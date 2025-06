Secretul scaunului 11A. Cum s-a transformat din cel mai detestat loc într-un avion, în cel mai norocos, după tragedia din India

Tragedia aviatică din India, petrecută în decursul zilei de joi, 12 iunie, a șocat o lume întreagă. Dintre cele 242 de persoane aflate la bordul aeronavei, doar un bărbat a reușit să scape cu viață. Astfel, locul pe care l-a ocupat în avion va fi, de acum, cel mai râvnit.

Unde se poziționează celebrul loc 11A

Un Boeing 787 Dreamliner, din cadrul companiei Air India, de pe Aeroportul Sardar Vallabhbhai Patel din Ahmedabad. La bord erau 242 de pasageri, care ar fi trebuit să ajungă în Londra Gatwick.

ADVERTISEMENT

La doar câteva momente după decolare, aeronava a început să piardă din altitudine și s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, direct într-un hostel pentru medici. Pe langă pasagerii morți din avion, au existat și alte victime, care se aflau la acel moment în clădirea afectată.

Astfel, aproape 300 de persoane au murit, dar un singur pasager a scăpat cu viață. Miracolul s-a petrecut pe locul 11A, chiar în spatele unei ieșiri de urgență. . De pe patul de spital, acesta a povestit cum a fost în momentul în care și-a dat seama că încă este în viață.

ADVERTISEMENT

„Habar n-am cum am supraviețuit. O vreme, am crezut și eu că mor. Dar când am deschis ochii, am încercat să ies. Am văzut că poarta era spartă și că era o mică deschizătură – am sărit prin ea”, a spus supraviețuitorul, pentru postul DD News, citat de .

Astfel, întreaga lume a început să se întrebe cum a fost posibil acest lucru. Un detaliu important a fost faptul că acesta a stat pe scaunul 11A, un loc detestat, deoarece nu există geam și este poziționat lângă ieșire.

ADVERTISEMENT

De ce va fi locul 11A cel mai râvnit

Aeronavele Boeing 737-900 și 900ER au locuri la geam, dar fără geam. Unul dintre ele este 11A și este adesea evitat de pasageri. Arată în acest fel deoarece componenele interne importante, precum conductele de aer condiționat, trec prin acea zonă și nu permit amplasarea unui geam.

ADVERTISEMENT

Dacă până acum pasagerii care nimereau acolo se considerau ghinioniști, după această tragedie este posibil ca aceștia să plătească extra pentru 11A, fiind acum considerat cel mai norocos. Rămâne de văzut dacă companiile aeriene vor percepe taxe suplimentare pentru locul 11A.