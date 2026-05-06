Ședință de urgență la CFR Cluj! Neluțu Varga a luat decizia. Ce se întâmplă cu Daniel Pancu

Situația la CFR Cluj este una destul de tensionată în acest final de SuperLiga. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Pancu vrea să semneze cu Rapid în vară. Site-ul nostru a aflat că Marian Copilu și Neluțu Varga se vor întâlni cu tehnicianul joi, pe 7 mai, pentru a încerca să îl convingă să rămână în Gruia și în stagiunea următoare.

Daniel Pancu, antrenorul care a reușit să o aducă pe CFR Cluj din partea inferioară a clasamentului până pe locul 3 în play-off, și este convins ca din vară să semneze cu clubul din Giulești, acolo unde a făcut istorie în perioada în care era jucător.

, iar șansele ca Daniel Pancu să mai rămână în Ardeal sunt extrem de mici. Tehnicianul vrea să plece întrucât în ultimele săptămâni s-au făcut schimbări importante la conducere.

FANATIK a aflat că joi patronul clubului, Neluțu Varga, și Marian Copilu, noul director sportiv al echipei, vor avea o întâlnire cu Daniel Pancu și vor încerca să îi prezinte tehnicianului proiectul și viziunea pe care o au pentru sezonul următor, în încercarea de a-l convinge să rămână în Gruia.

Marian Copilu va merge special la Cluj pentru a participa la această întâlnire. Rămâne acum de văzut dacă Daniel Pancu se va răzgândi și va rămâne la CFR. După discuțiile purtate cu cei de la Rapid, tehnicianul și-a dat acordul de principiu să meargă în Giulești și să îi ia locul lui Costel Gâlcă pe banca tehnică.