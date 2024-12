Secundul lui Gică Hagi la Farul, mesaj crucial înainte de partida cu Poli Iași: „Va fi un meci de 6 puncte!”

Etapa a 19-a din actualul sezon de SuperLiga României le aduce față-n față pe Poli Iași și Farul Constanța. Cu mai bine de 24 de ore înainte de fluierul de start al arbitrului Marcel Bîrsan, Cătălin Anghel a prefațat partida de pe meleagurile Moldovei.

Analiza lui Cătălin Anghel înainte de Poli Iași – Farul: „De când a venit Săndoi, Iașiul e o nucă tare!”

În contextul disputării etapei a 19-a în SuperLiga României, antrenorul secund al Farului a vorbit despre următorul meci de la Iași: „În primul rând vreau să vă spun că între noi și Poli au fost mereu meciuri foarte disputate. Am jucat foarte multe meciuri la Iași, meciuri importante. Am jucat de multe ori acolo calificarea în play-off, am avut mereu meciuri grele, așa va fi si mâine.

De când a venit Săndoi, Iașiul e o nucă tare, o echipa bună a campionatului care știe ce face. Având în vedere modul în care ne-am pregătit în ultima perioadă, eu zic că am făcut-o foarte bine și jocul e pregătit așa cum trebuie și așteptăm să facem mâine un rezultat bun. Mergem să câștigăm!

Eu cred că avem nevoie de o serie bună, dar nu doar în ultimele etape. Cred că trebuie să începem să câștigăm, să legăm victoriile și să fim mult mai constanți în evoluție, nu doar pentru ultimele etape, ci pentru tot sezonul.”, a spus secundul Farului.

Cătălin Anghel a vorbit atât despre terenul de joc, cât și despre indisponibilitățile Farului

Antrenorul secund al constănțenilor a vorbit despre calitatea îndoielnică a terenului de joc de la Iași, iar apoi a expus lista accidentărilor de la Farul: „Am încercat să ne pregătim la fel(n.r. În condițiile de la Iași). Nici la Constanța nu a fost vremea prea blândă, așa că suntem pregătiți. Suntem profesioniști și trebuie să ne adaptăm la condițiile meteorologice.

Avem câțiva accidentați: Nedelcu, Dănuleasa a revenit, dar nu e 100% din punct de vedere fizic. Banu e și el accidentat, iar Sîrbu, după cum știți, are acea accidentare la gleznă. Larie a început antrenamentele, e cu noi în lot, nu e 100%, nu are ritm, dar a început pregătirea cu echipa de ceva timp și ușor, ușor îl putem vedea.”.

”Eu consider că în momentul în care noi avem constanță în evoluții.. două, trei meciuri la rând, ne putem califica în play-off. 100% va fi o partidă strânsă, dar noi am mai reușit să marcăm multe goluri, chiar la Iași, dacă nu mă înșel, ultima dată am marcat 3 goluri. Va fi, așa cum se spunea înainte, meci de 6 puncte.”, a spus secundul constănțenilor, referindu-se la .

Etapa cu numărul 19 le găsește pe Poli Iași și Farul vecine în clasament, ambele cu 21 de puncte acumulate în 18 partide disputate.

În ultima etapă, Farul a remizat în deplasare, la FC Botoșani, în timp ce .