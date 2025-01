Secretul talismanelor lui Daniel Pavel, la Survivor România 2025: “Fluierul e de la soție, iar mătăniile sunt cu mir, de pe Athos” Exclusiv

Daniel Pavel e gata de noul sezon Survivor România 2025 încă de când s-a încheiat cel de anul trecut, după cum ne-a dezvăluit prezentatorul.

E plecat în Dominicană, acolo unde au loc filmările, alături de cei 20 de concurenți! Daniel Pavel nu a plecat însă până când nu s-a asigurat că și-a luat la el talismanele care îi poartă noroc și lucrurile fără de care nu poate. Ana, soția lui, a plecat și ea cu el și va sta acolo pe toată perioada filmărilor.

Daniel Pavel și-a luat soția cu el la filmările Survivor România 2025

Cei doi au făcut un calcul și este mult mai costisitor ca ea să meargă în vizită de câteva ori în lunile de filmare, așa că a plecat cu el și se va întoarce tot cu el, după finală.

Survivor România 2025, revine la PRO TV cu un sezon nou, începând din 3 februarie. 20 de concurenți sunt puși față în față cu cele mai grele provocări din viața lor.

Luni, de la ora 20:30, marți și miercuri, de la ora 21:30, pe VOYO și la PRO TV, Daniel Pavel va da startul celui mai așteptat show de supraviețuire.

, sunt Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Moga, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic și Vasile Petrovschi.

La ședința foto și filmările promo-ului, Daniel Pavel, a povestit, pentru FANATIK, cât de nerăbdător este să înceapă noul sezon, dar și cât de mult l-au impresionat noii concurenți. De asemenea, prezentatorul a mai mărturisit ce lucruri și-a pus în bagaj și de ce își face cruce cu limba în gură, înainte de fiecare filmare.

Daniel Pavel: “Sunt totuși niște costuri logistice, plecatul, venitul până acolo. Și am zis “Nu, hai din prima până la final”.”

Daniel, pregătit pentru noul sezon ?

Sunt pregătit de când s-a terminat celălalt sezon Survivor. Chiar spuneam, de ar fi și două sezoane pe an, n-ar fi niciodată o problemă pentru că trăim!

Trăim acest etos al poveștii Survivor! Sunt super pregătit.

Am stat ca pe ace și a fost, într-adevăr, și un an inedit și atipic pentru că a fost după finala All Stars, care a fost o însumare a tuturor energiilor de până acum, am avut All Stars-ul meu cu nunta, cu soția, cu Anuța.

Și a fost, într-adevăr, formidabil după viața asta de om căsătorit… . Se zice că actul nu schimbă nimic, eiii, a dat un alt nivel. În sensul în care ai niște obligații de familie, așa eram în teleleu… Au fost au fost niște schimbări foarte frumoase, pot să spun. Gândul, fiind total, de prin septembrie, la Survivor.

Ana va fi cu tine în Dominicană sau va veni în vizită?

Da, vine să stea. Cum a fost anul trecut și a fost bine, pentru că sunt totuși niște costuri logistice, plecatul, venitul până acolo. Și am zis “Nu, hai din prima până la final”.

Și ea va “îndura” toate stările tale… . Când vii cu nervi sau oboseală de la filmări…

Da, exact. Mă cunoști foarte bine. Da, într-adevăr, e o stare… . Te contaminezi invariabil și tocmai ca să nu arăți pe cameră, răbufnești acasă în sensul în care ori alergi de nebun prin junglă, sau prin jurul casei…

Da, dar e bine. E un show care în momentul în care vezi comentariile, vezi cum te opresc oamenii pe stradă, vezi acest “domnul Dan”, această insignă pe care o port… te topește. Mă strigă pe stradă, cum să nu, “domnul Dan” sau “ăla de la Survivor”, “Nea Dan”, “Ce faci, băi, băiatule?”.

Daniel Pavel nu intră la filmările Survivor România 2025 fără fluier, pandantiv și mătăniile de la mână: “Nu mă despart de ele niciodată”

Cum sunt concurenții din acest sezon?

Doamne! Și mai și! Am spus-o. Și Marcel Radu, îi mulțumesc foarte mult, a fost și este implicat. E profilling de tip psiho emoțional pentru că arată foarte bine, sunt extraordinari, avem jucătoare de rugby profesionist, avem fetiță de 21 de ani, băiat de 19, cea mai mică vârstă de până acum, și avem și vârstele 40 și 40 plus, segmentul meu.

Deci sunt extraordinari și aici, pe punte, îi puteam simți cum își făceau loc, cum își fac spațiu. Imediat vor să fie văzuți și asta este, Survivor este reality show, până la urmă.

Ai un obiect norocos, un talisman al tău, pe care îl porți după tine, la fiecare filmare Survivor?

Chiar fluierul pe care l-am primit de la Ana. I-am luat inelul de la o firmă și mi-a făcut și ea cadou acest fluier. Scrie “domnul Dan”, D.P. Și apoi diverse chestii militare pe care le mai am, ochelari de nisip, cum ar fi.

Și mai am un pandantiv.

Și mătăniile de la mână, sunt cu mir de pe Muntele Athos. Nu mă despart de ele niciodată. Nu mă consider un mare religios, sunt un credincios, căci numai eu știu ce păcate am… Nu mă bat cu pumnul în piept cu asta, dar e acolo… da.

Ce superstiții are Daniel Pavel? “Sfânta Cruce, întotdeauna, cu limba fac o cruce”

Ai superstiții?

Am, da. Ca toți marinarii, navigatorii, exploratorii, suntem superstițioși…

Dar superstiția mea clasică este cu mersul… să pun piciorul drept. Am o chestie, în fine, nu știu cât contează, dar eu niciodată… . Deci dreptul primul. Apoi Sfânta Cruce, întotdeauna, cu limba fac o cruce.

Când se dă rec (înregistrare – n.r. ), în momentul acela, întotdeauna, oriunde aș fi, și la o conferință, și oriunde aș fi, fac cruce.

Ai vreun tabiet înainte de fiecare filmare Survivor?

Tabietul meu este, uite chiar această agendă, întotdeauna o agendă cu steagul României. E foarte important că noi filmăm în multe țări și e un factor și de mândrie, de identitate națională, dar e și o chestie practică. Dacă se rătăcește careva, toți o să știe că e a românului. Deci am această agendă cu mine tot timpul.