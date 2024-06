Sectorul din București în care se va construi un nou spital: “Trebuie doar să scoatem la licitație”

Într-un sector din București se va construi un nou spital, potrivit anunțului făcut d . Vorbim de Sectorul 6, aici unde edilul Ciprian Ciucu spune că o astfel de investiție este necesară.

Va fi construit un nou spital în București

Actualul primar Ciprian Ciucu a câștigat încă un mandat la funcția de primar al Sectorului 6, fiind ales de peste 70% dintre alegători. Într-un interviu pentru el a amintit realizările din primul mandat și spune că „proiectul vieții sale acum va începe”.

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu a declarat că multe spitale din Capitală au risc seismic. Cum în Sectorul 6 nu există o instituție medicală de stat, primarul are în plan să construiască un spital în următorii ani.

„Pentru mine, proiectul vieții mele acum va începe. Deja am obținut finanțarea, avem studiul nostru de fezabilitate, trebuie doar să scoatem la licitație. Este vorba despre spitalul din Sectorul 6.

ADVERTISEMENT

Să știți că în București cele mai multe spitale sau nu, cele mai multe, unele dintre spitale au risc seismic. Asta este foarte grav, în caz de o calamitate, pentru că în loc să devină puncte de ușurare, ele devin puncte de îngreunare a situației și acesta este un obiectiv strategic nu doar pentru Sectorul 6, ci şi pentru București.

Noi, în sectorul 6, n-avem niciun spital și acum faptul că avem finanțare este garanția că acest proiect va exista”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

„Nu este nicio linie pe care nu ne-am dus”

În primul mandat, Ciprian Ciucu a reușit să finalizeze foarte multe proiecte. A resistematizat și reabilitat sute de străzi, iar altele au fost făcute de la zero. De asemenea,

O altă realizare importantă o reprezintă construirea în București a primului parc mare după Revoluție, Parcul Liniei. Totodată, a fost făcut digul lacului Morii, iar în curând va fi construită și faleza și insula lacului Morii.

ADVERTISEMENT

„Nu este nicio linie pe care nu ne-am dus, de la evidența populației, sedii, informatizare, taxe și impozite locale și tot ce am putut informatiza, reforma poliției locale, am recuperat spații comerciale care au date prin intermediari, am eliminat intermediarii”, a adăugat edilul.