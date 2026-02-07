Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren

ADVERTISEMENT

Simona Halep a dezvăluit care a fost marele ei avantaj în perioada în care a dominat circuitul feminin. Fosta mare sportivă, care în urmă cu un an s-a retras din sport din cauza problemelor medicale, a vorbit despre stilul de joc care i-a adus rezultate importante și pe care l-a lăudat de fiecare dată Ion Țiriac.

Un an de la retragerea Simonei Halep din tenisul mondial

Simona Halep a fost una dintre cele mai constante jucătoare din epoca modernă a tenisului feminin. A stat ani la rând în top 10 mondial, a ocupat pentru o perioadă îndelungată și primul loc în ierarhia WTA și a pus mâna pe două titluri de Grand Slam.

a impresionat prin stilul ei de joc. Simona a luptat în fiecare punct pentru orice minge și adesea reușea să trimită în teren din poziții imposibile. Acest spirit de luptă îi aducea beneficii pe tabela de marcaj, dar le enerva și pe adversare.

Ce spunea Ion Țiriac despre Simona Halep. Dezvăluirile campioanei

Chiar Simona a declarat că acest stil de joc extrem de combativ a ajutat-o enorm. Fosta mare sportivă a recunoscut conversația pe care mentorul ei, Ion Țiriac, a purtat-o cu aceasta, legată de puterea de sacrificiu și capacitatea uriașă de efort de care dădea dovadă în fiecare meci.

„Domnul Țiriac spune că am două inimi când intru pe teren și nu spunea rău. Tot timpul am căutat să învăț cât mai mult. La mine a fost mai greu cu partea emoțională. De multe ori mă emoționam înainte de meci. A fost frumos. Am avut sare și piper pe teren.

Pentru mine, încălzirea a fost importantă. Așa previi accidentările. Este foarte important ca corpul să fie pregătit pentru efort. Și recuperarea este importantă. După ce am câștigat primii bani, mi-am luat fizioterapeut la toate turneele. Nu am avut rupturi sau operații complicate. Am prevenit prin încălzire”, a mai spus Simona Halep, într-un interviu pentru Europa FM.

Întâlnire între Simona Halep și Ion Țiriac la Cluj-Napoca! Unde au fost prezenți cei doi mari campioni. Nici Ilie Năstase nu a lipist!

Simona Halep s-a întâlnit cu Ion Țiriac la Cluj-Napoca. . Ei i-au adus noroc Sorana Cîrstea, care s-a calificat în semifinale.

Fosta campioană a României ocupă în prezent funcția de ambasador la Transylvania Open. A fost turneul la care s-a retras din tenisul profesionist, iar acum participă la diferite activități alături de alte jucătoare sau de fani, care se bucură nespus de prezența sa.