Ședință cu jucătorii pe teren postată pe TikTok. Primarul acuză antrenorul și conducerea: ”Metode tiranice”. Reacțiile celor atacați

Este scandal mare în . Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a intervenit într-un mod mai puțin obișnuit în viața echipei CSM Slatina, locul 13, cu 16 puncte după 13 meciuri disputate.

Primarul a postat pe TikTok ședință cu fotbaliștii de la CSM Slatina

Clubul a rămas fără antrenor și conducere administrativă, după demisiile în bloc de la începutul săptămâni, iar edilul le-a ținut marți, 26 noiembrie, o ședință jucătorilor pe teren. În discursul său halucinant, postat pe TikTok, primarul i-a desființat pe și pe oficialii Zoltan Erdei (delegat) și Cristian Șcheu (director sportiv).

Mario De Mezzo l-a acuzat pe antrenor că pregătea echipa prin ”metode tiranice”, iar despre directorul sportiv Cristian Șcheu a spus că făcea ”aranjamente pe sub masă”.

”Au fost câțiva dintre dumneavoastră care au venit să îmi zică de metodele tiranice de antrenament”

Din discursul primarului de la Slatina ținut pe teren în fața fotbaliștilor reiese că unii jucători i s-au plâns de metodele de antrenament folosite de antrenorul Daniel Oprescu.

”Am o veste pe care nu știu dacă dumneavoastră o considerați bună sau rea, eu o consider bună. Astăzi dimineață am reziliat contractele domnului antrenor Oprescu, domnului manager sportiv Șcheau și domnului Zoltan Erdei.

Au fost câțiva dintre dumneavoastră care au venit să îmi zică de metodele tiranice de antrenament ale domnului Oprescu, de faptul că partea fizică era mult prea dură și partea tehnică și de minge nu exista aproape deloc.

”Aranjamente pe sub masă”

Aranjamentele pe sub masă pe care le făcea Șcheau nu sunt cele care să ne aducă rezultatele pe care le dorim, iar Zoltan Erdei era săracul nevinovat, lua un ban fără să facă nimic și atunci am decis să îl trimitem acasă, să nu mai stea pe banii locuitorilor municipiului Slatina degeaba.

De aceea, lipsa rezultatelor în ultimele 6 etape reprezintă un cumul de factori care s-au tot adunat și care la un moment dat au răbufnit.

Între jucători, într-o echipă, în general, sunt unii care vin pentru experiența lor, pentru valoarea lor, pentru vechimea lor în fotbal, se profilează ca lideri și în momentul în care Golofca și Doman sunt marginalizați, sunt excluși, sunt ținuți pe bară că așa vrea un om și în momentul în care acel om vine și face amenințări, tu, oricare ai fi, tu nu mai pui piciorul pe teren cât sunt eu aici, ăsta nu-i un criteriu.

Asta-i dictatură! Iar noi nu acceptăm dictatura nicăieri. Obiectivul meu este să facem performanță și în sport”.

Reacția antrenorului Daniel Oprescu: ”Oamenii ar trebui să fie civilizați”

Contactat de FANATIK, antrenorul Daniel Oprescu, acuzat de primar pentru metodele tiranice de pregătire, a încercat să nu pună și mai mult paie pe foc. ”Nu mă interesează. Cred că nu mai e nimic de spus. Antrenamentele sunt filmate. Este un sistem de monitorizare video pe care eu l-am făcut, tocmai pentru a se filma antrenamentele, pentru a putea corecta anumite lucruri.

Înregistrările rămân șase luni, cine vrea să le vadă poate să le vadă. Noi funcționăm altfel. Oamenii ar trebui să fie civilizați. Nu mă interesează scandal, absolut nimic. Noi ne-am anunțat demisiile în bloc luni dimineață. Nu am fost demiși”.

Zoltan Erdei, fiul fostului arbitru: ”Această echipă există datorită nouă”

Delegatul Zoltan Erdei, fiul regretatului arbitru cu același nume, acuzat de primar că ”lua un ban fără să facă nimic”, a precizat pentru FANATIK: ”Am văzut absolut tot ce a spus domnul primar, pentru că este viral, dar nu are rost să comentez astfel de afirmații.

Așa este, n-am făcut nimic pentru echipă. Sunt oameni în măsură să analizeze cât am muncit eu pentru această echipă. Întrebați la FRF cât am muncit eu. Ca delegat am avut o fișă a postului. Decizia de a pleca a fost a noastră, nu ne-a dat nimeni afară. Noi am decis să demisionăm în grup.

Decizia nu are nicio legătură cu rezultatele pentru că am fost în obiectiv, iar echipa este încă rămasă în obiectiv. Au fost lucruri nefavorabile care s-au întâmplat, dar nu vreau să spun mai multe. Nu vreau să intru în polemică.

Se poate verifica. Această echipă de fotbal a fost înființată și organizată în urmă cu șapte ani de către Dan Oprescu, împreună cu mine și Cristian Șcheau. Acestă echipă există datorită nouă. Am luată de la Liga 4.

Apropo de muncă și de bani, cel puțin un an de zile, eu nu am primit niciun leu. Am făcut muncă benevolă. Nu vreau să vorbesc mai mult. Eu fac parte dintr-o familie de sportivi, care știe ce înseamnă sportul și să transpiri pe teren și să câștigi bani pe teren”.

