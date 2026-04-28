Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis după ce a pierdut finala Cupei Greciei

Întâlnire importantă între Răzvan Lucescu și Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK Salonic. Antrenorul român a purtat o conversație cu omul de afaceri după ce echipa sa a pierdut finala Cupei Greciei și riscă să rateze calificarea în UEFA Champions League.
Totul a pornit de la ultimele eșecuri din play-off și din Cupa Greciei. PAOK a pierdut puncte importante în campionat și a ratat un obiectiv extrem de important. Formația pregătită de Răzvan Lucescu a pierdut total surprinzător Cupa Greciei, în finala cu OFI Crete.
Conducerea a considerat că este momentul unei intervenții directe. Ivan Savvidis a vrut explicații clare de la antrenor. Presa din Grecia anunță că s-a discutat despre lipsa de constanță, despre deciziile din timpul meciurilor și despre modul în care este gestionat vestiarul. Discuția a avut loc în Halkidiki, la Porto Carras.
Potrivit informațiilor din Grecia, dialogul s-a purtat într-un ton calm, dar direct. Răzvan Lucescu a prezentat analiza sa asupra momentului complicat prin care trece echipa. A vorbit despre problemele din joc, despre gestionarea lotului și despre lipsa de constanță. De partea cealaltă, Savvidis a cerut explicații clare și soluții rapide.
Savvidis urmează să discute direct și cu jucătorii. Patronul vrea să transmită un mesaj puternic vestiarului. Va încerca să ridice moralul și să provoace o reacție de orgoliu pe acest final de sezon. PAOK este pe locul 3 în Grecia, cu 3 etape rămase de disputat, la 3 puncte în spatele celor de la Olympiacos