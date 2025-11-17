Secretul relației dintre Sandra și Adrian Mutu. Soția antrenorului a spus adevărul

ADVERTISEMENT

În februarie au sărbătorit 10 ani de când formează un cuplu, iar acum s-a aflat secretul relației dintre Sandra și Adrian Mutu. Într-un interviu acordat recent soția antrenorului a spus adevărul, fără niciun fel de ocoliș.

Cât de bine se înțeleg Sandra și Adrian Mutu

Sandra și Adrian Mutu sunt împreună de foarte mulți ani. Au o familie frumoasă și împlinită alături de fiul lor, Tiago, în vârstă de aproape 9 ani. Acum, modelul a dezvăluit care este, de fapt, taina legăturii armonioase.

Vedeta a povestit cum decurge relația cu fostul mare star al naționalei României. Șatena, care este o prezență discretă în lumina reflectoarelor, consideră că secretul mariajului de lungă durată constă într-un parteneriat solid.

În plus, mizează enorm de mult pe comunicare și respect. De asemenea, este foarte implicat în creșterea și educarea fiului său, cât și în treburile casnice. Antrenorul adoră să gătească pentru cei dragi.

„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim.

Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În trecut, eu petreceam mai mult timp cu Tiago, însă de când Adi nu mai este sub contract cu o echipă de fotbal, el îi este alături mult mai des.

Este prezent la fiecare antrenament și la fiecare meci. Dacă înainte eram eu peste tot cu cel mic, acum este el cel care îl însoțește pretutindeni. Cel mic este foarte fericit să petreacă acest timp cu tatăl lui”, a declarat Sandra, soția lui Adrian Mutu, conform .

„Am construit ceva frumos și solid”

„Eu l-am prins pe final de carieră și până la urmă eu nu m-am căsătorit cu Adi Mutu fotbalistul, ci cu Adrian Mutu omul. Ce pot spune e că am construit ceva foarte frumos și solid în toți acești ani împreună.

Urmează să împlinim 11 ani de când suntem împreună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru absolut tot ce ne-a oferit în acești ani”, a mai spus partenera lui Adrian Mutu, mai arată sursa menționată.

În altă ordine de idei, frumoasa șatenă are numai cuvinte de laudă pentru băiatul său și al fostului fotbalist. Tiago este un copil dezinvolt, isteț și pasionat de fotbal, la fel ca figura paternă. Nu ar fi exclus să calce pe urmele acestuia.

De asemenea, micuțul este un copil bun și sociabil, de la moștenind o personalitate foarte puternică. Adrian Mutu mai are alți 3 copii din mariajele anterioare, un băiat cu actrița Alexandra Dinu și două fete din căsnicia cu Consuelo Matos.

Cine gătește în familia lui Adrian Mutu

„Nu sunt o mare amatoare a gătitului, recunosc. Nu e că nu pot sau că nu știu, dar nu îmi place atât de mult și adevărul este că Adi e un bucătar extraordinar. Și gătește cu mare mare plăcere pentru noi. Îi iese și bine.

Și după spusele lui îi și relaxează, așa că profit. Face niște paste extraordinare și un pește la fel, pe măsură, vită. Se mănâncă multă vită la noi în familie pentru că Tiago este un carnivor înrăit”, a completat soția lui Adrian Mutu.