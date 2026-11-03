„Secundul lui Gigi Becali!” Walter Zenga îi dă lecții lui Cristi Chivu, dar italianul are un „CV pătat”

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Cristi Chivu a continuat seria neagră a derby-urilor cu AC Milan și fostul mare portar al Interului. Zenga, care nu mai e implicat la un club de peste un an, a criticat deciziile tactice ale românului. O privire peste cariera de antrenor a italianului scoate la iveală o realitate care nu îi face cinste.

Walter Zenga îl critică pe Cristi Chivu, deși propriul CV de antrenor este plin de eșecuri

Walter Zenga (66 de ani) nu a ratat ocazia să-l pună la zid pe Cristi Chivu (46 de ani) după primul eșec al lui Inter în actuala ediție de Serie A. . Fostul portar a contestat jocul campioanei Italiei și i-a reproșat tehnicianului român faptul că echipa nu mai reușește să-și domine adversarii.

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Ultimele două meciuri, de la Venezia și cel de acum, au ceva în comun. Echipa nu mai domină ca înainte”, Walter Zenga, după AC Milan – Inter 3-1

Vorbele italianului nu sunt însă în oglindă cu rezultatele sale ca antrenor. Dacă în poartă Walter Zenga a fost uriaș, pe banca tehnică lucrurile au stat diferit. În schimb, Zenga nu a reușit să cucerească niciun trofeu ca antrenor în țara natală, chiar dacă a trecut pe la mai multe echipe.

Ce performanțe are, de fapt, Walter Zenga ca antrenor. Demis de Gigi Becali înainte să devină campion

Cariera de antrenor a lui Walter Zenga a început în SUA, care, ulterior, a ajuns în România, unde le-a pregătit pe FC Național, Steaua și Dinamo. În sezonul 2004-2005, Zenga a condus Steaua în cea mai mare parte a campionatului, dar a fost demis cu numai trei etape înainte de final, după o serie de rezultate dezamăgitoare. Roș-albaștrii au devenit campioni cu Țiți Dumitriu pe bancă. Italianul are, totuși, meritul parcursului european al Stelei din acea stagiune, care a eliminat Valencia din Cupa UEFA.

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Apoi, Zenga a avut o perioadă foarte bună în Serbia unde, în sezonul 2005-2006, a cucerit campionatul și Cupa Serbiei și Muntenegrului cu Steaua Roșie Belgrad. Acestea, împreună cu titlul din România din 2005, reprezintă cele trei trofee din palmaresul de antrenor al fostului mare portar italian.

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După experiența de la Belgrad, cariera de antrenor a lui Zenga a luat-o în jos. Fostul goalkeeperl nu a mai câștigat niciun trofeu în calitate de principal. Au urmat numeroase experiențe în Italia, Turcia, Anglia și zona Golfului, multe dintre ele încheiate prematur. La Palermo, în 2009, a rezistat mai puțin de cinci luni. La Sampdoria, în 2015, a fost demis după alte cinci luni, iar aventura de la Wolves a fost un adevărat fiasco.

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Wolves l-a dat afară pe Zenga după doar 87 de zile

Zenga a primit șansa să o antreneze pe Wolves în vara lui 2016. La acea vreme, „lupii” evoluau în Championship, a doua ligă engleză. Aventura s-a încheiat însă după doar 87 de zile. Italianul a fost demis pe 25 octombrie 2016, după ce echipa obținuse doar patru victorii în primele 14 etape și ajunsese pe locul 18.

Mai mult, Jeff Shi, unul dintre conducătorii de la vremea respectivă ai clubului de pe Molineux, a recunoscut mai târziu că numirea lui Zenga a reprezentat cea mai mare greșeală a patronatului de la preluarea echipei.

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Vivi Răchită l-a făcut praf pe Walter Zenga la FANATIK SUPERLIGA

Una dintre cele mai dure caracterizări ale lui Walter Zenga a venit chiar din partea unui fost jucător pe care italianul l-a avut sub comandă în România. Este vorba despre Valeriu Răchită, cel care era la Steaua în momentul în care Gigi Becali l-a numit principal pe tehnicianul italian.

Într-o ediție FANATIK SUPERLIGA, din septembrie 2025, Răchită a dezvăluit un episod petrecut în Ghencea, care ridică semne de întrebare asupra autorității pe care Zenga o avea în relația cu latifundiarul din Pipera.

„Păi vorbește Zenga, secundul lui Gigi? El a venit la mine și mi-a zis că el nu vrea să mă dea afară, dar că așa vrut Gigi. ‘Cum, măi, Walter, nu ești tu marele prieten?’. Era vorba că eram printre cei mai în vârstă, eram și prieten cu Pițurcă”, a declarat Valeriu Răchită.