Secundul lui Daniel Pancu de la CFR Cluj, reacție bizară după succesul cu Rapid: ”Victoria e a lor”

ADVERTISEMENT

Secundul George Ciorceri a explicat după victoria cu Rapid ce a adus bun Daniel Pancu la CFR Cluj, dar, în același timp, a precizat că tânărul tehnician ar trebui să fie mult mai moderat.

Daniel Pancu, ”sabotat” de secundul său după CFR Cluj – Rapid 3-0

Imediat după încheierea partidei din etapa a 17-a din SuperLiga, George Ciorceri a avut un discurs neașteptat. Secundul lui Pancu a ținut să transmită că acest succes se datorează în mare parte foștilor antrenori.

ADVERTISEMENT

”Evoluția echipei a fost în ton cu antrenamentele din ultimele zile. I-am văzut foarte motivați pe băieți. Vreau să subliniez, victoria de astăzi este a antrenorilor care au fost înainte, a lui Mandorlini, Dan Petrescu, căruia îi doresc multă sănătate.

Noi am apăsat probabil pe un buton și am reușit să câștigăm. Prima dată aș vrea să încep cu faptul că domnul președinte Mureșan, revenit la echipă, a readus stabilitatea, seriozitatea”, a declarat Ciorceri, la .

ADVERTISEMENT

George Ciorceri a spus care este, de fapt, rolul său la CFR Cluj

Adus la CFR Cluj pentru că , pe care Daniel Pancu nu o are încă, George Ciorceri a ținut să precizeze că unul dintre rolurile sale la echipă este să-l tempereze pe antrenorul principal.

ADVERTISEMENT

”Daniel Pancu a venit cu multă energie. Cred că noi, care suntem mai în vârstă, mai punem câte o frână. E bine să avem o energie, dar să avem anumite limite. Echipa a simțit asta. Evident că ne vom bate la play-off”, a afirmat el.

Clasament SuperLiga

După , CFR Cluj a părăsit zona locurilor de baraj și chiar a început să spere că va putea prinde Top 6 la finalul sezonului regulat, care să-i permită accederea in extremis în play-off.

ADVERTISEMENT

Program CFR Cluj în SuperLiga până la finalul anului

Până la finalul sezonului regulat mai sunt multe etape de jucat, dar CFR Cluj ar trebui să nu mai facă pași greșiți dacă își dorește să prindă play-off-ul. Programul ardelenilor pe acest final de an în SuperLiga este următorul: