Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”

Ciprian Ciucu își mută bagajele la Primăria Municipiului București, ceea ce înseamnă că locul său de edil al sectorului 6 rămâne vacant. Drept urmare cei care locuiesc aici vor ieși din nou la vot în 2026.

Ce urmează după victoria lui Ciprian Ciucu în alegeri

O nouă rundă de alegeri locale parțiale vor fi avea loc în 2026, în sectorul 6. Ciprian Ciucu i-a luat locul lui Nicușor Dan, după ce acesta a mers la Cotroceni, însă este nevoie de un înlocuitor și pentru poziția de primar de sector.

Procedura legală presupune o serie de pași pe care autoritățile trebuie să le parcurgă până la momentul scrutinului. Astfel, în zilele următoare (maxim 15 zile), plecarea lui Ciprian Ciucu din fruntea sectorului 6 va trebui consemnată printr-un ordin de prefect. Documentul va consimți încetarea mandatului pe baza unui referat al secretarului unității administrativ-teritoriale și a actelor justificative.

Cine va conduce sectorul 6 după plecarea lui Ciucu la PMB

În perioada în care funcția de primar al sectorului 6 rămâne vacantă, exercitarea funcției revine viceprimarului. Potrivit site-ului oficial al instituției, la Primăria Sectorului 6 sunt doi viceprimari: Ion Tănăsuică de la PSD și Paul Moldovan de la PNL.

În această situație, primarul interimar va fi stabilit prin hotărâre a consiliului local. Aici, cel mai mare număr de consilieri îi are PNL (9), urmat de PSD (6) și USR-Plus (5).

Guvernul trebuie să stabilească data alegerilor pentru sectorul 6

Următorul pas este ca guvernul să stabilească, prin hotărâre, data alegerilor parțiale. Legea electorală prevede ca alegerile locale să aibă loc în termen de maxim 90 de zile de la constatarea legală a vacanței funcției de primar al sectorului 6.

Dacă ne luăm după lege, alegerile pentru funcția de primar al sectorului 6 ar trebui să fie stabilită pentru cel târziu martie 2026, însă guvernul ne-a obișnuit să depășească în mod frecvent acest termen. În cazul , alegerile pentru PMB ar fi trebuit să se țină în august 2025, însă recordul absolut este deținut de Cristian Popescu Piedone, a cărui condamnare a lăsat sectorul 5 fără primar pentru mai bine de un an.

O altă regulă generală este ca data alegerilor să se stabilească de către guvern cu cel puțin 75 de zile înaintea votării. În cazul alegerilor parțiale, acest termen de poate înjumătăți (cum a fost în cazul alegerilor din 7 decembrie 2025).

În principiu, refuzul sau tergiversarea emiterii hotărârii de guvern pentru stabilirea alegerilor poate atrage răspunderea disciplinară a celor implicați, din partea celor care consideră că li se încalcă acest drept.

Ciprian Ciucu a fost votat de peste 200.000 de bucureșteni la PMB

Ciprian Ciucu are 47 de ani și a a fost ales primar al sectorului 6 din partea PNL în octombrie 2020, atunci când l-a înlocuit pe social-democratul Gabriel Mutu. La acel moment, el a fost susținut și de alianța USR-Plus. În 2024, Ciucu și-a consolidat poziția câștigând al doilea mandat cu un scor zdrobitor, de peste 70%.

În 2025, Ciucu a câștigat cursa pentru Primăria Municipiului București, fiind votat de peste 200.000 de bucureșteni.