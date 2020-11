Secretul succesului Adelinei Pestrițu. Vedeta, mai bogată pe zi ce trece

Adelina Pestrițu este unul dintre cei mai apreciați influenceri din România, având milioane de fani în mediul online. Vedeta a mărturisit care este secretului succesului ei.

Adelina Pestrițu se bucură de o carieră de succes, aflată în continuă ascensiune, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți influenceri din România, dovadă fiind premiile și titlurile câștigate.

În prezent, se pare că pandemia nu i-a afectat veniturile, iar vedeta este implicată în tot mai multe proiecte profesionale și are multe contracte cu branduri celebre.

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai bogate influencerițe

Adelina Pestrițu se poate considera o femeie împlinită pe toate planurile. Fosta prezentatoare TV are o familia frumoasă, un soț iubitor, o fiică superbă și o carieră înfloritoare. Bruneta a evoluat foarte mult în mediul online, având peste 2 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, iar asta i-a adus foarte multe beneficii din punct de vedere financiar.

Conform spuselor brunetei, premiul „E! People’s Choice Awards”, câștigat anul trecut pentru cel mai bun influencer din România, a ajutat-o din punct de vedere profesional, aducându-i multe contracte de colaborare.

,,Da, am simțit schimbarea din prima clipă. Aveam foarte multe contracte mari și înainte, însă pot spune că numărul lor s-a triplat, iar clienții noi continuă să apară într-un număr mare. Sunt recunoscătoare că un astfel de premiu internațional a ajuns în mâinile mele și, în plus, faptul că am fost prima persoană din România care l-a câștigat m-a făcut să mă simt foarte mândră.

Mă onorează că am putut gusta, puțin, din succesul internațional și că, în sfârșit, se recunoaște activitatea unui influencer ca fiind ceva care chiar contează și are valoare.”,a dezvăluit Adelina pentru revista Ok!

De asemenea, frumoasa brunetă s-a lansat și în afaceri și, alături de soțul ei, Virgil Șteblea, deține un magazin de ceasuri și bijuterii. În plus, Adelina Pestrițu are și un brand de articole vestimentare, intitulat EDA, care îi asigură un venit substanția.

Vedeta își promovează intens afacerile în mediul online, iar, ca urmare a prosperității financiare, fosta soție a lui Liviu Vârciu s-a mutat, împreună cu familia ei, într-o casă elegantă și plină de lux.

“Business-ul cu ceasuri și diamante a funcționat în termeni normali, chiar și cu restricțiile impuse. Am încercat să ne adaptăm și să fim flexibili.”, a explicat Adelina Pestrițu.