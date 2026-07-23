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Secundul lui Lionel Scaloni, prima reacție despre pumnul aplicat lui Dani Olmo după finala Cupei Mondiale: „Dacă îl văd…”

Antrenorul secund al naționalei Argentinei, Roberto Ayala, a oferit o primă reacție cu privire la pumnul aplicat lui Dani Olmo după finala Cupei Mondiale.
Bogdan Mariș
23.07.2026 | 08:05
Secundul lui Lionel Scaloni prima reactie despre pumnul aplicat lui Dani Olmo dupa finala Cupei Mondiale Daca il vad
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Antrenorul secund al Argentinei, Roberto Ayala (53 de ani), a reacționat după pumnul aplicat lui Dani Olmo la finalul meciului cu Spania. FOTO: Hepta
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Spania a învins Argentina cu 1-0 și a cucerit Cupa Mondială, însă după ultimul fluier al arbitrului Slavko Vincic s-au declanșat mai multe conflicte pe gazon. Antrenorul secund al sud-americanilor, Roberto Ayala (53 de ani), a fost protagonistul unui moment șocant, lovindu-l cu pumnul în figură pe Dani Olmo. Tehnicianul a oferit prima reacție.

Roberto Ayala, prima reacție după lovitura aplicată lui Dani Olmo

Ayala i-a cerut scuze lui Olmo pentru gestul uluitor făcut pe gazon și a afirmat că a intervenit pentru a aplana un conflict. „Trebuie să îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci pe teren. Când s-a terminat meciul, am văzut o încăierare la mijlocul terenului și am mers acolo să îi opresc, pentru că noi nu suntem așa.

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Îmi asum responsabilitatea pentru ce am făcut. Intenția mea a fost să-i separ, nimic mai mult. Uneori dai peste lucruri care se întâmplă atunci când inima îți bate cu putere… și asta nu e nicio scuză. Nu pot face așa ceva, indiferent de ce se întâmplase. Aceste lucruri trebuie să se termine. A fost mai mult o împingere, nu un pumn. A fost o reacție la ceva ce s-a spus, dar dacă îl văd pe Olmo, îmi voi cere scuze personal față de el.

În ultima perioadă, a existat o anumită animozitate față de naționala noastră. Nu și-au dorit să obținem rezultate bune. Jucăm pentru oamenii noștri. Dar, în poziția mea, nu pot permite sentimentelor să îmi schimbe acțiunile. Îmi pare rău”, a spus secundul lui Lionel Scaloni, conform Marca. Cupa Mondială din America de Nord ar putea fi ultimul turneu din mandatul selecționerului argentinian.

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Ce a declarat antrenorul secund al Argentinei după finala pierdută contra Spaniei

Campioana mondială din 2022 a avut un parcurs impresionant până în finală, dar nu a reușit să se ridice la nivelul Spaniei, iar ibericii s-au impus cu 1-0 după reușita lui Ferran Torres din prelungiri. „Au fost superiori și au meritat să câștige Cupa Mondială. Noi nu ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor, întrucât nu am avut aceeași formă ca în 2022.

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Trebuie să felicităm Spania; au fost mai buni și ne-au învins. A fost încă o lecție pentru noi. Spania a practicat un fotbal frumos, pe placul multora. Nu s-a întâmplat nimic special în vestiar; pur și simplu a fost o echipă care a jucat mai bine, a fost superioară și a câștigat”, a spus Roberto Ayala după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale.

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Cine este Roberto Ayala

Roberto Ayala a evoluat pe postul de fundaș central, fiind un jucător extrem de important pentru naționala Argentinei, pe care a reprezentat-o în perioada 1994-2007. Apărătorul a strâns 116 selecții și a fost căpitanul naționalei timp de mai mulți ani. La nivel de club, Ayala este cunoscut în mod special pentru perioada petrecută la Valencia (2000-2007), însă a evoluat și pentru alte echipe importante, precum AC Milan, Napoli, River Plate sau Real Zaragoza. Începând din 2019, acesta face parte din staff-ul lui Lionel Scaloni la naționala Argentinei.

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