Ședință de urgență la CFR Cluj! Neluțu Varga a luat decizia. Ce se întâmplă cu Daniel Pancu

Daniel Pancu este tot mai aproape de Rapid. Neluțu Varga și Marian Copilu vor avea o întâlnire decisivă cu antrenorul pentru a încerca să îl convingă să rămână la CFR Cluj.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
06.05.2026 | 19:50
Neluțu Varga și Marian Copilu vor cu orice preț ca Pancu să rămână în Gruia. Ședință de urgență la Cluj
Situația la CFR Cluj este una destul de tensionată în acest final de SuperLiga. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Pancu vrea să semneze cu Rapid în vară. Site-ul nostru a aflat că Marian Copilu și Neluțu Varga se vor întâlni cu tehnicianul joi, pe 7 mai, pentru a încerca să îl convingă să rămână în Gruia și în stagiunea următoare.

Daniel Pancu, la un pas de revenirea în Giulești! Antrenorul o poate părăsi pe CFR Cluj la finalul sezonului

Daniel Pancu, antrenorul care a reușit să o aducă pe CFR Cluj din partea inferioară a clasamentului până pe locul 3 în play-off, a purtat discuții cu oficialii de la Rapid și este convins ca din vară să semneze cu clubul din Giulești, acolo unde a făcut istorie în perioada în care era jucător.

Giovanni Becali, impresarul său, a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că părțile au ajuns la un acord de principiu, iar șansele ca Daniel Pancu să mai rămână în Ardeal sunt extrem de mici. Tehnicianul vrea să plece întrucât în ultimele săptămâni s-au făcut schimbări importante la conducere.

FANATIK a aflat că joi patronul clubului, Neluțu Varga, și Marian Copilu, noul director sportiv al echipei, vor avea o întâlnire cu Daniel Pancu și vor încerca să îi prezinte tehnicianului proiectul și viziunea pe care o au pentru sezonul următor, în încercarea de a-l convinge să rămână în Gruia.

Marian Copilu va merge special la Cluj pentru a participa la această întâlnire. Rămâne acum de văzut dacă Daniel Pancu se va răzgândi și va rămâne la CFR. După discuțiile purtate cu cei de la Rapid, tehnicianul și-a dat acordul de principiu să meargă în Giulești și să îi ia locul lui Costel Gâlcă pe banca tehnică.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
