Secretul pe care Leonard Doroftei l-a ținut ascuns toată viața. Monica Doroftei: „Provocare pentru soțul meu”

Leonard și Monica Doroftei au avut, fiecare în parte, o părere diferită despre participarea la Power Couple. Marele campion mondial recunoaște că nu a știut ce presupune emisiunea prezentată de Dani Oțil, în timp ce Monica regretă că nu au fost mai multe probe.

De ce fobie s-a ”vindecat” Leonard Doroftei la Power Couple

Monica Doroftei mărturisește, cu sinceritate, că a văzut câteva imagini din emisiunea Power Couple de anul trecut. Deși totul i s-a părut dificil, nu a dat înapoi când i s-a propus participarea la concursul filmat în Malta. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, soția lui Leonard Doroftei consideră că teama este necesară pentru a evolua. De asemenea, marele campion mondial încearcă mereu să nu mai dea importanță momentelor dificile.

Power Couple l-a ajutat pe Leonard Doroftei să se vindece de cea mai mare fobie a vieții lui. Detalii savuroase și imagini incredibile, din 15 ianuarie, la Antena 1.

A fost vreo probă care ți-a dat mari bătăi de cap?

– Leonard Doroftei: Toate probele au fost dificile, dar pentru noi cea mai grea probă a fost una de cuplu, în care trebuia să ne balansăm pe un dispozitiv. O prăjină ca cele utilizate la circ.

V-ați dorit, la un moment dat, să renunțați și să vă întoarceți acasă?

– Leonard Doroftei: Sincer, da, de multe ori.

– Monica Doroftei: Eu una mi-aș fi dorit să mai avem ceva probe care să ne testeze limitele.

Leonard și Monica Doroftei, fricile care le-au pus piedici în viață

Leonard, cum ai reacționat când ți s-a propus acest format?

– Leonard Doroftei: Nu am știut despre ce este vorba și am acceptat. Pe parcurs am înțeles că trebuia să mă informez mai bine .

Monica, ai avut vreo reținere? Ți-a fost teamă că nu vei reuși la anumite probe?

– Monica Doroftei: Am văzut câteva imagini din emisiunea de anul trecut. Mi s-a părut dificil, dar mi-am dorit să fac parte dintr-un asemenea proiect. Consider că teama este necesară pentru a evolua.

Care este cea mai mare fobie a ta?

– Leonard Doroftei: Până la acest show, am crezut că fobia mea este reprezentantă de teama de înălțime. M-am înșelat, se rezolvă cu Power Couple (n.r. râde).

De ce îți este cel mai frică?

– Monica Doroftei: Datorită acest show, am înțeles că frica este doar în mintea noastră. Cred că pot trece peste orice situație/obstacol dacă sunt alături de soțul meu.

„Lucrurile dificile ne-au ajutat să evoluăm”

Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

– Leonard Doroftei: Cel mai bun moment din carieră a fost câștigarea titlului mondial la profesioniști. Cel mai dificil a fost reprezentat de decizia de la meciul cu Spadafora, când arbitrii au dat meci egal.

Pari o femeie calmă, calculată. Se mai întâmplă să te și enervezi?

– Monica Doroftei: Normal, doar sunt om.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– Leonard Doroftei: , lucrurile dificile ne-au ajutat să evoluăm.

Dacă se mai întâmplă să vă certați, care din voi cedează primul?

– Leonard Doroftei: Care zâmbește primul, a pierdut (n.r. râde)

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Monica Doroftei: Mai nou, îmi place înălțimea, cred că o să facem cățărări! Provocare pentru soțul meu.