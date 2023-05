Securitatea energetică, iarna viitoare. Avertismentul „prințului” gazelor naturale din Qatar: „Ce e mai rău pentru Europa urmează să vină”

Penuria de energie: „Ce e mai rău urmează să vină” pentru Europa, a declarat ministrul Energiei din Qatar, Saad Al-Kaabi, la un forum din Doha. Oficialul qatarez consideră că europenii vor trebui să se confrunte cu o ”realitate care se va impune” dacă nu se schimbă nimic în domeniul aprovizionării cu energie. Qatar este al treilea cel mai mare exportator de gaze naturale din lume – după Rusia și SUA – și deține 12,5% din rezervele mondiale de gaze naturale.

Iarna blândă a fost salvarea?

Ministrul Energiei din Qatar a avertizat, marți, că ”ce este mai rău (încă) nu a venit” în ceea ce privește penuria de din Europa, afirmând că o iarnă blândă a împiedicat apariția unor dificultăți mai mari în ultimele luni. Bogatul emirat din Golf, unul dintre cei mai mari exportatori de gaze din lume, încearcă să încheie contracte pe termen lung cu statele europene, majoritatea dintre acestea opunând totuși o rezistență îndelungată, în ciuda căutării frenetice de alternative la hidrocarburile rusești.

”Singurul lucru care a salvat omenirea și Europa în acest an a fost iarna caldă și încetinirea economiei”, a declarat ministrul Energiei din Qatar, Saad Al-Kaabi, la un forum din Doha. După ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, europenii s-au temut de o penurie de gaze din cauza sancțiunilor împotriva Moscovei și de creșterea prețurilor pe piețele mondiale. ”Dacă economia va începe să se prăbușească în 2024 din cauza unei ierni normale, cred că ce este mai rău este încă de așteptat”, a spus ministrul qatarez.

”Dacă nu își dau seama de acest lucru, dacă nu au un plan adecvat, dacă nu demonizează companiile de petrol și gaze și nu se așază la masă cu producătorii”, europenii vor trebui să se confrunte cu “o realitate care se va impune”, a avertizat Saad Al-Kaabi. Qatar este al treilea cel mai mare exportator de gaze naturale din lume – după Rusia și SUA – și deține 12,5% din rezervele mondiale de gaze naturale. În privința gazului natural lichefiat (GNL), cu toate că Doha a exportat de 100 de ori mai mult decât SUA în 2015, cele două țări sunt acum cei mai mari exportatori din lume, ambele exportând 81,2 milioane de tone de GNL în 2022.

Mega-contract cu francezii

Gigantul gazier al Qatarului, QatarEnergy, a anunțat luna aceasta atribuirea unui contract în valoare de 10 miliarde de dolari unei societăți mixte între compania franceză Technip Energies și Consolidated Contractors Company (CCC, lider în domeniul construcțiilor în Orientul Mijlociu). Contractul, prevede ”construcția a două unități de producție de gaz natural lichefiat (GNL) cu o capacitate totală de producție de 16 milioane de tone pe an” în câmpul North Field South (NFS), a precizat compania într-un comunicat. Semnarea a avut loc la Doha, în prezența directorului general al Technip Energies, Arnaud Pieton, și a directorului CCC din Qatar, Oussama El Jerbi.

Proiectul North Field South, împreună cu North Field East, are ca scop să permită țării din Golf să își crească producția anuală de GNL de la 77 de milioane de tone pe an la 126 de milioane până în 2027. Acestea fac parte din proiectul de extindere a câmpului offshore North Field, cel mai mare câmp de gaze naturale din lume, pe care Qatar îl împarte cu Iranul. Technip Energies, o companie franceză de inginerie și servicii energetice, a declarat că a câștigat un contract ”major” în parteneriat cu CCC, fără a preciza suma sau cota sa în societatea mixtă. ”Technip are o participație majoritară confortabilă”, a declarat o sursă apropiată companiei, nota .

NFS este deținut în proporție de 75% de Qatar Energy, în timp ce restul este împărțit între companiile internaționale TotalEnergies, Shell și ConocoPhillips. ”Qatar Energy este mândră să anunțe o altă etapă importantă în cel mai mare proiect de GNL din lume, ceea ce întărește angajamentul nostru de a satisface cererea globală de gaze naturale”, a declarat directorul general al companiei și ministrul qatarez al Energiei, Saad Sherida Al-Kaabi. Țara din Golf, care este deja unul dintre principalii producători de GNL din lume, alături de SUA și Australia, intenționează să își crească producția anuală cu 60%, până la 126 de milioane de tone, până în 2027, când urmează să intre în funcțiune câmpul North Field South.

Captarea de CO2

Pe lângă cele două unități de lichefiere, fiecare cu o capacitate de 8 milioane de tone pe an, contractul atribuit include și construcția unei instalații pentru captarea și stocarea a 1,5 milioane de tone de carbon pe an. Aceasta va reduce ”emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 25% în comparație cu instalațiile similare de GNL”, potrivit comunicatului Technip Energies. La rândul său, șeful Qatar Energy a salutat acest proiect ca fiind ”un pas important către obiectivul Qatar Energy de a capta și sechestra peste 11 milioane de tone de CO2 pe an până în 2035”.

La începutul acestei luni, Technip Energies a raportat un venit net în creștere cu 18,3% în primul trimestru, la 81,4 milioane de euro (aproximativ 75 milioane de dolari). ”Datorită piețelor dinamice pentru GNL și a unui ciclu de investiții din partea clienților noștri, anticipăm o îmbunătățire semnificativă a comenzilor în 2023 și 2024”, a declarat atunci Arnaud Pieton. Qatar este o „țară strategică” pentru companie, care este prezentă acolo din 1986, potrivit comunicatului.

Gazul rusesc va reveni în Europa

Țările europene vor relua în cele din urmă importul de gaze din Rusia, a prezis la începutul acestui an ministrul Energiei din Qatar, afirmând că actuala volatilitate a pieței va continua. Țările europene și-au restricționat în mare măsură livrările de gaze din Rusia după ce Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022, un conflict care a provocat o undă de șoc pe piața mondială a energiei. „Gazul rusesc se va întoarce, după părerea mea, în Europa”, chiar dacă aceasta dispune acum de „o diversitate mult mai mare” de surse de aprovizionare, a declarat ministrul Saad Sherida al-Kaabi, care este și șeful QatarEnergy, compania națională a bogatului emirat al gazelor din Golf. „Europenii spun acum că nu se pune problema”, dar „lucrurile se repară în timp”, a adăugat oficialul în cadrul unui forum energetic la Abu Dhabi.

Exporturile de gaze ale Gazprom către Uniunea Europeană și Elveția au scăzut cu 55% în 2022, potrivit gigantului energetic rus, Europa fiind anterior principala sa piață. În luna ianuarie, prețul cu ridicata al gazelor naturale în Europa a scăzut la cel mai scăzut nivel de la invazia Rusiei în Ucraina, datorită unei ierni blânde care a salvat stocurile, dar analiștii au avertizat că piața este imprevizibilă. ”Situația va rămâne volatilă pentru o perioadă de timp”, a avertizat atunci și Saad Sherida al-Kaabi, precizând că problema refacerii stocurilor va apărea din nou anul viitor în Europa.