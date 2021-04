Secretul Ralucai Dumitru, dezvaluit de mama ei, la TV! Ce a facut inainte sa plece la Survivor Romania

Mama Ralucăi Dumitru, noua Faimoasă de la „Survivor România”, a venit în platoul emisiunii lui Teo Trandafir, și a dezvăluit ce a făcut fiica ei îainte de a pleca în Republica Dominicană.

Alături de Angelica Dumitru, mama noii concurente, au venit și Musty și Maria Hîngu, foști Războinici, care au vorbit și ei despre unele dintre momentele dificile pe care le-au avut în cadrul reality show-ului.

Angelica Dumitru consideră că fiica ei nu va fi afectată de lipsa mâncării, ci mai mult de condițiile de igienă. Totodată, femeia a dezvăluit că fiica ei și-a „pregătit” deja stomacul pentru competiție, pentru că mânca mai puțin înainte de plecarea în Dominicană.

Mama Ralucăi Dumitru, dezvăluiri despre noua cocurentă Survivor România: „O să vină mai puternică”

„Ea s-a descurcat de mică, eu sper că o să se descurce. Aseară a avut emoții după atâta drum, s-a descurcat la traseu, dar la aruncat la țintă nu prea, dar sper că o să se învețe. A fost susținută și de colegii ei, o să învețe, o să repete, o să o ajute…Sunt niște copii buni acolo.

Ea e puternică și reușește. Ea nu mănâncă orice, mănâncă doar bio, este obișnuită (n.r. cu lipsa mâncării). Doar că a fost prima emisiune, cum ar fi să mă puneți dumneavoastră să prezint emisiunea, doamna Teo? Aș fi puțin stângace.

A făcut sală, face de foarte mult timp, aleargă. În săptămâna de dinainte de plecare mânca foarte rar. Se descurcă (n.r. cu dorul de casă și de mama ei), doar n-o să stea la mine o viață. Ea zice mereu că o trage ața tot la noi, pentru că așa este ea. Ea a mai fost plecată în concedii, nu așa mult timp, dar se descurcă.

I-am zis: Raluca, gândește-te, eu urmăresc emisiunea de la început, tu îți faci baie de trei ori pe zi acasă, acolo nu o să mai ai șampon, telefon, aud și eu de la concurenți. Se descurcă, o să se adapteze, cum s-au adaptat și ceilalți. O să vină mai puternică, o să vadă cum e să nu ai de mâncare, o să prețuiască – bine, ea prețuiește, că își câștigă banii de mică și ne ajută. O să vadă ce înseamnă să nu ai”, a declarat Angelica Dumitru la Teo Show de la Kanal D.

Întrebată dacă Raluca are încredere în ea, mama ei a spus că dar, altfel nu ar fi participat într-o competiție atât de grea. Angelica Dumitru o descrie pe fiica ei ca fiind o persoană calmă, dar nuar sta deoparte dacă cineva din echipă s-ar certa cu ea sau i-ar aduce jigniri.

„Da, are încredere în ea. Dacă nu avea încredere în ea, nu pleca, pentru că estre foarte greu, din ce am văzut. Ea a zis: mamă, sunt mare, vreau să încerc și experiența asta de viață. Cel mai greu cu spălatul, cu igiena corporală, dar cu mâncarea nu.

Ea nu permite ca cineva să o jigneacă, să vorbească urât, că nici ea nu vorbește, dar acolo te provoacă. La un moment dat cedezi, că nu poate să-ți aducă cineva injurii și tu să stai ca lemnul. Aseară pe traseu mi-a plăcut foarte mult, că a fost un traseu forte greu, dar s-a descurcat”, a continuat Angelica Dumitru.

Întrebată dacă îi este frică de Jador, Angelica Dumitru a spus că nu, și nici de Zanni, chiar și după ce a văzut conflictele pe care le-a avut cu Elena Marin. „Mi-a fost frică să nu o jignească, am vazut ca Zanni e un copil bun si sufletist, fiind situația lui mie chiar îmi e milă de el, că nu a avut o vorbă caldă, o îmbrățișare.

Ea nu suportă să jignească, mai ales nefiind adevărat. Nu, n-ar pleca din competiție (n.r. dacă ar avea un conflict mare cu colegii)”, a mai spus mama Ralucăi Dumitru.

Musty și Maria, dezvăluiri despre traseele cele mai dificile

Maria și Musty, foștii Războinici de la „Survivor România” 2021, au recunoscut că traseul cu nămol a fost cel mai greu pentru ei. Dezvăluirile au fost făcute după ce Angelica Dumitru a considerat traseul se aseară a fost complicat.

„Eu nu suportam traseul de nămol. E foarte obositor ăla cu nămol”, a declarat Maria Hîngu. „A treia oară simțeam că nu ieșeam din nămol. Am stat 3-4 zile cu nisip în ochi, nu am putut să-l scot”, a completat Musty.

Musty a slăbit 10 kilograme în cele două luni petrecute în jungla Dominicană și a recunoscut că șocul a fost mare pentru el atunci când a văzut imagini de la ultimul traseu. „Eu când am ieșit eram slab. Eu aveam cu 10 kg mai puțin. M-am cântărit 3 zile după ce am ieșit. M-am speriat când am văzut cât de slab eram la utimul traseu”, a mărturisit fratele lui Kamara.