Secundul lui Cristiano Bergodi a spus ce s-a întâmplat la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Nu au ce căuta în fotbal!”. Detalii despre starea antrenorului italian: „Nu se simte bine”

Meci fabulos făcut de CFR Cluj și U Cluj în etapa 26 din SuperLiga. Gazdele s-au impus cu 3-2, iar fluierul final a adus un adevărat meleu pe teren. Eugeniu Cebotaru, secundul lui Cristiano Bergodi, a oferit detalii importante despre cele întâmplate.

Secundul lui Cristiano Bergodi a spus ce s-a întâmplat la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

Etapa 26 din SuperLiga a adus un meci cu totul și cu totul deosebit între rivalele CFR Cluj și U Cluj. , însă finalul a umbrit atmosfera de sărbătoare.

. Eugeniu Cebotaru, secund la U Cluj încă din mandatul lui Ovidiu Sabău, a fost cel care a vorbit din partea „Șepcilor Roșii” și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

„S-au întâmplat niște chestii pe final de meci, nu sunt normale. Nu au ce căuta în fotbal. Au existat provocări pe final de meci din partea unor oameni fără acreditari.

Greșeli prea mari pentru un derby. Băieții au dat totul, sunt foarte triști acum. Măcar un egal era echitabil. Statistica arată acest lucru. Trebuie să ridicăm capul, mergem înainte spre obiectivul nostru.

Presiunea crește, punctele rămân mai puține în joc. Noi ne focusăm pe echipa noastră, eu sper să iasă bine până la final”, a spus Eugeniu Cebotaru la flash-interviu.

Eugeniu Cebotaru, detalii despre starea lui Cristiano Bergodi după CFR Cluj – U Cluj 3-2. „Nu se simte prea bine”

Ulterior, la conferința de presă de după meci, Eugeniu Cebotaru a spus că starea lui Cristiano Bergodi nu i-a permis să se prezinte în fața jurnaliștilor. Acesta a mai spus că italianul a fost jignit extrem de dur.

„Mister nu se simte prea bine, își cere scuze că nu poate veni la conferință. Băieții au încercat să scoată pe final un egal, meritam. La ce ocazii am avut… Cred că a fost un meci interesant și pentru spectatorii de pe stadion, și pentru cei din fața televizoarelor.

S-au produs niște lucruri anormale pentru fotbal. În ultimele 10 minute au apărut niște persoane care provocau pe toți. Săreau, loveau, provocări la finalul meciului. Niște faze foarte urâte, provocate… Din cauza provocărilor, arbitrul de rezervă a observat. Antrenorul a fost înjurat, nu pot spune în ce mod”, a mai spus secundul lui Cristiano Bergodi la conferința de presă de după meci.

41 de ani are Eugeniu Cebotaru

2024 este anul în care a venit în staff-ul lui U Cluj