Ședință dură la CFR Cluj. Neluțu Varga le-a dat ultimatum: „Cine nu poate, reziliem! Aștept să ne întoarcem pe locul 1”. Ce spune despre Dan Petrescu

în etapa cu numărul 11, iar situația este din ce în ce mai tensionată la clubul din Gruia. După ce , iar președintele acum a venit rândul patronului Neluțu Varga să ia atitudine.

Neluțu Varga, ultim avertisment pentru jucătorii de la CFR Cluj după 1-3 cu UTA Arad: „Reziliem cu oricine, indiferent de nume!”

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, nu a mai rezistat după un nou rezultat negativ înregistrat de băieții lui Dan Petrescu și s-a hotărât să ia atitudine. Luni dimineața, el a convocat o sedință de urgență la club împreună cu cei implicați, cărora le-a dat un ultim avertisment să readucă echipa acolo unde îi este locul.

În exclusivitate la emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, Neluțu Varga a anunțat că este dispus să se despartă de orice jucător care nu-și va schimba atitudinea, indiferent de nume.

„Chiar acum am venit de la o întâlnire foarte mare pe care am avut-o la stadion cu Dan Petrescu, cu jucătorii și cu tot staff-ul. Le-am dat un ultim avertisment. A fost o discuție de aproximativ 30 de minute în care le-am spus jucătorilor că sunt extrem de nemulțumit, în primul rând de atitudine. Au toate condițiile, le-am dat salariile, lucrurile au intrat în normal, am făcut eforturi și mă aștept la o cu totul altă atitudine.

Este ultimul avertisment pe l-am dat tuturor, și jucătorilor, și lui Dan Petrescu. În următoarele etape, trebuie să facă tot posibilul să revină spiritul CFR-ului și să se întoarcă acolo unde ne e locul… Adică pe locul 1. Nici mai mult, nici mai puțin.

Le-am spus foarte clar că dacă mai ajungem la această discuție, cineva va pleca. Nu mai pot să tolerez asta. Jucătorii trebuie să înțeleagă că aici este CFR Cluj. Le-am transmis foarte clar, bărbătește, că cine nu vrea și crede că nu e în stare să anunțe acum rezilierea contractului. Le plătesc celor care nu pun osul și care nu vor să rămână în continuare la CFR banii pe care am să le dau, facem reziliere amiabilă cu toți”.

Neluțu Varga, după CFR Cluj – UTA Arad 1-3: „Dan Petrescu nu este în pericol!”

„Dan Petrescu nu este în pericol. Le-am transmis clar că el este șeful vestiarului, el este comandantul de oaste. Nu se pune problema îndepărtării sau demiterii lui Dan Petrescu. Am încredere că lucrurile vor reveni la normal, a fost o discuție foarte bună.

A fost și ziua mea, atât de supărat eram, că nici n-am avut chef să o sărbătoresc. Am stat acasă liniștit cu familia, pur și simplu nu mi-a venit să ies după rezultatul cu UTA. N-am avut chef de nimic. A fost o senzație de tristețe și am avut o stare foarte, foarte proastă după această înfrângere, care a venit în primul rând pe fondul lipsei de atitudine.

Le-am zis să-și redobândească atitudinea urgent, pentru că la următoarea întâlnire de acest gen nu va mai fi un ultim avertisment, nu vor mai fi vorbe, ci vom trece direct la fapte și vom începe să ne despărțim unul câte unul de toți cei care nu dau totul pentru CFR Cluj.

Avem o echipă bună, nu avem voie să obținem astfel de rezultate. Condițiile sunt excelente, iar lotul este foarte valoros. Dan Petrescu le-a spus și el jucătorilor că toți sunt vinovați, adică inclusiv Dan Petrescu, și că trebuie să pună umărul împreună să scoată căruța din această mlaștină a rezultatelor proaste din ultimul timp. A fost o atitudine excelentă, i-am văzut pe jucători supărați, cu capul în pământ. Știu foarte bine că am dreptate și că ei sunt datori nu neapărat față de mine, ci în primul rând față de fanii CFR-ului.

Repet, a fost ultimul avertisment pe care l-am dat. Dacă lucrurile nu se îndreaptă, vom trece la sancțiuni și se va lăsa cu plecări importante de la CFR, indiferent de nume. Nu contează că-l cheamă pe jucător Tachtsidis, Deac sau Popa, noul nostru portar.

Nu mai este vorba de nume, trebuie să formăm toți o echipă, să fim puternici, să avem altă atitudine și să aducem rezultatele dorite în primul rând de suporterii CFR-ului, care mereu sunt alături de noi. Eu nu o să pot niciodată să fiu de acord cu mediocritatea. Eu vreau performanță și vreau rapid ca în câteva meciuri să ne întoarcem acolo unde ne este locul, adică pe locul 1 în clasament”, a declarat Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

