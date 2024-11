Secundul lui Franco Foda iese la atac după scandalul România – Kosovo. „A fost clar încă de la început! Lipsă de respect”

Încă apar reacții după incidentele de la meciul din Nations League dintre România și Kosovo. . Până la urmă, UEFA a acordat victoria cu 3-0 „la masa verde” naționalei lui Mircea Lucescu.

Secundul lui Franco Foda, poziție clară după România – Kosovo: „La un moment dat, trebuie transmis un semnal clar”

Secundul selecționerului Franco Foda, Robert Ibertsberger, a vorbit într-un interviu cu presa din Austria despre toată acea situație extrem de tensionată.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a declarat că stafful este 100% de partea jucătorilor și, în opinia sa, naționala Kosovo ar trebui să beneficieze de mult mai mult respect. Totuși, Ibertsberger a amintit și despre incidentele de la meciul tur din Priștina, acolo unde românii au fost huiduiți.

„Ca staff, am fost mai departe de ultrașii care se aflau în spatele porții și nu am auzit tot ce se striga. Dar a fost clar încă de la început că ne confruntam cu o lipsă de respect. Am fost huiduiți puternic în timpul intonării imnului.

ADVERTISEMENT

Pe parcurs, situația s-a complicat. Un scaun a fost aruncat în zona tehnică, iar dacă ar fi lovit un jucător, ar fi putut provoca o accidentare gravă.

Din păcate, au avut loc incidente similare și în timpul calificărilor pentru Campionatul European anul trecut, iar jucătorii au promis că nu vor mai intra pe teren. Nu am mai experimentat așa ceva până acum. Aceste lucruri nu au ce căuta în sport. În orice caz, noi, ca echipă și staff tehnic, suntem în totalitate alături de jucători.

ADVERTISEMENT

Nu pot confirma că au existat provocări din partea noastră. Am observat deja la primul meci din Priștina că românii au fost jigniți. Atunci nu știam exact de ce. Ni s-a explicat că s-a întâmplat și în România.

Însă, la acel moment, nu s-a menționat nimic despre insulte rasiste. La un moment dat, trebuie transmis un semnal clar că fotbalul kosovar și statul Kosovo trebuie să fie acceptate”, a spus Robert Ibertsberger.

ADVERTISEMENT

Elvis Rexhbecaj: „Sunt incidente pe care nu le mai acceptăm”

Și Elvis Rexhbecaj, jucătorul din naționala statului Kosovo, a reacționat la aproape două săptămâni distanță de la meciul din Nations League. Elevul lui Franco Foda a transmis un mesaj similar, în care a vorbit despre poziția clară pe care el și colegii săi au vrut să o transmită.

„Nu a contat pentru noi (n.r. – că au pierdut la masa verde). Toți suntem ființe umane, sunt complet normal ca toți ceilalți. Am două mâini, două picioare, doi ochi, două urechi. Am făcut un joc extrem de bun în România și este trist că nu se vorbește despre asta.

Sunt incidente pe care nu le mai acceptăm. Așa ceva nu ar trebui să fie nicăieri, nu doar pe terenul de fotbal. Am transmis un semnal clar că nu vom continua așa”, a explicat Elvis Rexhbecaj, conform Koha.