Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta

Pictorial de senzație cu una dintre cele mai atrăgătoare moderatoare de pe glob. Urmează să devină mamă pentru a doua oară, însă nu se dă în lături de la imagini spectaculoase.
Alexa Serdan
06.03.2026 | 22:00
Cum s-a pozat Diletta Leotta. Sursa foto: Instagram.com
Diletta Leotta este considerată drept una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. Șatena în vârstă de 34 de ani este însărcinată a doua oară, dar asta nu a împiedicat-o să realizeze o ședință foto incendiară. Cum a apărut.

Cea mai atrăgătoare moderatoare TV, pictorial de senzație

Partenera portarului celor de la Schalke, Loris Karius (32 de ani), Diletta Leotta face furori. Blondina este una dintre cele mai atrăgătoare moderatoare de televiziune de pe glob. În țara sa natală, Italia, reușește să întoarcă toate privirile.

Aflată într-o locație de poveste, în vacanța de iarnă, a purtat o ținută care i-a jucat feste. E frumoasă și e conștientă de atuurile sale, cu toate că are câteva prezentatoare cu care concurează la capitolul trăsături fizice.

E una dintre vedetele care atrage atenția cu hainele pe care le poartă în studio. Mai mult, blondina e cu siguranță în topul admiratorilor, deși este însărcinată pentru a doua oară. Nu se sfiește să-și arate formele apetisante.

De când a anunțat că va fi mamă pentru a doua oară a avut grijă să nu ia kilograme în plus. Merge constant la sala de antrenament, iar acum a fost protagonista unui pictorial de senzație. Diletta Leotta i-a cucerit pe internauți.

Digisport.ro
Cum s-a fotografiat celebra prezentatoare TV

Îmbrăcată cu un costum format din pantaloni scurți și sutien, Diletta Leotta a uimit cu îndrăzneala sa. Ținuta care pare confecționată din satin de culoare mov a fost completată cu o cămașă de la un brand promovat de blondină.

Mai exact, ședința foto a fost făcută în colaborare cu Alo Yoga, o marcă de îmbrăcăminte de damă. Compania este una adorată de vedetele internaționale, printre care se numără și logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez.

Brandul este dedicat persoanelor care adoră yoga, dar și alte sporturi care necesită un antrenament în sala de fitness sau în aer liber. Prezentatoarea din Italia, renumită pentru relația cu Loris Karius, nu este pentru prima oară când apare în aceste haine sport.

Pare că Diletta Leotta adoră să se antreneze în aceste echipamente. „Jucându-mă cu Alo”, este mesajul pe care l-a lăsat șatena în dreptul imaginilor de pe Instagram. Aproape 170.000 de persoane au apreciat postarea sa.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
