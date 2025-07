Ședință de urgență a coaliției de guvernare. Ilie Bolojan, confruntare cu liderii PSD nemulțumiți de ultimele măsuri

Miercuri, 23 iulie, va avea loc prima ședință a coaliției din ultimele două săptămâni. La evenimentul de la mijlocul acestei săptămâni, liderii celor patru formațiuni își vor exprima poziția cu privire la pachetele de măsuri de reformă anunțate de premierul Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

În plin război al declarațiilor PSD – PNL are loc o primă ședință a coaliției de guvernare

De la ora 9.00, liderii PSD, PNL, USR și UDMR . Întâlnirea, una extrem de importantă în contextul ultimelor atacuri dintre formațiuni, are loc la Palatul Victoria. Este prima ședință a coaliției de la instalarea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În urmă cu doar două zile, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, vorbea de posibila ieșire a partidului de la guvernare. Ulterior, liderul interimar Sorin Grindeanu respingea ideea, dar îl ataca pe Ilie Bolojan pentru tăierile din programul Anghel Saligny.

ADVERTISEMENT

Fostul ministru al Transporturilor a cerut ca, la ședința de miercuri a Coalitiei, premierul Bolojan să revizuiască primul pachet fiscal pentru a elimina plata CASS pentru veteranii de război, sau mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Recent, președintele interimar al PSD a lansat și un atac la adresa vicepremierului Dragoș Anastasiu. A spus că acesta supervizează un grup de lucru, informal, de consilieri din privat, la Guvern, pe afaceri și care face trafic de influență. ”Un grup de consilieri care pot avea chiar interesul de a falimenta companii de stat”, nota social-democratul.

ADVERTISEMENT

Ce propuneri mai are PSD pentru premier și care e poziția USR

Același cu propuneri legate de impozitarea pe cifra de afaceri și taxarea externalizării profitului.

ADVERTISEMENT

”Toate acele lucruri care ţin, şi vă dau un exemplu, de posibilitate de deducere în acest moment a anumitor cheltuieli cu consultanţă, cu contabilităţi care nu sunt făcute în România, ci sunt făcute în afară.

ADVERTISEMENT

Sunt modalităţi prin care se externalizează în acest moment un profit obţinut în România. Aceste lucruri trebuie a fi făcute şi trebuie să fie odată şi odată abordate în România”, a declarat Sorin Grindeanu, luni.

Mult mai temperat este liderul USR. Dominic Fritz, a declarat marți seară că se așteaptă la discuții raționale în timpul ședinței coaliției de guvernare de miercuri, ”dincolo de scântei”.

”Trebuie să facem diferența dintre spectacol politic și realitatea și raționalitatea argumentelor. Fiecare lider de partid are un partid în spate, unde toată lumea e nemulțumită, și eu am la USR primari care nu sunt happy momentan, fiecare are un partid unde trebuie să arate că se luptă pentru ei, asta e la nivel de teatru politic, să spunem, care facem parte din democrație”, a notat liderul USR.