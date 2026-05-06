Ședință de urgență la CFR Cluj! Neluțu Varga a luat decizia. Ce se întâmplă cu Daniel Pancu

Situația la CFR Cluj este una destul de tensionată în acest final de SuperLiga. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Pancu vrea să semneze cu Rapid în vară. Site-ul nostru a aflat că Marian Copilu și Neluțu Varga se vor întâlni cu tehnicianul joi, pe 7 mai, pentru a încerca să îl convingă să rămână în Gruia și în stagiunea următoare.
Daniel Pancu, antrenorul care a reușit să o aducă pe CFR Cluj din partea inferioară a clasamentului până pe locul 3 în play-off, a purtat discuții cu oficialii de la Rapid și este convins ca din vară să semneze cu clubul din Giulești, acolo unde a făcut istorie în perioada în care era jucător.
Giovanni Becali, impresarul său, a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că părțile au ajuns la un acord de principiu, iar șansele ca Daniel Pancu să mai rămână în Ardeal sunt extrem de mici. Tehnicianul vrea să plece întrucât în ultimele săptămâni s-au făcut schimbări importante la conducere.
FANATIK a aflat că joi patronul clubului, Neluțu Varga, și Marian Copilu, noul director sportiv al echipei, vor avea o întâlnire cu Daniel Pancu și vor încerca să îi prezinte tehnicianului proiectul și viziunea pe care o au pentru sezonul următor, în încercarea de a-l convinge să rămână în Gruia.
Marian Copilu va merge special la Cluj pentru a participa la această întâlnire. Rămâne acum de văzut dacă Daniel Pancu se va răzgândi și va rămâne la CFR. După discuțiile purtate cu cei de la Rapid, tehnicianul și-a dat acordul de principiu să meargă în Giulești și să îi ia locul lui Costel Gâlcă pe banca tehnică.