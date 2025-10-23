Sport

Secretul revenirii lui Elvir Koljic în prim-plan. Cine este și cum arată soția fotbalistului de la Rapid, cumnata unui celebru manelist

Care este misterul din spatele întoarcerii pe teren a lui Elvir Koljic. Cum se numește și ce înfățișare are partenera jucătorului care evoluează pentru Rapid.
Alexa Serdan
23.10.2025 | 09:00
Secretul revenirii lui Elvir Koljic in primplan Cine este si cum arata sotia fotbalistului de la Rapid cumnata unui celebru manelist
Emilia, soția lui Elvir Koljic. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Derby-ul Dinamo – Rapid, încheiat 0-2, a scos la iveală secretul revenirii lui Elvir Koljic în prim-plan. Descoperă cine este și cum arată soția fotbalistului ce a fost vândut în vara lui 2025 de Craiova. Are un salariu lunar de 20.000 de euro.

Misterul din spatele întoarcerii pe teren a lui Elvir Koljic

Elvir Koljic a avut o intervenție importantă în meciul dintre Dinamo și Rapid, care s-a desfășurat duminică, 19 octombrie. Partida s-a încheiat cu scorul de 0-2 în favoarea echipei din Giulești. Atacantul formației a ieșit în evidență.

Fotbalistul de 30 de ani a reușit să-și facă simțită prezența în această etapă din Superliga. Cu această ocazie, s-a aflat care este misterul din spatele întoarcerii sale pe teren, după ce a trecut prin momente dificile în carieră.

A suferit o accidentare în sezonul 2022-2023, moment în care a stagnat în sport. Din fericire, atacantul bosniac a avut-o aproape pe una dintre cele mai importante persoane din viața sa. Partenera l-a susținut întotdeauna la greu.

Soția lui Elvir Koljic se numește Emilia și este extrem de frumoasă. Puțini știu că blondina este soră cu Haziran, iubita cântărețului de muzică de petrecere Luis Gabriel. Prin urmare, fotbalistul de la Rapid este cumnatul artistului.

Emilia, soția lui Elvir Koljic
Emilia, soția lui Elvir Koljic. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cum a cunoscut-o Elvir Koljic pe Emilia

Elvir Koljic trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Emilia, care i-a dăruit și un copil. Atacantul bosnic a cunoscut-o pe actuala parteneră de viață în perioada în care evolua pentru echipa din Bănie, Universitatea Craiova.

Au început relația de iubire în anul 2022, iar la începutul lui 2023 au devenit părinți. Sora lui Haziran a adus pe lume o fetiță care a primit numele Anya. Blondina este mai mare cu 5 ani decât fotbalist, dar vârsta nu a fost deloc în calea fericirii lor.

„Cel mai frumos este, sigur, că am primit şi un copil. Noi am fost în catonament în timpul ăsta. Când am primit mesajul, mi-au tremurat şi mâinile, şi tot. Am aşteptat să ajung acasă, să o iau în braţe.

Am fost foarte fericit”, spunea în urmă cu ceva vreme sportivul, relatează as.ro. Fotbalistul bosniac este născut la Valladolid, în Spania, dar este în România de cinci ani. Vorbește destul de bine limba română.

În altă ordine de idei, fotbalistul de la Rapid mai are doi copii din relațiile anterioare. Fosta soție, Marija Zderić, i-a fost alături încă din perioada în care nu era un nume cunoscut în fotbal. Aceasta i-a dăruit un băiat.

