Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”. Scut împotriva lunetiștilor și a atacurilor cu drone

Campionatul Mondial din acest an se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. Echipa Angliei va benefica de o protecție deosebită la baza din SUA. Cine îi vor păzi pe britanici.
Mihai Dragomir
01.06.2026 | 11:37
Naționala Angliei, una dintre favoritele specialiștilor la câștigarea Campionatul Mondial din această vară, va încerca să pună mâna pe titlul mondial după 60 de ani de la primul și singurul succes intercontinental. Pentru a ajunge însă în ultimul act, Thomas Tuchel și echipa sa vor avea nevoie de rezultate bune, dar și de o pază temeinică. Hotelul echipei va fi o adevărată „fortăreață”.

Anglia, cea mai bine păzită echipă națională în SUA

Naționala Angliei, finalistă la EURO 2020 și EURO 2024, vrea să pună capăt perioadei extrem de lungi în care nu a câștigat niciun trofeu. Singurul succes al britanicilor rămâne cel din 1966, când învingeau Germania de Vest cu 4-2 și câștigau astfel Cupa Mondială. Echipa lui Thomas Tuchel va beneficia în SUA de protecție sporită. „Cușca de oțel a leilor!”, au titrat cei de la thesun.co.uk. Nu e de mirare că SUA este extrem de atentă în această perioadă, mai ales cu ocazia găzduirii Cupei Mondiale. Contextul politic, marcat de implicarea lor în războiul din Orientul Mijlociu, a făcut ca tensiunea generală să conducă la măsuri înalte de pază și protecție.

Mai exact, naționala Albionului va fi protejată de trei inele de securitate la baza sa din SUA. „The Inn at Meadowbrook”, hotelul echipei care dispune de 54 de camere și are un tarif de 260 de lire sterline pe noapte, va deveni o „fortăreață virtuală”, înconjurată de un cordon alcătuit din bariere de beton și ecrane menite să blocheze câmpul vizual al eventualilor lunetiști. De asemenea, se va institui o zonă de interdicție aeriană menită să prevină atacurile cu drone, iar un centru de comandă va fi amenajat pe terenul situat vizavi.

Nu vor lipsi nici polițiștii înarmați, agenții de securitate și agenții de pază privați, care vor patrula perimetrul complexului din Prairie Village, Kansas. Vor fi instalate mai multe ecrane pentru a împiedica cei 500 de vecini dintr-un complex de apartamente adiacent să vadă echipa lui Thomas Tuchel.

„FIFA și Departamentul pentru Securitate Internă al SUA vor asigura securitatea perimetrului complexului The Inn, iar Departamentul de Poliție din Prairie Village va avea o prezență sporită în parc. Există și măsuri de securitate internă. Va exista o prezență vizibilă pentru a proteja atât delegația oaspete, cât și cartierul nostru de eventualele perturbări din exterior”, au transmis proprietarii „The Inn at Meadowbrook”.

Lotul Angliei pentru Cupa Mondială

După foarte mulți ani, naționala Angliei nu va avea în lot niciun jucător de la Liverpool. Ultima dată când „Cormoranii” nu aveau niciun reprezentant în echipa națională se întâmpla la Cupa Mondială din 1986, când Sir Bobby Robson era selecționer. Iată lotul convocat de Thomas Tuchel, pentru care a fost extrem de criticat:

  • PORTARI: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);
  • FUNDAȘI: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City);
  • MIJLOCAȘI: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);
  • ATACANȚI: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munchen), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
