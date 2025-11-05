Secretul revenirii FCSB-ului: “Înfrângerea cu Metaloglobus i-a trezit! Campionatul a început la meciul cu UTA”. Cu cine se bat roş-albaştrii la titlu

ADVERTISEMENT

Pe 18 octombrie, FCSB suferea un eșec uluitor, 1-2 pe terenul „lanternei roșii” din Superligă, Metaloglobus București, însă liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, e de părere că înfrângerea a avut un impact pozitiv. Acesta a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și despre echipele pe care și-ar dori să le vadă în play-off.

Jucătorii FCSB-ului, „treziți” de eșecul cu Metaloglobus?

FCSB a întrerupt seria „neagră” din Superligă spre finalul lunii septembrie, cu succesul contra Oțelului (1-0), iar apoi s-a impus și în derby-ul cu Universitatea Craiova, însă după pauza internațională din octombrie a sosit un nou eșec, unul cu totul surprinzător: 1-2 cu Metaloglobus. Apoi, campioana a pierdut și duelul din Europa League cu Bologna (1-2), însă pe plan intern s-a redresat, cu trei victorii consecutive: 4-0 cu UTA, 3-1 cu Gloria Bistrița (în Cupa României) și 2-0 cu Universitatea Cluj.

Gheorghe Mustață e de părere că jucătorii s-au „trezit” după : „(n.r. ce s-a schimbat la FCSB în ultima lună?) Atitudinea jucătorilor, ambiția lor. Cred că a început campionatul la meciul cu UTA. I-a trezit meciul cu Metaloglobus, nu cred că se aștepta cineva ca noi să pierdem acea partidă. Echipa de pe ultimul loc, care nu bătuse pe nimeni, au făcut istorie cu noi și cred că băieții și-au dat seama că acel meci e o problemă și cred că s-au trezit.

Multe rezultate din etapa trecută au fost pozitive pentru noi, chiar și Petrolul – FC Botoșani 0-0, dar important e ca noi să câștigăm. (n.r. chiar și Dinamo – CFR Cluj 2-1 a fost un rezultat pozitiv pentru FCSB?) Din punctul meu de vedere, da. Toate echipele care sunt acum în față au plecat pe kerosen. Ușor, ușor, vor veni din nou pe gaz”, a declarat liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

Ce echipe ar dori Gheorghe Mustață să vadă în play-off

Gheorghe Mustață a declarat că ar prefera ca rivalele tradiționale ale grupării „roș-albastre” să obțină calificarea în play-off. „Mi-ar plăcea ca în play-off să fie Dinamo, Rapid și Steaua (n.r. FCSB), ca să ne aducem aminte de timpurile vechi. (n.r. ce echipe mai vezi în play-off?) Craiova, va fi greu cu ei la ce fotbal joacă acum.

De ce nu FC Botoșani, de ce să nu facă istorie, este o echipă veche, care își dorește, acolo sunt oameni care își doresc acest lucru”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK. .