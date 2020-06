Secretul pe care toate gospodinele trebuie să-l afle. De ce e mai bun praful de copt ca bicarbonatul de sodiu

Nu cred că este gospodină în țara asta care să nu știe că bicarbonatul de sodiu este un ingredient minune, mai ales când vine vorba de prăjituri, însă poate, puțină lume știe că praful de copt este și mai bun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Praful de copt și bicarbonatul de sodiu sunt adesea confundate, însă sunt două substanțe diferite. Bicarbonatul se folosește la mâncare în combinație cu alte ingrediente printre care se numără miere, lapte bătut sau iaurt.

Bicarbonatul de sodiu este potrivit lecțiilor de chimie, o bază, care face ca prăjiturile să crească repede și frumos. Acesta are un gust amar, de aceea trebuie stins înainte de a fi folosit în preparate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Praful de copt, mai bun decât bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este un ingredient minune, însă praful de copt este ideal în prepararea prăjiturilor pentru că are în compoziția sa bicarbonat, precum și un agent acid și altul uscat care dau un gust neutru preparatului, nu amar ca primul.

Praful de copt este un înlocuitor perfect pentru bicarbonat de sodiu, dar nu același lucru se poate spune despre acesta din urmă care are nevoie să fie combinat cu ale ingrediente înainte a fi utilizat.

ADVERTISEMENT

Așadar, praful de copt poate înlocui cu succes bicarbonatul în orice rețetă, dar nu și invers, de aceea prăjiturile care conțin praf de copt trebuie băgate la cuptorul preîncălzit.

Un alt aspect pentru care praful de copt este mai bun decât bicarbonatul de sodiu este și faptul că neutralizează gustul amar și metalic dacă este folosit în combinație cu alte substanțe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, praful de copt trebuie stins înainte de a fi pus în prăjitură, cozonac sau alt preparat dulce.

În plus, praful de copt este mai ușor de folosit în preparatele dulci datorită faptului că are în compoziția sa doi agenți de creștere, lucru pe care bicarbonatul de sodiu nu îl are.

ADVERTISEMENT