Ședință a Coaliției de guvernare pe tema pachetului 2 de reformă fiscală. PSD revine la masa discuțiilor

Cele mai noi informații din zona politică indică faptul că luni, la orele după-amiezii, va avea loc o primă ședință a Coaliției de guvernare după o pauză de aproape o lună. La începutul lunii august, în contextul tensiunilor cu USR venite pe fondul neparticipării acestora la funeraliile lui Ion Iliescu, .

PSD se întoarce la ședințele coaliției de guvernare. Grindeanu: ”Astăzi mă aștept să vină ministrul Nazare la Coaliție și să ne prezinte măsurile fiscale”

Pe 11 august, Biroul Permanent Naţional al PSD lua decizia ca cel mai mare din actuala coaliție guvernamentală să nu mai participe la ședințele politice până ce Guvernul nu va promova o serie de reforme. Ședința social-democraților avea loc în contextul tensiunilor din Coaliție, amplificate de neînțelegeri privind măsurile fiscale și de boicotul USR față de funeraliile de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu.

Între timp, . Luni, 25 august, președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune colegilor din partid să voteze pentru revenirea formațiunii la discuțiile din coaliția de guvernare. Această revenire a PSD la discuțiile din coaliția de guvernare ar urma să aibă loc în contextul în care Guvernul ar trebui să prezinte săptămâna aceasta forma finală a pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare privind reducerea deficitului.

Într-o apariție în fața presei, Sorin Grindeanu a declarat că, înainte de prezentarea publică a formei finale a acestui pachet, și-ar dori să aibă ”mai multe întâlniri, nu una” cu partenerii de guvernare. Fostul ministru al Transporturilor așteaptă să vadă pachetul fiscal la care a lucrat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”Astăzi mă aștept să vină ministrul Nazare (n.r. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor) la Coaliție și să ne prezinte o formă, dacă PSD-ul, v-am spus care e propunerea cu care merg în ședință la ora 11:00, dacă PSD-ul va hotărî că da și votul va fi să revenim, mă aștept să fie domnul ministru Nazare prezent astăzi la Coaliție, să prezinte în primul rând măsurile fiscale care vor a fi parte din pachetul 2 și pe care să discutăm în mare și despre rectificare, unde sigur mă interesează foarte mult să vedem finanțarea investițiilor”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu.

Luni, 25 august, de la ora 11.00, liderii social-democrați s-au reunit pentru a da undă verde propunerilor venite de la guvern.

De la ora 17.30, tot luni, e programată ședința coaliției de guvernare.

Grindeanu: ”Suntem, în mare, de acord pe tot pachetul de eliminare a privilegiilor”

Încă de săptămână trecută, Guvernul anunța că Pachetul 2 conține mai multe modificări legislative care prevăd reducerea unor funcții în administrația centrală, o serie de modificări fiscale care privesc mediul de afaceri și ceea ce guvernul a numit reducerea privilegiilor. De asemenea, reforma pensiilor speciale din sistemul judiciar şi interzicerea cumului pensiei cu salariu la stat sunt alte măsuri cuprinse în acest pachet.

Din punctul său de vedere, Sorin Grindeanu a spus că nu sunt divergențe în Coaliție și că ”dacă erau promovate doar măsuri de eliminare a privilegiilor nu mai aveam nevoie de nicio Coaliție până la sfârșitul anului”. ”Suntem de acord cu noua formă a Legii insolvenței și cu propunerile pe zona de sănătate. Avem două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie clarificate: pe zona de măsuri fiscale și pe zona de administrație”, a mai declarat Sorin Grindeanu.