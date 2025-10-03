Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”

Deja de câțiva ani buni, sportivii de performanță din întreaga lume care suferă accidentări musculare ajung în Serbia, la celebrul doctor Marijana Kovacevic, care reușește într-un timp extrem de scurt să facă minuni. Florin Gardoș, fostul fotbalist al echipei naționale, a explicat procedurile medicale.

Secretul Marijanei Kovacevic. Cum îi vindecă „vraciul” pe fotbaliștii accidentați. Ce soluție folosește pentru tratarea leziunilor musculare

S-au scris multe despre procedurile Marijanei Kovacevic. Ea este supranumită „vraciul sportivilor”. Aceasta identifică extrem de rapid leziunile medicale și folosește un aparat special care neutralizează problemele.

Florin Gardoș, fostul fundaș de la FCSB, a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum procedează doctorul din Serbia. Acesta a dat de înțeles că mecanismul este unul destul de simplu, dar dureros. În țesutul muscular ajunge o substanță introdusă prin intermediul unui aparat cu unde electrice.

„Are un aparat cu ultrasunete. Chiar te curentează. Crema pătrunde adânc în țesut. Lucrurile se desfășoară profesionist. Are un doctor care te așteaptă în aeroport. Face un RMN să vadă cât de gravă e accidentarea, după care îți face un program să stabilească de câte ședințe e nevoie.

De obicei, zice că ai nevoie de 3-4 ședințe. O ședință durează cam 30-40 de minute. Doare. E un fel de curent constant pe care îl generează în zona respectivă. Îți poate face și două ședințe pe zi. Depinde și de tine. Nu doare extrem de tare, dar depinde și câte programări are ea. În general, nu ai timp să stai 3-4 zile. Mie mi-a făcut două într-o zi: una dimineața și una seara. Te reface”, a explicat fostul fotbalist.

Ce a pățit Florin Gardoș când a fost la Marijana Kovacevic

La început, oamenii erau destul de sceptici în privința Marijanei Kovacevic, iar Florin Gardoș a recunoscut că Gigi Becali nu l-a lăsat să meargă în Serbia pentru a se trata după o ruptură musculară. După ce accidentarea a recidivat, fostul fotbalist a mers pe cont propriu la clinica doctorului.

„Nea Gigi nu era de acord cu chestiile astea. Să vă spun ce-am pățit eu. Am mers destul de târziu eu. Am făcut o recidivă și am mers fără să-i spun lui. Nea Ilie Stan era antrenor și mi-a zis că mă învoiește doar să merg acolo.

Ea m-a văzut și a spus că am o cicatrice foarte mare. Te ajută mult la început. La mine nu a funcționat procedura, dar știu mulți jucători care au rezolvat așa. Marijana are facultate de farmacie”, a mai spus Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Marijana Kovacevic

Marijana Kovacevic a devenit un nume de referință în lumea sportului mondial datorită metodelor sale neconvenționale, dar extrem de eficiente, prin care tratează accidentările musculare.

Născută la Belgrad, doctorița sârbă a lucrat ani la rând cu cluburi importante din Serbia și a ajuns să colaboreze inclusiv cu echipe de top din Europa, precum Chelsea sau Manchester United, atunci când fotbaliștii lor au avut nevoie de recuperare rapidă. Jucători importanți au revenit pe teren în doar câteva zile, deși în mod normal ar fi lipsit săptămâni întregi.

„Eu sper să fie bine. Am încredere și în doctorii de la club, și la echipa națională. Sper să se rezolve pe calea asta și să revină lucrurile la normal”, a declarat Drăguș la FANATIK SUPERLIGA.

Ce pregătire medicală are Marijana Kovacevic

Deși este adesea prezentată drept „vraciul sportivilor”, Marijana Kovacevic are o bază solidă de pregătire medicală. Ea a absolvit Facultatea de Farmacie și ulterior a urmat specializări în domeniul medicinei sportive. Experiența acumulată în anii petrecuți în spitalele din Serbia a fost completată de studiul terapiilor alternative și al aparaturii moderne de recuperare.