Secundul lui Neil Lennon, mesaj pentru fani înainte de Rapid – Sepsi: „Nu se decernează trofeu după 3-4 etape!”

Rapid se pregătește pentru jocul contra celor de la Sepsi OSK. Echipa bucureșteană nu poate conta pe

Giuleștenii vor fi conduși la partida din cadrul etapei a 4-a de către antrenorul secund. Iain Brunskill a vorbit înaintea meciului împotriva covăsnenilor despre situația echipei sale.

Iain Brunskill: „Nu suntem unde vrem să fim!”

Cu doar 2 puncte acumulate în primele 3 etape, Rapid are parte de un început de sezon foarte slab, cu mult sub așteptările fanilor, dar și ale celor din staff. Tehnicianul secund a vorbit despre acest aspect.

„Nu există meciuri ușoare, am văzut asta. Cred că au început bine sezonul. Sunt o echipă bună, par bine antrenați. I-am analizat mult. Au jucători buni, sunt neînvinși, va fi un meci dificil.

Simțim că nu suntem unde ar trebui să fim din perspectiva punctelor, dar iertați-mă dacă am înțeles greșit, însă cred că nu se decernează niciun trofeu după 3 sau 4 meciuri, ci la finalul sezonului.

„Nu am fost constanți!”

Simțim că evoluțiile noastre trebuiau să ne aducă mai multe puncte decât am obținut. Cred că în toate meciurile de până acum am jucat bine doar în anumite perioade, nu am fost constanți.

Avem jucători noi, e un staff nou, un stil nou de joc, iar toate acestea contează. Nu suntem unde vrem să fim ca puncte, dar acum putem să ne uităm doar către următorul meci”, a spus Iain Brunskill.

Neil Lennon, în doliu: „Frumoasa mea mamă, Ursula, a decedat”

Antrenorul Rapidului a fost nevoit să plece sâmbătă, 3 august, de urgență din țară din cauza faptului că mama acestuia avea grave probleme de sănătate. Tragedia a lovit în familia tehnicianului irlandez, acesta

„Frumoasa mea mamă, Ursula, a decedat în această dimineață la ora 10:51″, a transmis Neil Lennon, conform postării oferite de FC Rapid 1923.

„Suntem alături de antrenorul nostru în aceste momente grele și îi dorim multă putere”, a fost reacția oferită de Rapid, după tragica veste anunțată de antrenorul echipei.