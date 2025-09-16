Secretul succesului de la Dinamo! Fostul căpitan al “câinilor” face radiografia echipei. Ce spune de liderul Cîrjan: “Este un exemplu!”

Dinamo are parte de un început foarte bun de sezon, iar fanii au mare încredere că echipa lui Zeljko Kopic va fi prezentă pentru al doilea an consecutiv în playoff-ul Superligii. Răzvan Patriche, fostul căpitan al „câinilor roșii”, a analizat jocul formației din Ștefan cel Mare.

Dinamo a urcat pe podium în Superliga. Fostul căpitan al echipei din Ștefan cel Mare laudă jocul prestat de „câinii roșii”

și și-a început deja cariera de antrenor. El rămâne conectat la tot ceea ce mișcă la Dinamo și se declară impresionat de progresul „câinilor roșii”. Fostul fundaș vede cu ochi buni strategia implementată de conducere.

e impresionat de creșterea nivelului de joc arătată de „câinii roșii” și laudă evoluțiile noului căpitan de la Dinamo, Cătălin Cirjan, care a reușit să devină un pion de bază în echipa lui Zeljko Kopic.

Răzvan Patriche: E o strategie bună. „Au venit niște tineri talentați”. Ce spune despre Cătălin Cirjan

„În mare, nucleul a rămas același. Au venit alți jucători care s-au integrat. Le-a trebuit ceva timp – etape de acomodare – a fost și un început mai greu. Acum arată bine, chiar din ce în ce mai bine. Au legat trei victorii în deplasare. Au jucat bine, și-au creat ocazii în primele trei etape, dar le-a lipsit ceva. Golurile au lipsit.

A trecut un an peste el, un an în care a jucat cel mai mult. Asta se vede: e într-o formă foarte bună și este în creștere. Era un copil anul trecut. Și acum e un copil. Sezonul trecut l-a călit, dar arată bine și asta mă bucură. E un băiat cuminte, foarte serios și merită. E liniștit în vestiar, nu e foarte vocal. Ca să fii căpitan, nu trebuie să fii vocal, ci trebuie să fii un exemplu. Eu zic că el este un exemplu, în momentul de față, pentru colegii săi.

E o strategie bună. Au venit niște tineri talentați, dar încă mai au nevoie să se acomodeze. Au nevoie de timp. Musi e un jucător foarte bun. A început foarte bine startul de sezon. Acum e puțin în scădere de formă, dar a făcut meciuri foarte bune. Cu siguranță își va reveni și va fi ceea ce trebuie. Este frustrant când nu îți iese jocul”, a declarat Răzvan Patriche la emisiunea FANATIK DINAMO.

