Secretul succesului norvegienilor! Cum să bați Brazilia cu un jucător șomer

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Erling Haaland a ținut capul de afiș după ce Norvegia a învins Brazilia la Cupa Mondială, deoarece a marcat ambele goluri ale nordicilor, însă o evoluție remarcabilă a avut și goalkeeper-ul Orjan Nyland (35 de ani), care a ținut poarta intactă până în minutul 90+10, când a fost învins de Neymar dintr-un penalty. Portarul este liber de contract în acest moment, după despărțirea de Sevilla.

Eroul Norvegiei de la Cupa Mondială este șomer!

Orjan Nyland a avut 4 intervenții în meciul dintre Norvegia și Brazilia, cea mai importantă fiind cea din minutul 14, când a respins penalty-ul executat de Bruno Guimaraes. Portarul norvegian a blocat și un alt șut periculos al mijlocașului de la Newcastle, dar și-a salvat echipa și într-o situație bizară, când Ajer a fost foarte aproape de un autogol.

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, dintr-o lovitură de la 11 metri, însă golul a sosit prea târziu pentru sud-americani, iar . Prestațiile de la Cupa Mondială l-ar putea ajuta pe Nyland să își găsească echipă, deoarece portarul de 35 de ani este liber de contract în acest moment, după plecarea de la Sevilla, formație la care a evoluat în ultimii 3 ani.

Norvegianul a strâns 66 de meciuri pentru formația andaluză în toate competițiile, însă doar 7 au fost în sezonul 2025-2026, acesta fiind aproape în permanență rezerva grecului Odysseas Vlachodimos. La Cupa Mondială, Nyland îi are ca rivali pe Egil Selvik, portarul lui Watford, și pe Sander Tangvik (Hamburg), fotbalist care încă nu a debutat pentru Norvegia.

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Orjan Nyland a fost liber de contract de 4 ori în ultimii 6 ani

Orjan Nyland și-a început cariera în țara natală, unde a evoluat pentru Hodd și Molde, iar în 2015 a făcut pasul spre Ingolstadt, fiind achiziționat cu un milion de euro. Prestațiile din Germania i-au adus în 2018 un transfer la Aston Villa, care a plătit 3 milioane de euro în schimbul său. A evoluat constant pentru gruparea din Birmingham în divizia secundă, dar după promovarea în Premier League nu a primit multe oportunități, iar în octombrie 2020 a rămas liber de contract.

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A semnat în februarie 2021 cu Norwich, iar în vara acelui an a trecut la Bournemouth, însă în ianuarie 2022 a rămas din nou fără echipă. După două luni a semnat cu Reading, dar nu a reușit să se impună și în vară a devenit din nou liber de contract. Următoarea formație care i-a oferit o șansă a fost RB Leipzig, pentru care a evoluat până în vara lui 2023, înainte de a ajunge la Sevilla, grupare care a renunțat la serviciile sale în vara acestui an.

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75 de selecții are Orjan Nyland la naționala Norvegiei

800.000 de euro este cota actuală a portarului norvegian, conform transfermarkt