Secretele lui Costeluș din serialul Atletico Textila. Actorul Andrei Mateiu dă cărțile pe față: “Nu aveam bani, era perfect”. Exclusiv

Actorul Andrei Mateiu, cunoscut drept “Costeluș” din Mondenii, joacă în noul sezon din serialul Atletico Textila de la ProTv. Andrei Mateiu ne spune că nu regretă nimic din trecutul său doar și-ar fi dorit să se nască în America, la Hollywood.

Andrei Mateiu vorbește despre prima iubire

De curând, actorul Andrei Mateiu a împlinit 42 de ani. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, vedeta din Atletico Textila recunoaște că, la 20 de ani, nu avea nicio grijă și niciun ban. A câștigat primii bani montând aere condiționate sau făcând asigurări auto și ar fi trebuit să rămână în America după terminarea masterului. Andrei Mateiu și-ar fi dorit să se nască la Hollywood iar prima iubire i-a cam dat bătăi de cap.

“Nu aveam griji, nu aveam bani, era perfect”

De curând ai împlinit 42 de ani. Care este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Cred că cele mai mari realizări sunt copiii mei și cariera construită până acum, la care am muncit foarte mult. Le-am pus în ordinea importanței, bineînțeles.

Cum era Andrei la 20 de ani și cum este cel de acum? Ce ai câștigat și ce simți că ai pierdut?

-La 20 de ani eram “floricică”. Mergeam la facultate și stăteam toată ziua acolo, nu simțeam când trecea timpul, nu aveam griji, nu aveam bani, era perfect. Ne bucuram de cel mai mic lucru. Acum și dacă merg în vacanță în Los Angeles nu sunt dat pe spate.

Cumva, maturizarea asta nu ne mai lasă să ne bucurăm ca niște copii de orice. E normal că acum stau și calculez lucrurile de două ori, sunt mult mai așezat, dar încerc să regăsesc bucuria de acum 20 de ani. Mi-ar plăcea să am 20 de ani cu mintea de acum (râde, n.red.).

Andrei Mateiu despre noul sezon din Atletico Textila

A început un nou sezon din Atletico Textila. Ce surprize le pregătiți telespectatorilor?

-Am avut păreri și reacții foarte bune, mi se pare , de acum 7 ani. Acum sunt și mai multe platforme de social media și mesajele vin din toate părțile. Sincer să fiu, nu am primit nici un feedback negativ.

Andrei Mateiu își amintește de copilărie: ”Fotbal, bătăi, fumat la colțul blocului”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Am făcut toate nebuniile posibile. De la sunat la sonerii, interfoane, aruncat lucruri în casele oamenilor, aruncat pungi cu apă și cartofi de pe balcon. Apoi țevi cu cornete, alergat prin toate grădinile de toți proprietarii și toate doamnele care plantau tot felul de flori sau fructe, legume pe care noi, ca niște asupritori, veneam și le cotropeam.

Fotbal, bătăi, fumat la colțul blocului, iar apoi ne ștergeam cu frunze mâinile ca să nu mirosim. Flori, fete, filme și băieți, bairame și alte petreceri!

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Am fost la uman, într-o clasă cu 27 de fete unde eram doar 4 băieți, nu prea puteam să fiu rebel (râde, n.red.). Dar a fost bine pentru că am învățat multe de la colegele mele și chiar am fost o generație care mai ține legătura și acum.

“Pe vremea mea copiatul era sport național”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Da, normal, cred că sunt foarte puțini cei care nu au copiat niciodată la un examen. Au fost și materii care nu-mi plăceau și, dacă nu mă ajutau alți colegi, trebuia să mă descurc și eu măcar de un 5 acolo. Plus că pe vremea mea copiatul era sport național.

Andrei Mateiu vorbește despre prima dragoste

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-În clasa întâi am avut o pasiune pentru o colegă de clasă. I-am cerut și prietenia, dar după ce s-a consultat cu o colegă, a decis că n-o să mi-o ofere. Am fost foarte supărat, țin minte că m-am dus acasă și am plâns de nervi și chiar m-am luptat puțin cu dulapul (râde, n.red.).

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Am lucrat prin diverse locuri, dar nu mai știu care au fost primii bani câștigați. Am montat și aer condiționat, am făcut asigurări, am înmatriculat mașini, diverse joburi de vară. Oricum, dacă făceam rost de bani, pe la vârsta aia eram interesat de haine, încălțăminte sau telefoane.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Aaaaa, nu știu. Nu am regrete de genul ăsta, sunt foarte mulțumit cu tot ce a fost până acum, chiar dacă au fost bune sau rele. Dacă ar fi să schimb ceva, nu știu dacă aș schimba ceva.

După facultate, când eram la master, și cineva mi-a propus să rămân acolo. Poate asta ar fi singura schimbare pe care aș face-o. Sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi rămas acolo.

”Am făcut pe grătar toate animalele pământului, chiar și cangur”

Iti place sa gătești? La ce te pricepi cel mai bine?

-Daaa, sunt în principal un mare grataragiu, am făcut pe grătar toate animalele pământului, de la porc până la caracatiță sau chiar și cangur. Îmi plac legumele la grătar și toate rețetele derivate din legume la grătar.

Gătesc și în bucătărie, fac ciorbe, fripturi la cuptor. Cel mai tare mi-a ieșit o ciorbă de sfeclă roșie cu carne de vită. E o rețetă din Bucovina.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Hai că deja la emisiune (râde, n.red.). Nu știu care a fost cel mai greu, probabil când am intrat la facultate, dar eram primul sub linia de admiși la stat și primul de la taxă. Nu știam dacă să mă bucur sau nu pentru că nu știam dacă puteau să plătească ai mei taxa.

Andrei Mateiu recunoaște: “Mi-ar plăcea să pot să pilotez un avion”

Ce nu știe lumea despre tine?

-Nu am pasiuni ascunse. Joc fotbal, ies la întâlniri cu prietenii, călătoresc, merg la pescuit, dar destul de rar. Mi-ar plăcea să pot să pilotez un avion sau să știu să navighez pe mare. Îmi plac mașinile, motocicletele și în general tot ce se poate conduce.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Sunt celebru, scoate-mă de aici. Mai am până la celebritate. Când o să ajung acolo, vedem dacă s-a suit la cap sau nu. Dar momentan sunt la stadiul ”te știu de la tv sau de la standup sau parcă ai jucat în filmul ăla sau… tu nu lucrezi la RDS” (râde, n.red.).

”M-aș naște în America, la Hollywood”

Daca ar fi s-o iei de la început, ce greșeala nu ai mai repeta?

-M-aș naște în America, la Hollywood, ca să am și eu o șansă acolo. De aici, din România, e cam greu cu industria Americană. E ca la fotbal, nu putem noi din liga I să ținem piept echipelor din Champions League.

Unde te putem vedea începând din toamnă?

-La teatru, în numeroase spectacole de teatru independent și pe VOYO, în sezonul următor Atletico Textila. Să vedem ce se întâmplă și cu Brigada Nimic și cam atât.