Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Secretul revenirii FCSB-ului: “Înfrângerea cu Metaloglobus i-a trezit! Campionatul a început la meciul cu UTA”. Cu cine se bat roş-albaştrii la titlu

FCSB are victorii pe linie pe plan intern după eșecul incredibil suferit contra lui Metaloglobus, iar liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, e de părere că acea înfrângere i-a „trezit” pe jucătorii campioanei.
Bogdan Mariș
05.11.2025 | 17:31
Secretul revenirii FCSBului Infrangerea cu Metaloglobus ia trezit Campionatul a inceput la meciul cu UTA Cu cine se bat rosalbastrii la titlu
EXCLUSIV FANATIK
Gheorghe Mustață a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA revenirea FCSB-ului din ultima lună. FOTO: colaj Fanatik
Pe 18 octombrie, FCSB suferea un eșec uluitor, 1-2 pe terenul „lanternei roșii” din Superligă, Metaloglobus București, însă liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, e de părere că înfrângerea a avut un impact pozitiv. Acesta a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și despre echipele pe care și-ar dori să le vadă în play-off.

Jucătorii FCSB-ului, „treziți” de eșecul cu Metaloglobus?

FCSB a întrerupt seria „neagră” din Superligă spre finalul lunii septembrie, cu succesul contra Oțelului (1-0), iar apoi s-a impus și în derby-ul cu Universitatea Craiova, însă după pauza internațională din octombrie a sosit un nou eșec, unul cu totul surprinzător: 1-2 cu Metaloglobus. Apoi, campioana a pierdut și duelul din Europa League cu Bologna (1-2), însă pe plan intern s-a redresat, cu trei victorii consecutive: 4-0 cu UTA, 3-1 cu Gloria Bistrița (în Cupa României) și 2-0 cu Universitatea Cluj.

Gheorghe Mustață e de părere că jucătorii s-au „trezit” după înfrângerea cu Metaloglobus: (n.r. ce s-a schimbat la FCSB în ultima lună?) Atitudinea jucătorilor, ambiția lor. Cred că a început campionatul la meciul cu UTA. I-a trezit meciul cu Metaloglobus, nu cred că se aștepta cineva ca noi să pierdem acea partidă. Echipa de pe ultimul loc, care nu bătuse pe nimeni, au făcut istorie cu noi și cred că băieții și-au dat seama că acel meci e o problemă și cred că s-au trezit. 

Multe rezultate din etapa trecută au fost pozitive pentru noi, chiar și Petrolul – FC Botoșani 0-0, dar important e ca noi să câștigăm. (n.r. chiar și Dinamo – CFR Cluj 2-1 a fost un rezultat pozitiv pentru FCSB?) Din punctul meu de vedere, da. Toate echipele care sunt acum în față au plecat pe kerosen. Ușor, ușor, vor veni din nou pe gaz”, a declarat liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

Ce echipe ar dori Gheorghe Mustață să vadă în play-off

Gheorghe Mustață a declarat că ar prefera ca rivalele tradiționale ale grupării „roș-albastre” să obțină calificarea în play-off. „Mi-ar plăcea ca în play-off să fie Dinamo, Rapid și Steaua (n.r. FCSB), ca să ne aducem aminte de timpurile vechi. (n.r. ce echipe mai vezi în play-off?) Craiova, va fi greu cu ei la ce fotbal joacă acum.

De ce nu FC Botoșani, de ce să nu facă istorie, este o echipă veche, care își dorește, acolo sunt oameni care își doresc acest lucru”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK. Liderul Peluzei Nord a comentat în cadrul emisiunii și posibilitatea ca Louis Munteanu să ajungă la FCSB în perioada de transferuri din iarnă.

MOMENTUL DECISIV care A READUS FCSB în LUPTA LA TITLU în SuperLiga. IRONIA lui Mustață pentru RIVALE

