Secretul saxofonistului Nelu Popa! Ce s-a întâmplat între el și Carmen de la Sălciua: ”Înainte de Culiță”

Poveștile de alcov din lumea muzicii de la noi sunt suficiente, probabil, pentru a umple tomuri întregi. Multe dintre ele sunt ținute însă în cel mai mare secret, doar câțiva oameni aflând amănunte picante. De altfel, așa este și cazul relației pe care Nelu Popa a avut-o cu cea care, ani la rândul, i-a fost colegă și pe scenă: Carmen de la Sălciua.

Ce s-a întâmplat între Nelu Popa și Carmen de la Sălciua

Nelu Popa și Carmen de la Sălciua au decis, de curând, să pună capăt colaborării pe care o au de mulți ani. Cei doi s-au despărțit, artistic, în relații cât se poate de amicale, așa cum, de altfel, a și recunoscut saxofonistul pentru FANATIK.

Interesant este că despărțirea lor muzicală vine într-un moment în care amândoi se pregătesc de nuntă. Saxofonistul Nelu Popa și fosta lui soție au revenit la sentimente mai bune, iar acum fac planuri de nuntă. În același timp, Carmen de la Sălciua și iubitul ei, Marian, se pregătesc pentru o nuntă de pomină, una care să nu fie uitată niciodată.

Interesant este că cei doi artiști au fost însă, cu ani buni în urmă, iubiți. Erau amândoi la începutul carierei, colaborau îndeaproape și, cumva natural, s-au îndrăgostit unul de celălalt. Și, din informațiile obținute de FANATIK, relația lor a fost una cât se poate de serioasă.

De altfel, dragostea pe care și-au purtat-o a făcut ca cei doi, după despărțirea amoroasă, să îi facă să rămână împreună, artistic, și să nu se certe niciodată. Nici măcar acum, explică Nelu Popa, după ce a anunțat-o pe Carmen de la Sălciua că nu vor mai colabora.

”Carmen de la Sălciua nu s-a bucurat maxim când am anunțat-o. Am lucrat 14 ani alături de ea. Ne înțelegem din priviri. Dar m-a înțeles și, cred eu, nu s-a putut bucura mult. Știu că îmi susține decizia. Carmen de la Sălciua nu este un om rău. Este o fată de aur, așa că sunt convins că nu e supărată”, ne spunea Nelu Popa.

Secretul lui Nelu Popa o privește pe Carmen de la Sălciua: ”Am fost și împreună”

a ținut în jur de trei ani și jumătate. Ba chiar, a mai spus el, râzând, că o cunoaște înainte de artista să se fi căsătorit cu la fel de cunoscutul Culiță Sterp.

”Am stat vreo trei ani și jumătate împreună. Înainte de Culiță, înainte de toți. Am fost primul ei iubit din lumea muzicii. Nu am fost primul iubit al ei. Am fost cu ea. Este o fată minunată”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, saxofonistul Nelu Popa.

De altfel, cu relația lor s-a terminat în condiții civilizate, cei doi au rămas amici, iar saxofonistul are doar cuvinte de laudă la adresa solistei alături de care a lucrat timp de 14 ani. ”Noi ne cunoaștem de 14 ani. Noi am fost și împreună. Normal că am rămas prieteni și ne vom sprijini tot timpul”, a mai precizat Nelu Popa.

Carmen de la Sălciua: ”Am făcut un întreg tare fain”

De altfel, și și să nu poate fi supărată pe el pentru că a decis să își facă propria trupă și să cânte, de acum înainte, singur.

”Mă bucur că am colaborat împreună. Nu îi pot ranchiună, nu sunt supărată pe el, ba chiar am avut o discuție amiabilă când am stabilit că el își va face propria trupă. Cu toții am făcut un întreg tare fain. La un moment dat, e posibil să nu te mai regăsești în anumite proiecte.

Eu mă bucur cât a fost acolo, om de nădejde, un om căruia nu am ce să îi reproșez”, spunea și cântăreața Carmen de la Sălciua, imediat după ce saxofonistul Nelu Popa a anunțat despărțirea artistică.

Conform propriilor declarații, Nelu Popa și-a făcut deja trupă, el urmând să colaboreze pe parte vocală cu viitoarea lui nașă. ”Am o nouă solistă cu care cânt, Simona Boncuț, ea este și viitoarea mea nașă. Multă lume a început să mă sune, dar pentru asta am și muncit atâția ani, de aceea am făcut piese, am compus piese”, a mai precizat Nelu Popa.