Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”

România, de-a lungul timpului, a oferit mai mulți campioni de renume, iar aici îi amintim pe David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep. Mircea Lucescu a transmis care a fost „rețeta succesului” în cazul fiecăruia.

România a bătut Austria cu ajutorul aspectului mental

În cadrul unei ediții speciale de FANATIK SUPERLIGA, , adversarii fiind mult mai bine pregătiți din punct de vedere fizic. Selecționerul a mărturisit că acesta a fost principalul as din mânecă al „tricolorilor” în partida din preliminarii.

„La meciul acesta m-am gândit cu ce mijloace putem să compensăm forța acestor jucători. În fotbal trebuie să te bazezi foarte mult pe talent, care este ceva de excepție. Toată lumea trebuie să susțină talentul, el poate să creeze situații neprevăzute și extrem de favorabile.

Trebuie să îți alegi foarte bine jucătorii, vedeți că în momentul de față, în fotbalul european, au pătruns masiv jucători proveniți din Africa. Ei au niște calități naturale cu totul și cu totul deosebite. Îți alegi jucătorii în funcție de calitățile adversarului.

Viteza o poți, prin antrenamente, ameliora cu 10-15%. Rezistența, fizicul îl poți duce cu 20-25% mai mult. Cu mintea, cu aspectul mental, asta înseamnă 40-45%”, a declarat Mircea Lucescu.

De ce au reușit David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep

Selecționerul a oferit exemple clare prin care forța mentală depășește forța fizică. și Simona Halep, secretul performanțelor lor venind în urma unei foarte bune pregătiri mentale. În schimb, Mircea Lucescu a amintit și de Ilie Năstase, sportiv la care talentul a contat mai mult, însă astfel de cazuri sunt mult mai rare.

„Aici îl dau exemplu pe Popovici. El i-a bătut mental pe toți ceilalți. Atât de puternic este mental! Fizic, sunt cam toți la fel. A știut să-și organizeze pregătirea, viața și tot ce l-a înconjurat pentru a ajuns la performanța supremă.

David Popovici are o putere mentală excelentă, iar asta se aplică în general, și la alte sporturi. De exemplu, Ilie Năstase nu a reușit să ajungă cu puterea mentală la nivelul acela, ci cu talentul, dar astea sunt rarități.

Halep, așa mică cum era, a avut o putere mentală extraordinară. S-a pregătit pe direcția pe care ea credea că o poate ajuta. Ea avea o rezistență extraordinară de joc… Să faci 5-6 sprinturi dintr-o parte în alta, într-o viteză mare, este cu totul deosebit. Asta pleacă tot de la minte”, a completat Mircea Lucescu.

Cum a cucerit David Popovici aurul olimpic

David Popovici a câștigat medalia de aur olimpică la Paris, la ediția de anul trecut, după o cursă excepțională. Înotătorul român s-a impus la proba sa preferată, cea de 200 de metri liber, la finalul căreia a ocupat prima treaptă a podiumului.

În ultimii metri, Popovici a accelerat decisiv, lucru ce l-a făcut să recupereze distanța față de adversari. Performanța sa i-a adus nu doar aurul olimpic, ci și confirmarea statutului de unul dintre cei mai mari înotători ai generației sale. La doar câteva zile distanță, „rechinul” a cucerit și bronzul la proba de 100 de metri liber.

Câte săptămâni a fost Halep pe primul loc mondial

Simona Halep a fost numărul 1 mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni în total. Ea a urcat pentru prima dată pe această poziție în octombrie 2017, după o serie de rezultate remarcabile, inclusiv finala de la Roland Garros și titlurile importante obținute în acel sezon.

Pe parcursul celor 64 de săptămâni în fruntea ierarhiei, Halep a demonstrat o determinare fantastică, sportiva reușind să-și apere poziția în fața unor adversare de top mondial.

Cum a ajuns Ilie Năstase să fie primul număr 1 ATP

Ilie Năstase a devenit primul număr 1 mondial din istoria tenisului masculin pe 23 august 1973, odată cu introducerea oficială a clasamentului ATP. El a ajuns în vârful ierarhiei datorită rezultatelor excepționale obținute în anii precedenți, când a câștigat turnee importante precum US Open (1972) sau Turneul Campionilor.

Năstase s-a remarcat printr-un stil de joc creativ, atipic, care i-au adus popularitate la nivel mondial. Talentul menționat de Mircea Lucescu mai sus era vizibil, fostul tenismen reușind lovituri incredibile pe parcursul partidelor.