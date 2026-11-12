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Secretul unui progres fotbalistic miraculos. Ce a făcut Norvegia și unde a greșit România

Bogdan Baratky Tudor
12.11.2026 | 21:45
Secretul unui progres fotbalistic miraculos Ce a facut Norvegia si unde a gresit Romania
ANALIZĂ FANATIK
Norvegia, progres fotbalistic miraculos. Cum arată comparația cu România. Foto: colaj Fanatik
Platforma de analiză statistică Football Meets Data (FMD) a publicat recent o analiză a evoluției fotbalului norvegian și a progresului său în Europa. Datele sunt cu adevărat interesante și revelatorii, iar comparația cu fotbalul românesc este la rândul sau cât se poate de relevantă.
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În 1990 în Europa erau 36 de federații afiliate la UEFA (astăzi sunt 55). Schimbarea de regim a lăsat România pe locul 9 în clasamentul UEFA; 9 din 36. În același an, Norvegia se află undeva în ultima treime a clasamentului fotbalistic european – locul 26. Interesant, tot acolo regăsim Norvegia și în 1980. Dacă aceea a fost o decadă a stagnării pentru fotbalul norvegian, Romania a urcat în epocă 13 poziții (în 1980 ne aflam pe locul 22 ).

Norvegia vs România – peste 410.000 de norvegieni legitimați la fotbal

Pentru a înțelege comparația din material, punem fotbalul și cifrele într-un context mai larg.

IndicatorRomâniaNorvegia
Populație în 202519.043.1515.594.340
Suprafață238.398 km²384.483 km²
PIB nominal în 2025382,74 mld. €470,36 mld. €
PIB /capita în 202520.100 €83.860 €

Conform Eurostat, România are de 3,4 ori mai mulți locuitori. Norvegia are un PIB total cu 23% mai mare și un PIB pe locuitor de 4,2 ori mai mare. În ambele țări, sportul numărul 1 după numărul sportivilor legitimați este fotbalul. Dincolo de asta însă, statistica ne pune la colț. Conform Anuarului Sportului 2024 al Agenției Naționale pentru Sport și raportului Confederației Sportive Norvegiene (tot pentru 2024), numărul fotbaliștilor legitimați era de 410.964 în Norvegia și de 190.015 în România. Raportat la populație, de peste 7 ori mai puțini.

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În România, al doilea sport după numărul de legitimați nu este handblaul, ci baschetul – 41.470 de sportivi legitimați. Handbalul este abia pe 5, cu 12.282, devansat de… șah (19.860) și karate (15.261). În Norvegia, handbalul este al doilea sport (146.546), dar practic la egalitate cu… golful (146.482). Schiul ține și el aproape cu 110.031 sportivi legitimați. Așadar, indicatorul PIB/capita e cu adevărat relevant și se reflectă cât se poate de clar în sporturile de pe locurile 2 și respectiv 4. Din Norvegia, desigur.

În 2018, România era pe locul 20 în clasamentul UEFA, cu nouă poziții peste Norvegia (locul 29). La 8 noiembrie 2026, distanța era tot de nouă locuri, dar cu ordinea inversată. Norvegia ajunsese de pe 29 pe 13, iar România de pe 20 pe 22, după ce coborâse până pe 29 în 2019. În ediția 2026-2027, Norvegia are patru echipe în fazele ligii, iar România doar una – Universitatea Craiova.

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NorvegiaRomânia
Coeficient UEFA pe cinci ani, la 8 nov. 202641,01226,125
Puncte UEFA în 2026/27, la aceeași dată7,4003,125
Cluburi în faza ligii în 2026/274 din 51 din 4
Locul și coeficientul UEFA al celor două țări. Football Meets Data – fotbalul norvegian, FANATIK – fotbalul românesc
Locul și coeficientul UEFA al celor două țări. Football Meets Data – fotbalul norvegian, FANATIK – fotbalul românesc

Ascensiunea Norvegiei în clasamentul UEFA

Norvegia a trecut de la 17,425 puncte în 2018 la 41,012 în clasamentul în curs. În 2024-2025 a obținut 11,812 puncte într-un singur sezon, când Bodø/Glimt a ajuns în semifinalele Europa League. Acest rezultat a dus țara pe locul 11 în clasamentul final din 2025. În 2026-2027, două dintre cele patru echipe norvegiene din fazele ligii, Bodø/Glimt și Viking, s-au calificat in Liga Campionilor.

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Punctajul anual și ascensiunea Norvegiei. Football Meets Data, 8 noiembrie 2026.
Punctajul anual și ascensiunea Norvegiei. Football Meets Data, 8 noiembrie 2026

Contribuția cluburilor românești

România și-a mărit coeficientul pe cinci ani de la 20,450 la 26,125 între 2018 și 8 noiembrie 2026. Cel mai bun sezon din interval a fost 2024/25, cu 7,750 puncte, când FCSB a ajuns în optimile Europa League. FCSB a adus atunci 24 dintre cele 31 de puncte ale României.

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Cluburi în grupe sau în faza ligii

EdițieNorvegiaRomâniaCluburile românești
2019/2011CFR Cluj
2020/2111CFR Cluj
2021/2211CFR Cluj
2022/2322CFR Cluj și FCSB
2023/2420
2024/2521FCSB
2025/2622FCSB și Universitatea Craiova
2026/2741Universitatea Craiova

În acest interval, Norvegia a avut cel puțin un club în faza principală în fiecare ediție. România a ajuns cu două cluburi de două ori, în 2022-2023 și 2025-2026. În 2026-2027, Craiova a produs 9,5 din cele 12,5 puncte brute ale României, adică 76%.

Premiile UEFA pentru cluburi

Potrivit unei proiecții realizate de Football Meets Data cu instrumentul Prize Money Lab, în sezonul 2026-2027 cele cinci cluburi norvegiene vor încasa un total de 99,9 milioane euro de la UEFA, cu 79,1 milioane euro la nivelul minim folosit de model. Bodø/Glimt și Viking însumeaza 82,1 milioane euro în proiecție.

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Premii UEFA estimate și minime în modelul pentru Norvegia. Football Meets Data, Prize Money Lab - 8 noiembrie 2026.
Premii UEFA estimate și minime în modelul pentru Norvegia. Football Meets Data, Prize Money Lab – 8 noiembrie 2026.

Pentru România, sumele calculabile după traseu și rezultate ajungeau la 6,928 milioane euro. Craiova avea 4,803 milioane euro din patru tururi preliminare (0,700 milioane euro), intrarea în faza ligii (3,170 milioane euro) și două victorii plus o remiză (0,933 milioane euro). CFR Cluj avea 0,900 milioane euro, U Cluj 0,700 milioane euro, iar FCSB 0,525 milioane euro. Cifra pentru România exclude componenta value pillar, bonusul de clasament și premiile pentru rezultatele viitoare. Modelul folosit de FMD pentru fotbalul norvegian include estimări pentru aceste componente.

Premiile pentru cluburile românești. Calcul FANATIK cu rezultatele de până la 8 noiembrie
Premiile pentru cluburile românești. Calcul FANATIK cu rezultatele de până la 8 noiembrie

Veniturile și cheltuielile salariale în 2025

Conform FMD, Bodø/Glimt a avut 64,8 milioane euro venituri operaționale și 29,1 milioane euro cheltuieli cu personalul sportiv. În raportarea de licențiere, personalul sportiv include jucători, antrenori și personal implicat în activitatea sportivă. Informațiile despre Glimt acoperă clubul, cu echipele masculine și feminine organizate împreună.

Norsk Toppfotball este asociația celor 32 de cluburi din primele două ligi masculine ale Norvegiei, Eliteserien și OBOS-ligaen. Asociația (similar LPF, dar acoperă și liga 2) realizează raportul financiar anual Toppfotballbarometeret împreună cu Deloitte și Toppfotball Kvinner, pe baza raportărilor de licențiere ale cluburilor.

Venituri operaționale și cheltuieli salariale, în milioane de euro. FMD, Deloitte/Norsk Toppfotball pentru fotbalul norvegian și bilanțurile analizate de Fanatik pentru România, 1 € = 5,0424 lei (curs mediu BCE, 2025). Pentru Norvegia, conversia folosește cursul de referință mediu BCE din 2025, de 11,7173 coroane norvegiene pentru 1 euro.
Venituri operaționale și cheltuieli salariale, în milioane de euro. FMD, Deloitte/Norsk Toppfotball pentru fotbalul norvegian (cursul de referință mediu BCE din 2025, de 11,7173 coroane norvegiene pentru 1 euro) și bilanțurile analizate de FANATIK pentru România, 1 € = 5,0424 lei (curs mediu BCE, 2025). 

În România, FCSB a avut aproximativ 27,8 milioane euro venituri și 14,1 milioane euro cheltuieli salariale. Universitatea Craiova a avut aproximativ 16,9 milioane euro și 9,4 milioane euro, iar Rapid 11,9 milioane euro și 10,1 milioane euro. Pentru cluburile românești, cheltuielile salariale sunt cele raportate în bilanțuri și acoperă un perimetru mai larg nu doar personalul sportiv.

Contribuția Europei la veniturile anuale Bodø/Glimt a avut 42,4 milioane euro venituri UEFA în anul calendaristic 2025, aproape două treimi din venitul operațional. FCSB a raportat aproximativ 12,7 milioane euro din UEFA în același an, iar Universitatea Craiova aproximativ 6 milioane euro. Important – pentru cluburile românești, anul contabil acoperă părți din două sezoane.

Asistența la stadion în Norvegia și România

În graficul Football Meets Data (FMD), media din Eliteserien a urcat de la 5.773 de spectatori pe meci în 2019 la 7.699 în 2026, cu date până la 6 septembrie. Este cea mai mare medie de după 2011, când s-au înregistrat 7.990 de spectatori pe meci. Maximul s-a înregistrat în 2007, cu 10.485.

Asistența medie în Eliteserien între 2005 și 2026. Graficul Football Meets Data, tradus în română. Datele din 2026 se opresc la 6 septembrie
Asistența medie în Eliteserien între 2005 și 2026. Graficul Football Meets Data, tradus în română. Datele din 2026 se opresc la 6 septembrie

În România, European Football Statistics (EFS) indică o medie de 7.258 în 2023/24, urmată de 6.532 în 2024/25 și 5.745 în 2025/26, cu 12,0% mai puțin decât în sezonul precedent.

Media spectatorilor în prima ligă din România, pe sezoane integrale. FANATIK, Sursa - European Football Statistics. Pentru 2019/20, estimarea include meciurile fără public.
Media spectatorilor în prima ligă din România, pe sezoane integrale. FANATIK, Sursa – European Football Statistics. Pentru 2019/20, estimarea include meciurile fără public.

Asistența în ultimele sezoane încheiate

Tabelul aliniază campionatele după anul încheierii ediției. Pentru Eliteserien, mediile sunt cele din graficul FMD. Pentru România, cifrele EFS acoperă sezonul integral, cu play-off și play-out în edițiile care au avut aceste faze.

Anul încheieriiSezon în NorvegiaSpectatori pe meciSezon în RomâniaSpectatori pe meci
202220225.7132021/22
202320237.2392022/235.532
202420246.9072023/247.258
202520257.1232024/256.532
2026În cursÎn curs2025/265.745

Cu o populație de peste 3 ori mai mare decât a Norvegiei, România are o medie de spectatori pe meci mai mică decât a țării din nordul Europei. Și, important, o asistență în scădere. Un prilej de reflecție și de analiză – subiect pentru un viitor material.

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Bogdan Baratky Tudor
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan „Baratky” Tudor este colaborat al FANATIK, site pe care scrie despre iubirea sa de-o viață Rapid, dar realizează și materiale ample de analiză, în special pe teme financiare, dim sportul românesc și internațional.
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