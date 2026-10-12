Secretul revenirii lui Olimpiu Moruțan! Dezvăluirea făcută de Andrei Vochin: „Mi-a spus în martie!”

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, 4-3, și cifrele spectaculoase din acest sezon confirmă că mijlocașul și-a înțeles mai bine decât oricine propriul organism și a știut exact când va putea redeveni decisiv.

Andrei Vochin a întâlnit la Tunari un Moruțan apăsat, dar nu învins

, într-un meci în care Olimpiu Moruțan a oferit trei pase decisive. Mijlocașul a ajuns astfel la 7 assisturi în primele 11 meciuri din SuperLiga, fiind depășit doar de dinamovistul Armstrong, cu 10. Adăugăm două goluri și obținem nouă contribuții decisive, față de un gol și patru assisturi în 18 partide din sezonul trecut. O transformare spectaculoasă, vizibilă pentru toată lumea. Dar Andrei Vochin cunoaște și povestea din spatele cifrelor. În martie, la un meci de juniori disputat la Tunari, Moruțan i-a explicat de ce nu reușea să joace la nivelul așteptărilor și, mai ales, când avea să revină. Ce părea atunci o promisiune optimistă s-a dovedit o evaluare surprinzător de lucidă.

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Era martie. Lui Oli nu-i mergea jocul la Rapid, iar îndoielile începuseră să se adune. Ne-am întâlnit întâmplător la un meci de juniori, la Tunari. Mi s-a părut puțin abătut, ceea ce era firesc pentru un fotbalist care știe cât poate și vede că nu reușește să arate. Dar altceva mi-a atras atenția. Nu avea mina omului care capitulează. Nicidecum. Nu căuta scuze, nu acuza pe nimeni și nici nu încerca să mă convingă că lumea îl judecă nedrept. Părea, dimpotrivă, că înțelege foarte bine ce i se întâmplă.

„De doi ani n-am făcut o pregătire completă”

Mi-a spus atunci ceva ce mi-a rămas în minte: „De doi ani, de când m-am accidentat, n-am apucat să fac nicio pregătire centralizată de la cap la coadă. Abia o aștept pe cea din vară, iar abia apoi o să vedeți adevărata mea revenire”. Nu vorbea despre un transfer salvator, despre schimbarea poziției sau despre un antrenor care să-i ofere mai multă libertate. Vorbea despre pregătire. Despre acel fundament fizic fără de care talentul nu poate fi exprimat constant. Și vorbea cu încrederea omului care își cunoaște problema, nu cu speranța celui care așteaptă o minune.

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Cifrele arată cât de mare este diferența

Sezonul trecut, Moruțan produsese cinci contribuții decisive în 18 meciuri: un gol și patru pase decisive. Adică una la fiecare 3,6 partide. Acum are nouă în numai 11 meciuri: două goluri și șapte assisturi. Una la fiecare 1,22 partide. Randamentul contribuțiilor decisive este aproape de trei ori mai mare. Iar cele trei pase de gol de la Cluj nu reprezintă doar o seară inspirată, ci punctul culminant al unei reveniri construite în ultimele luni. Cifrele confirmă progresul. Discuția de la Tunari ajută însă să-i înțelegem originea.

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Pregătirea de vară, piesa care lipsea

O accidentare serioasă nu îți ia doar meciurile în care nu poți juca. Îți poate lua și continuitatea pregătirii, ritmul, încrederea în propriul corp. Iar un fotbalist precum Moruțan, care trăiește din schimbări de direcție, accelerări, execuții rapide și decizii luate sub presiune, simte imediat diferența. Vara aceasta, sub comanda lui Daniel Pancu, a parcurs întreaga pregătire centralizată, fără să mai fie întrerupt de o nouă accidentare. Nu putem reduce revenirea lui la o singură explicație, dar este imposibil să ignorăm tocmai elementul pe care jucătorul îl identificase cu luni înainte.

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Luciditatea unui fotbalist este și ea o formă de inteligență

M-a impresionat atunci nu atât încrederea lui Moruțan, cât precizia diagnosticului. Mulți jucători aflați într-o perioadă slabă caută explicații în exterior. Oli identificase o cauză concretă și știa ce îi lipsește pentru a o corecta. Nu și-a confundat valoarea cu forma de moment. Nu și-a pierdut încrederea în calități, dar nici nu a negat realitatea prestațiilor sale. Această capacitate de autoevaluare este o calitate rar discutată când analizăm fotbaliștii. Și poate fi la fel de importantă ca inteligența din teren.

Moruțan n-a devenit peste noapte alt fotbalist

Rapidul câștigă astăzi un creator de joc capabil să decidă meciuri, iar Daniel Pancu are meritul de a-l integra într-o echipă care îi valorifică inspirația. Dar revenirea nu a început la Cluj, odată cu cele trei assisturi. A început, probabil, cu mult înainte, când Moruțan a înțeles că trebuie să aibă răbdare cu propriul corp și să recupereze ceea ce accidentările îi răpiseră: o pregătire completă.

În martie, la Tunari, am întâlnit un fotbalist care nu juca bine, dar care știa de ce. Astăzi, cifrele îi dau dreptate. Poate că cea mai importantă calitate demonstrată de Olimpiu Moruțan nu este că a știut să ofere șapte pase decisive, ci că a știut, într-un moment dificil, să-și citească viitorul fără să se mintă asupra prezentului.