Secretul succesului lui Jovo Lukic la U Cluj şi motivul pentru care n-a confirmat la Universitatea Craiova

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Jovo Lukic are un nou sezon de vis la U Cluj. Atacantul bosniac care a marcat şi la Campionatul Mondial în meciul cu Canada, scor 1-1, rupe plasele în SuperLiga. , căreia i-a marcat un gol de trei puncte. Dar care e motivul pentru care Lukic explodează la U Cluj, iar la Universitatea Craiova era o umbră.

Jovo Lukic, transferat pe 400.000 de euro de Craiova şi cedat gratis

Universitatea Craiova l-a transferat pe Jovo Lukic în septembrie 2024, plătind 400.000 de euro celor de la Borak Banja Luka. Doar că atacantul bosniac nu a confirmat în Bănie. A fost folosit în 31 de meciuri în sezonul pe care l-a petrecut pe „Oblemenco”, reuşind să marcheze doar 2 goluri.

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A fost cedat gratis la U Cluj, care l-a primit cu braţele deschise în vara anului 2025. Doar că odată ce a schimbat oraşul, Jovo Lukic s-a transformat într-o veritabilă maşină de goluri. Ioan Ovidiu Sabău este unul dintre artizanii schimbării spectaculoase a atacantului.

Ioan Ovidiu Sabău, omul care a insistat pentru transferul lui Lukic: „Unul dintre cei mai buni atacanţi”

Fostul antrenor de la U Cluj a insistat foarte mult ca Jovo Lukic să vină în echipa „şepcilor roşii” şi i-a redat încrederea atacantului bosniac, spunându-i să stea liniştit că va avea continuitate şi dacă o să facă un meci mai slab:

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„Asta înseamnă ca un atacant să joace mult, adică şi când joacă slab să-i dai încredere, să-l ajuţi, să-l antrenezi specific. El trebuie pus şi în situaţii din care poate înscrie. Cred că secretul său este că aici nu a avut concurenţă şi a trebuit să rămână, chiar şi când nu juca bine. El a avut şansa să crească, a avut şi ceva accidentări, chiar şi în perioada de vară din Austria, dar el are forţă, are execuţie.

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Eu cred că el este unul dintre cei mai buni atacanţi la jocul aerian şi, pe deasupra, este şi un băiat serios. Mă bucur mult că nu am greşit cu transferul lui. Un alt secret este şi că l-am antrenat specific şi el este şi un băiat foarte serios. Atunci când nu ai concurenţă şi joci mult, prinzi încredere. El a fost pus şi în situaţii bune de către echipă. Mă bucur foarte mult pentru el, pentru că este un băiat serios şi are un caracter foarte frumos”, a spus Sabău într-un interviu la .

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De ce nu s-a adaptat la Universitatea Craiova

Jovo Lukic a avut şanse şi la Universitatea Craiova, dar la olteni a intrat de mai multe ori din postura de rezervă. Sorin Cârţu e de părere că Lukic n-a putut gestiona presiunea de la Universitatea Craiova şi din acest motiv nu s-a putut adapta pe „Ion Oblemenco”:

„Nu s-a adaptat la noi, a fost greu, poate, pentru el să joace pe ‘Ion Oblemenco’. Nu e un stadion pentru multă lume, e destul de greu să te adaptezi aici. Nu e urmă de regret, pentru că la ce s-a întâmplat la noi, la cum s-a prezentat, a fost obiectul unui transfer.

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Nu s-a adaptat și nu ai ce să regreți. Dacă băiatul nu s-a adaptat la noi, noi ce să facem? Ăsta e fotbalul. Îi priește mai bine Clujul, bravo lui pentru ce face acum„, FANATIK în această vară.

Maşină de marcat goluri pentru U Cluj

În sezonul precedent, Jovo Lukic a marcat 20 de goluri în 39 de meciuri pentru U Cluj, de 10 ori mai multe decât pentru Universitatea Craiova într-un număr comparabil de partide. Evoluţiile bune de la club i-au adus şi convocarea la Campionatul Mondial, alături de naţionala Bosniei şi Herţegovina. Acolo a marcat un gol, în remiza, scor 1-1, cu Canada.

A ratat transferul în această vară şi după un start de sezon în care a lipsit din echipă, Jovo Lukic a revenit la forma din sezonul precedent, marcând goluri pe bandă rulantă. După U Cluj – FCSB 1-0 a ajuns la cota 11, în doar 15 meciuri, având şi patru pase decisive. În ultimele şase confruntări, Lukic a contribuit de fiecare dată cu pasă decisivă sau gol.