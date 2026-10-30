Ședință de urgență la FCSB după 0-1 la Bistrița?! „E inadmisibil! Cu Rapid a fost o întâmplare”

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, iar echipa lui Gigi Becali este din nou în centrul unei situații complicate. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, consideră că victoria din derby cu Rapid poate fi pusă acum lejer sub semnul întâmplării.

Ședință de urgență la FCSB după eșecul cu Gloria Bistrița

FCSB a cedat surprinzător pe terenul Gloriei Bistrița în Cupa României, scor 0-1. Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a ținut după finalul meciului, iar mai apoi delegația echipei a plecat în grabă de la Bistrița. Mihai Stoichiță e convins că fotbaliștii FCSB-ului merită să aibă parte de o ședință amplă cu staff-ul și conducerea după rezultatul total surprinzător de joi seară. „Totul e psihologic aici, înțelegi? Ți se pare, după un meci câștigat așa cum a fost câștigat contra Rapidului, că e gata, ești cel mai tare, cel mai mare. Probabil că astfel au gândit ei. Și uite că a venit Gloria Bistrița. Entuziasm, disciplină, dăruire, noroc, pentru că nu se poate fără asta. Și te bagă în ședință astăzi… nu știu ce le-o spune Meme cu toți ceilalți. Dar merită! Absolut!”, a spus inițial Mihai Stoichiță.

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Mihai Stoichiță nu concepe cum a pierdut FCSB cu Gloria Bistrița

Directorul tehnic al FRF și-a continuat discursul și a spus că rezultatul obținut de FCSB este unul de-a dreptul jenant. Stoichiță consideră că Laurențiu Reghecampf are o misiune dificilă acum în a reconstrui moralul echipei sale după un asemenea meci. „E inadmisibil să ajungi aici. E jenant, dar mai importantă decât jena de după meci este situația psihologică de astăzi, mâine, poimâine, până la meciul următor din campionat.

Principalul lucru acum este să-i remonteze, să-i readucă în spirit de competiție, de prima ligă, spirit de învingători. După meciul ăla cu Rapid să te duci să faci așa ceva, îți pui o întrebare. Adică îi pui pe oameni să se întrebe oare care este FCSB, cea de duminică sau cea de joi seară? Ce echipă e asta? Îți pune la îndoială și capacitatea de a juca la un nivel maxim”, a mai spus oficialul FRF.

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Mihai Stoichiță nu mai crede în victoria categorică a FCSB-ului cu Rapid

Pe final, Mihai Stoichiță a spus că, după eșecul total surprinzător cu Gloria Bistrița, FCSB nu mai este atât de demnă de victoria cu 4-1 în derby-ul cu Rapid, putând fi considerată o pură întâmplare. „Și se poate spune, până la urmă, că a fost o întâmplare cu Rapidul. Ei spun că a fost o întâmplare aseară. Păi nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta!”, a conchis Mihai Stoichiță în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Pentru FCSB urmează meciul din campionat, în deplasare, cu U Cluj. Partida va avea loc luni, 2 noiembrie, de la 20:30.