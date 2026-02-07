Sport

Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren

Simona Halep vorbește despre marele avantaj care a ajutat-o să domine tenisul mondial și despre relația specială cu Ion Țiriac. Cum reușea să își domine adversarele.
Alex Bodnariu
07.02.2026 | 07:30
Secretul pe care Ion Tiriac i la zis Simonei Halep Se intampla de fiecare data cand iesea pe teren
ULTIMA ORĂ
Ce spunea Ion Țiriac despre Simona Halep. Dezvăluirile campioanei
ADVERTISEMENT

Simona Halep a dezvăluit care a fost marele ei avantaj în perioada în care a dominat circuitul feminin. Fosta mare sportivă, care în urmă cu un an s-a retras din sport din cauza problemelor medicale, a vorbit despre stilul de joc care i-a adus rezultate importante și pe care l-a lăudat de fiecare dată Ion Țiriac.

Un an de la retragerea Simonei Halep din tenisul mondial

Simona Halep a fost una dintre cele mai constante jucătoare din epoca modernă a tenisului feminin. A stat ani la rând în top 10 mondial, a ocupat pentru o perioadă îndelungată și primul loc în ierarhia WTA și a pus mâna pe două titluri de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

Sportiva din România a impresionat prin stilul ei de joc. Simona a luptat în fiecare punct pentru orice minge și adesea reușea să trimită în teren din poziții imposibile. Acest spirit de luptă îi aducea beneficii pe tabela de marcaj, dar le enerva și pe adversare.

Ce spunea Ion Țiriac despre Simona Halep. Dezvăluirile campioanei

Chiar Simona a declarat că acest stil de joc extrem de combativ a ajutat-o enorm. Fosta mare sportivă a recunoscut conversația pe care mentorul ei, Ion Țiriac, a purtat-o cu aceasta, legată de puterea de sacrificiu și capacitatea uriașă de efort de care dădea dovadă în fiecare meci.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

„Domnul Țiriac spune că am două inimi când intru pe teren și nu spunea rău. Tot timpul am căutat să învăț cât mai mult. La mine a fost mai greu cu partea emoțională. De multe ori mă emoționam înainte de meci. A fost frumos. Am avut sare și piper pe teren.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care...
Digisport.ro
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit

Pentru mine, încălzirea a fost importantă. Așa previi accidentările. Este foarte important ca corpul să fie pregătit pentru efort. Și recuperarea este importantă. După ce am câștigat primii bani, mi-am luat fizioterapeut la toate turneele. Nu am avut rupturi sau operații complicate. Am prevenit prin încălzire”, a mai spus Simona Halep, într-un interviu pentru Europa FM.

Întâlnire între Simona Halep și Ion Țiriac la Cluj-Napoca! Unde au fost prezenți cei doi mari campioni. Nici Ilie Năstase nu a lipist!

Simona Halep s-a întâlnit cu Ion Țiriac la Cluj-Napoca. Cei doi au stat în tribune, alături și de celălalt nume uriaș al tenisului masculin, Ilie Năstase, la meciurile româncelor de la Transylvania Open. Ei i-au adus noroc Sorana Cîrstea, care s-a calificat în semifinale.

ADVERTISEMENT
Ion Ţiriac şi Simona Halep, în tribunele BT Arena. Foto: FANATIK
Ion Ţiriac şi Simona Halep, în tribunele BT Arena. Foto: FANATIK

Fosta campioană a României ocupă în prezent funcția de ambasador la Transylvania Open. A fost turneul la care s-a retras din tenisul profesionist, iar acum participă la diferite activități alături de alte jucătoare sau de fani, care se bucură nespus de prezența sa.

Bogdan Baratky a găsit vinovatul după surpriza din Giulești: „Rapid – Gâlcă 1-1”
Fanatik
Bogdan Baratky a găsit vinovatul după surpriza din Giulești: „Rapid – Gâlcă 1-1”
Victor Angelescu, verdict despre transferurile lui Moruțan și Paraschiv după Rapid – Petrolul...
Fanatik
Victor Angelescu, verdict despre transferurile lui Moruțan și Paraschiv după Rapid – Petrolul 1-1. Când îi așteaptă la o formă mai bună
Ceremonia de deschidere JO 2026. Flacăra olimpică, aprinsă la Cortina. Jocurile Olimpice sunt...
Fanatik
Ceremonia de deschidere JO 2026. Flacăra olimpică, aprinsă la Cortina. Jocurile Olimpice sunt oficial deschise
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB!...
iamsport.ro
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB! Ce țară e asta în care o sentință definitivă nu are nicio noimă?!'
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Jurnalul.ro
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea...
adevarul.ro
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul...
Observatornews.ro
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita...
as.ro
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse...
Libertatea.ro
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
informat.ro
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
RTV.NET
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!