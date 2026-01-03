News

Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”

Cum trăiau românii în regimul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Modalitatea prin care securiștii îi terorizau pe cetățeni. „Era peste tot. Dacă sufla cineva, era terminat”.
Alex Bodnariu
03.01.2026 | 13:07
Securitatea lui Ceausescu a bagat spaima in romani Adevaruri nespuse timp de de 35 de ani Locul 2 in lume dupa Mossad
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români. Adevăruri nespuse timp de de 35 de ani „Locul 2 în lume după Mossad!”
Regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu a lăsat în urmă nu doar lipsuri materiale și izolare internațională, ci și o frică permanentă, greu de explicat generațiilor care nu au trăit acele vremuri. Ion Ionescu, un român care a prins acea perioadă, a povestit detalii neștiute.

Românii au fost ani la rând terorizați de Securitatea lui Nicolae Ceaușescu

La 35 de ani de la prăbușirea dictaturii, mărturiile celor care au trăit acele vremuri continuă să scoată la lumină dimensiunea reală a controlului exercitat de stat. Ion Ionescu, un român care a împlinit recent 100 de ani, vorbește deschis despre atmosfera de teamă generalizată și despre modul în care oamenii ajunseseră să se autocenzureze constant.

Ioan Andone și bunul său prieten, Ion Ionescu, care a împlinit recent 100 de ani, au fost invitații lui Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK EXCLUSIV. Aceștia au vorbit despre teroarea din regimul comunist și despre încercările prin care treceau românii în acea perioadă.

Ion Ionescu a povestit că frica nu venea neapărat din violență directă. Acesta spune că orice pas greșit putea avea consecințe grave. O simplă discuție purtată într-un loc public putea atrage atenția, iar sentimentul că ești urmărit făcea parte din viața de zi cu zi.

Amintiri din comunism. Un român de 100 de ani povestește cum lucrau securiștii

Ion Ionescu a vorbit și despre comparațiile făcute la acea vreme între serviciile secrete ale lumii. În mentalul colectiv, Securitatea României ajunsese să fie percepută ca una dintre cele mai eficiente și mai dure structuri de informații existente, imediat după Mossad, serviciul secret israelian.

„Era bine cât de cât, de ce să zic că nu era. Am avut poate prea multă jenă. Am avut obraz. Nu era nicio problemă să îmi pună niște bani. Puteam să iau zeci de mii de dolari.

Dacă erai în piață și vorbeai cu vecinul de alături, te lua unul și te ducea într-o cameră, pe întuneric. Venea după tine. Toți eram ascultați. Venea și după noi câte unul. Eu am fost cu o funcționară.

Eu, când m-am urcat prima dată în avion, am stat în spate. Mi-a zis stewardesa să merg în față. Era un băiat cu pistolul acolo. Securitatea era peste tot. Dacă sufla cineva, era terminat. Asta am vrut să vă spun. După Mossad, noi eram. În lume eram pe locul doi la Securitate”, a povestit Ion Ionescu la FANATIK EXCLUSIV.

Amintiri din comunism. Un român de 100 de ani povestește cum lucrau securiștii

