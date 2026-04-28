Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis după ce a pierdut finala Cupei Greciei

Răzvan Lucescu a avut o întâlnire cu Ivan Savvidis după eșecurile lui PAOK din ultimele săptămâni. Ce scrie presa din Grecia despre viitorul antrenorului român.
Alex Bodnariu
28.04.2026 | 16:50
Răzvan Lucescu, băgat în ședință de Ivan Savvidis. Ce au discutat cei doi
Întâlnire importantă între Răzvan Lucescu și Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK Salonic. Antrenorul român a purtat o conversație cu omul de afaceri după ce echipa sa a pierdut finala Cupei Greciei și riscă să rateze calificarea în UEFA Champions League.

Totul a pornit de la ultimele eșecuri din play-off și din Cupa Greciei. PAOK a pierdut puncte importante în campionat și a ratat un obiectiv extrem de important. Formația pregătită de Răzvan Lucescu a pierdut total surprinzător Cupa Greciei, în finala cu OFI Crete.

Conducerea a considerat că este momentul unei intervenții directe. Ivan Savvidis a vrut explicații clare de la antrenor. Presa din Grecia anunță că s-a discutat despre lipsa de constanță, despre deciziile din timpul meciurilor și despre modul în care este gestionat vestiarul. Discuția a avut loc în Halkidiki, la Porto Carras.

Ce urmează pentru Răzvan Lucescu după discuția cu Savvidis. Patronul de la PAOK vrea să se vadă și cu jucăorii

Potrivit informațiilor din Grecia, dialogul s-a purtat într-un ton calm, dar direct. Răzvan Lucescu a prezentat analiza sa asupra momentului complicat prin care trece echipa. A vorbit despre problemele din joc, despre gestionarea lotului și despre lipsa de constanță. De partea cealaltă, Savvidis a cerut explicații clare și soluții rapide.

„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Digi24.ro
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre

Savvidis urmează să discute direct și cu jucătorii. Patronul vrea să transmită un mesaj puternic vestiarului. Va încerca să ridice moralul și să provoace o reacție de orgoliu pe acest final de sezon. PAOK este pe locul 3 în Grecia, cu 3 etape rămase de disputat, la 3 puncte în spatele celor de la Olympiacos

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte.
Digisport.ro
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Plângerea Barcelonei împotriva lui Istvan Kovacs și-a făcut efectul! Decizie de ultimă oră...
Fanatik
Plângerea Barcelonei împotriva lui Istvan Kovacs și-a făcut efectul! Decizie de ultimă oră din partea UEFA
Bogdan Baratky face imaginea completă a haosului de nedescris de la Rapid! Singura...
Fanatik
Bogdan Baratky face imaginea completă a haosului de nedescris de la Rapid! Singura soluție pentru Dan Șucu să evite play-out-ul sezonul viitor
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer! Clubul de top care plătește 20...
Fanatik
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer! Clubul de top care plătește 20 de milioane de euro pentru român
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
