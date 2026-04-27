Ședință explozivă la Rapid după derby-ul cu Dinamo! Victor Angelescu: „Este o dramă, o rușine!” Sunt anunțate măsuri drastice și amenzi

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a dezvăluit că a existat o discuție între cei din club după eșecul suferit contra lui Dinamo în play-off, scor 1-3. Oficialul giuleștenilor a comentat momentele incredibile din startul jocului, portarul Marian Aioani fiind înlocuit încă din primele minute ale meciului de către tânărul Adrian Briciu, care a comis o mare eroare.

Ședință explozivă la Rapid după derby-ul cu Dinamo! Dezvăluirile lui Victor Angelescu

Victor Angelescu a dezvăluit că se vor lua măsuri dure la Rapid după cele întâmplate la partida cu Dinamo. Președintele Rapidului a scos în evidență problema portarului, Marian Aioani fiind înlocuit încă din startul jocului din cauza unei accidentări. „O dramă, mă rog, fotbalistică. Am făcut probabil cel mai slab meci al nostru. E o rușine cum am început meciul, o să avem o discuție intern față de ce s-a întâmplat în minutul 1.

Am fost, am vorbit după meci, normal că toată lumea era dărâmată, în mare parte am auzit versiunile tuturor, dar o să mai avem o discuție. Trebuie să existe măsuri drastice și amenzi. De la poză Aioani a făcut semn că nu poate. Nu mai putea fi schimbat. A ieșit în minutul 2, dar el nu putea de dinainte de început.

Sunt multe lucruri, nu ai voie la niciun club să se întâmple așa ceva. Am avut și ghinionul ca după ce am făcut toate schimbările să se accidenteze Petrila”, a afirmat Victor Angelescu la . .

Cum a comentat Victor Angelescu prestația lui Adrian Briciu

Înlocuitorul lui Marian Aioani, tânărul , când a scăpat mingea printre picioare. Victor Angelescu a comentat prestația acestuia. „Dacă dădea o degajare și se accidenta (n.r. Marian Aioani), puteam să înțeleg. Noi avem un staff medical, care trebuie să ia o anumită decizie, normal, contează și ce spune jucătorul.

Dar mi-e greu să cred că Aioani cu 15 minute înainte a spus că putea să joace și după aia nu a mai putut. El a avut o problemă inclusiv cu o zi înainte, știam. A părut că există șanse să joace. De la încălzire, a simțit ceva, s-a oprit, nu a mai făcut încălzirea. O să vedem, nu se poate. O să vedem ce o să se întâmple, o să vorbim.

E o eroare mare, nu putem să ne ascundem de lucrurile astea. Niciodată nu poți să dai vina pe Briciu, se antrenează cel mai bine din ce am văzut eu până acum. Mental trebuia să fie pregătit mult mai bine. E debutul lui la seniori într-un derby cu Dinamo pe Arena Națională, joc, nu joc, intru în minutul 2”, a spus Victor Angelescu.

Ce urmează pentru Rapid după eșecul din derby-ul cu Dinamo

Rapid a rămas cu 32 de puncte după eșecul suferit contra lui Dinamo, fiind depășită în clasament de „câini”. Giuleștenii vor mai disputa patru meciuri până la finalul play-off-ului, cu CFR Cluj (acasă), U Cluj (în deplasare), FC Argeș (în deplasare) și Universitatea Craiova (acasă). Ținând cont de faptul că distanța față de lider este una considerabilă, Rapid mai luptă doar pentru un loc în preliminariile Conference League.