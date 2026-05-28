”Secretul” pe care Gigi Becali l-a aflat în legătură cu Mihai Viteazul: ”Îl auzeam din casă, a fost șocat când a aflat”

Gigi Becali, 67 de ani, a declarat public cu nenumărate ocazii că îi apreciază foarte mult pe domnitorii români, mai ales pe Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare. Patronul celor de la FCSB admite că îi admiră profund și nu a ezitat în trecut să de compare cu ei. Omul de afaceri a avut însă un detaliu care i-a scăpat în ceea ce-l privește pe domnitorul care, în 1600, a reușit unirea politică a tuturor celor trei țări române: Țara Românească, Transilvania și Moldova.

Gigi Becali și informația care i-a scăpat în legătură cu Mihai Viteazul

Mihai Viteazul (1558 – 1600) a fost domnul Țării Românești în perioada 1593-1600. Pentru un scurt timp, mai exact în anul 1600, el a fost conducător de facto al celor trei state medievale care formează România de astăzi. E vorba de Țara Românească, Transilvania și Moldova. Pe 6 iulie 1600, Mihai Viteazul este consemnat în documente din acea zi ca domn al Țării Românești, Ardealului şi al Moldovei. Unirea nu a ținut însă mult. Treptat, Mihai Viteazul pierde rând pe rând Transilvania, Moldova şi chiar Ţara Românească. Ideea unei noi uniuni nu convenea împăratului habsburgic Rudolf al II lea. Din ordinul său, Mihai Viteazul este ucis în august 1601.

. Printre aceștia s-a numărat și Gigi Becali. Actual deputat, acesta s-a comparat frecvent în ultimele decenii cu Mihai Viteazul, spunând că se aseamănă prin curaj, patriotism și luptă în spiritul creștin. Șefului celor de la FCSB i-a scăpat însă un detaliu legat de domnitor.

Invitat într-un podcast, Adrian Mititelu Jr., 28 de ani, fiul patronului celor de la FC U Craiova 1948, a povestit o întâmplare amuzantă care l-a avut în prim-plan pe Becali. Din spusele olteanului aflăm că politicianul și omul de fotbal trăia cu impresia că numele propriu al domnitorului care i-a unit prim dată pe români era ”Mihai Viteazul”. Becali ar fi fost șocat când a aflat că numele adevărat al fostului conducător de la finalul secolului al XVI-lea a fost Mihai Pătrașcu.

Adrian Mititelu Jr.: ”Gigi Becali a fost șocat când a aflat asta despre Mihai Viteazul”

Din dezvăluirile făcute de Adrian Mititelu Jr., totul s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. În 2006, Gigi Becali se autoproclama în spațiul public ”Războinicul Luminii”. El nu ezita să se compare ori de câte ori avea ocazia cu fostul voievod al Țării Românești, Mihai Viteazul. Pe atunci, .

Destul de des, cei doi purtau discuții telefonice. Într-o zi, Adrian Mititelu Jr. a fost martor, din întâmplare, la un astfel de dialog. Adrian Mititelu, 58 de ani, care e atras de istorie, i-a explicat amical omologului de la FCSB că numele real de botez al unificatorului era Mihai Pătrașcu. A fost momentul în care Becali a rămas șocat.

”Tata a avut o relație foarte bună cu Gigi Becali. Vorbeau ore în șir la telefon. Îmi aduc aminte că, atunci când locuiam cu ai mei, tata vorbea cu el și ținea telefonul pe speaker, în sufragerie. Vorbeau ore întregi și îl auzeam pe Gigi de la etaj. Ani de zile l-am auzit pe Gigi Becali în casă!

Mi-a rămas în minte ceva amuzant cu ei. E un episod de prin 2006, când s-au împrietenit. Atunci, Gigi Becali se autoproclama «Războinicul Luminii” și se compara cu Mihai Viteazul. Tata e pasionat de istorie și Gigi a aflat de la el că pe Mihai Viteazul îl chema Mihai Pătrașcu. Becali a fost șocat când a aflat că nu-l chema Mihai Viteazul, ci Mihai Pătrașcu! După aceea a înțeles. Nu știa, credea că-l cheamă Viteazul”, a spus Adrian Mititelu jr. la .