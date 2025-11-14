Secretul succesului lui Cristi Chivu la Inter. Vedeta din echipa antrenorului român l-a dat de gol: „Mă ajută foarte mult“

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu e pe cai mari la Inter Milano. Echipa antrenorului român e pe primul loc în Serie A după 11 etape și are victorii pe linie în UEFA Champions League. Se pare că succesul tehnicianului e strâns legat de felul în care lucrează cu psihicul jucătorilor săi.

Cristi Chivu, început de vis la Inter Milano

În fotbalul modern, tot mai mulți antrenori și jucători apelează la psihologi care să îi ajute pe fotbaliști să depășească presiunea și problemele de zi cu zi. S-a demonstrat în repetate rânduri că sportivii sunt extrem de sensibili și au nevoie de multe ori de o mână de ajutor care să îi readucă la forma maximă.

Cristi Chivu face parte din noul val al antrenorilor și apelează la programe și soluții moderne de pregătire. Presa din Italia a analizat în detaliu și echilibrul psihic pe care vrea să îl impună.

Cum a reușit Cristi Chivu să se impună la Inter. Italienii l-au dat de gol

, a mărturisit că lucrează îndeaproape cu un mental coach, care îl ajută să vadă fotbalul și obiectivele sale într-un mod diferit. Practic, se eliberează de presiune și poate juca mai relaxat. „Desigur că lucrez mult la asta, chiar şi cu psihologul. Fac și un exercițiu în afara terenului care mă ajută foarte mult“, a spus argentinianul, conform

„Cristi Chivu a fost primul care a înțeles cu adevărat cât de important este lucrul psihologic într-o echipă. Antrenorul lui Inter își schimbă rolul în funcție de situație și de omul pe care îl are în față: uneori e ferm și dur, alteori protector, tată, frate mai mare sau simplu prieten.

Într-un vestiar atât de numeros precum cel al unei formații din Serie A, să acorzi atenție fiecărui jucător poate deveni o misiune complicată. Chivu, însă, a reușit să construiască o relație personală cu toți: l-a crescut pe Pio Esposito ca pe propriul fiu, l-a revigorat pe Dimarco, iar acum îl sprijină pe Josep Martinez în cel mai delicat moment al carierei sale“, au scris jurnaliștii italieni.