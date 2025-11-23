Sport

Secundul lui Daniel Pancu de la CFR Cluj, reacție bizară după succesul cu Rapid: ”Victoria e a lor”

CFR Cluj a obținut o victorie categorică în fața Rapidului, scor 3-0. Daniel Pancu nu a venit la flash-interviu după meci, locul său fiind luat de antrenorul secund.
Traian Terzian
24.11.2025 | 00:30
Secundul lui Daniel Pancu de la CFR Cluj reactie bizara dupa succesul cu Rapid Victoria e a lor
Secundul lui Daniel Pancu, reacție uluitoare după CFR Cluj - Rapid 3-0. Sursă foto: captură Digi Sport
Secundul George Ciorceri a explicat după victoria cu Rapid ce a adus bun Daniel Pancu la CFR Cluj, dar, în același timp, a precizat că tânărul tehnician ar trebui să fie mult mai moderat.

Daniel Pancu, ”sabotat” de secundul său după CFR Cluj – Rapid 3-0

Imediat după încheierea partidei din etapa a 17-a din SuperLiga, George Ciorceri a avut un discurs neașteptat. Secundul lui Pancu a ținut să transmită că acest succes se datorează în mare parte foștilor antrenori.

”Evoluția echipei a fost în ton cu antrenamentele din ultimele zile. I-am văzut foarte motivați pe băieți. Vreau să subliniez, victoria de astăzi este a antrenorilor care au fost înainte, a lui Mandorlini, Dan Petrescu, căruia îi doresc multă sănătate.

Noi am apăsat probabil pe un buton și am reușit să câștigăm. Prima dată aș vrea să încep cu faptul că domnul președinte Mureșan, revenit la echipă, a readus stabilitatea, seriozitatea”, a declarat Ciorceri, la Prima Sport.

George Ciorceri a spus care este, de fapt, rolul său la CFR Cluj

Adus la CFR Cluj pentru că deține licența PRO, pe care Daniel Pancu nu o are încă, George Ciorceri a ținut să precizeze că unul dintre rolurile sale la echipă este să-l tempereze pe antrenorul principal.

”Daniel Pancu a venit cu multă energie. Cred că noi, care suntem mai în vârstă, mai punem câte o frână. E bine să avem o energie, dar să avem anumite limite. Echipa a simțit asta. Evident că ne vom bate la play-off”, a afirmat el.

Clasament SuperLiga

După victoria impresionantă cu Rapid, scor 3-0, CFR Cluj a părăsit zona locurilor de baraj și chiar a început să spere că va putea prinde Top 6 la finalul sezonului regulat, care să-i permită accederea in extremis în play-off.

Secund Daniel Pancu CFR Cluj Rapid clasament SuperLiga

Program CFR Cluj în SuperLiga până la finalul anului

Până la finalul sezonului regulat mai sunt multe etape de jucat, dar CFR Cluj ar trebui să nu mai facă pași greșiți dacă își dorește să prindă play-off-ul. Programul ardelenilor pe acest final de an în SuperLiga este următorul:

  • FC Argeș – CFR Cluj (etapa 18)
  • Universitatea Craiova – CFR Cluj (etapa 19)
  • CFR Cluj – Csikszereda (etapa 20)
  • FC Botoșani – CFR Cluj (etapa 21)
