Secretul unui ten veșnic tânăr dezvăluit de o femeie dermatolog. Crema pe care o folosește în fiecare zi

Dr. Doris Day, dermatolog renumit și admirat pentru tenul ei impecabil, a dezvăluit trucurile care o ajută să-și mențină pielea tânără. Pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, însă metodele folosite sunt simple și accesibile oricui.

Care sunt secretele unui ten fără riduri

Dr. Doris Day este dermatolog certificat, cu o comunitate impresionantă, având aproximativ 242.000 de urmăritori pe Instagram. Dintre cei care o urmăresc, mulți se întreabă cum este posibil ca, la 62 de ani, să aibă

ADVERTISEMENT

În cadrul unui interviu profesoara de dermatologie la NYU Langone Health a mărturisit ca aspectul tânăr al pielii sale se datorează în mare parte geneticii, dar și accesului la o gamă largă de „tratamente avansate”.

Ea alege să își facă injecții cu neuromodulatoare, precum Botox, de două ori pe an, iar periodic apelează la tratamente cu ultrasunete Sofwave pentru a tonifia pielea și a estompa liniile fine. În plus, recurge la proceduri cu fillere o dată pe an și a suferit o intervenție de lifting al pleoapei superioare.

ADVERTISEMENT

Totuși, medicul dermatolog subliniază că un stil de viață echilibrat și o și lipsit de riduri. „Oricine poate obține și menține o piele frumoasă și sănătoasă pe tot parcursul vieții. Cu combinație de îngrijire constantă, produsele și tratamentele potrivite, și un angajament față de starea generală de bine”, a spus ea Day,

Produsul pe care trebuie să-l folosești în fiecare zi

Pe de altă parte, medicul a subliniat că este esențial ca oamenii să înceapă să acorde atenție îngrijirii tenului încă de la vârsta de 20-30 de ani. Un produs indispensabil în rutina zilnică este, fără îndoială, crema cu protecție solară.

ADVERTISEMENT

„Protecția solară zilnică, pe tot parcursul anului, este esențială. Întotdeauna spun că nimic nu arată mai frumos la 50 de ani decât protecția solară pe care ai folosit-o la 20 de ani”, a declarat Dr. Doris Day.

ADVERTISEMENT

Medicul sugerează aplicarea zilnică a unei creme cu SPF de cel puțin 30, pentru protecție împotriva razelor UV, și reaplicarea la fiecare două ore, inclusiv pe gât. Totodată, a dezvăluit că pentru a se feri de razele nocive ale soarelui preferă să stea la umbră și să poarte haine confecționate din materiale rezistente la UV.

Pe lângă protecția solară, Day spune că în rutină mai pot fi incluse produse anti-îmbătrânire, cum ar fi peptidele și retinolul. Somnul pe, de altă parte, este la fel de important. Medicul dermatolog a spus că încearcă să doarmă 8 ore în fiecare noapte. De asemenea, face exerciții cardio și de forță de trei ori pe săptămână și se ferește de alimentele procesate.

Medicul dermatolog a explicat cum afectează tenul fumatul și alcoolul

De menționat este că Day și este coautoare a unui studiu realizat pe 3.200 de femei cu vârste între 18 și 75 de ani, care nu foloseau retinol și nu recurgeau la tratamente anti-îmbătrânire, cum ar fi Botox sau chirurgie estetică, și recomandă evitarea fumatului și limitarea consumului de alcool, ambele având un impact negativ asupra pielii.

Femeile care aveau obiceiul de a fuma sau consumau mai mult de opt băuturi alcoolice pe săptămână prezentau semne de îmbătrânire mai evidente, precum riduri profunde, pungi sub ochi și linii accentuate în jurul gurii, comparativ cu cele care evitau fumatul și alcoolul în exces.