Ședință CMBSU pentru restricții în Capitală: ”Măsurile nu sunt blânde”

Noi restricții în Capitală. Luni va avea loc o ședință extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) în contextul agravării evoluției pandemiei.

Inevitabil, indicele de incidență a cazurilor de COVID-19 la 14 zile a trecut de 3 la mia de locuitori în Capitală, iar legile în vigoare pentru această situație critică impun noi restricții.

În acest sens, Instituția Prefectului anunță că, luni, 19 octombrie 2020, ora 15.00, are loc o ședință a CMBSU, în cadrul căreia se va constata încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și se vor lua măsuri în consecință.

Noi restricții în Capitală după explozia cazurilor de Covid-19

Duminică, în ziua în care Bucureștiul a depășit rata de incidență de 3 cazuri la 1.000 de locuitori, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunțat că luni se întrunește Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, pentru a discuta despre măsurile care se impun.

”Mâine (luni – n.r.) se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situații de Urgenţă, după cum ştiţi el se reuneşte în 48 de ore de la momentul anunțului.

Mâine ne vom reuni, vom lua măsurile pe care le-a amintit şi domnul prim ministru, măsurile nu sunt blânde, se poartă masca şi în spaţii deschise şi în spaţii închise, se închid activităţile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unităţilor de alimentaţie publică, spectacole, jocuri de noroc, toate măsurile se vor lua mâine”, a Gheorghe Cojanu la Digi24.

Ce se întâmplă cu școlile din Capitală

Referitor la chestiunea extrem de sensibilă privind posibila închidere a școlilor, prefectul susține că această decizie o vor lua Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, iar Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă decide doar ”inserarea într-un scenariu sau altul, galben sau roşu”.

Pe de altă parte, ministrul educației, Monica Anisie, declara, săptămâna trecută, că decizia de închidere a școlilor o ia Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, după informarea primită de la Direcția de Sănătate Publică.

În ceea ce privește posibilitate ca de luni să se raporteze pentru București o rată de infectări de sub 3 la mia de locuitori, Cojanu a spus:

”Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore.

Evident, noi am pus această problemă şi am spus, CMBSU va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm”.