Ședință-fulger la Antena 1! Mirela Vaida, lăsată fără emisiunea pe care o prezenta și Mihaela Tatu. Ce se întâmplă chiar acum

O ședință-fulger are loc la Antena 1 în seara zilei de vineri, 25 aprilie 2025, ca urmare a deciziei postului de a o lăsa pe Mirela Vaida fără emisiune.

Ședință de foc la Antena 1: Mirela Vaida urmează să își afle viitorul în trustul Intact

Este un adevărat seism în grila de programe a stației Trustului Intact. Show-ul „România în direct”, prezentat până astăzi de Mirela Vaida, va ieși de pe post de luni, 28 aprilie 2025. Informația, apărută prima oară ne-a fost confirmată, iar FANATIK vine cu dezvăluiri suculente din culisele televiziunii.

ADVERTISEMENT

În spatele ușilor închise, atmosfera este una tensionată. Vestea că emisiunea va fi scoasă de pe post a luat-o prin surprindere până și pe Mirela Vaida, pariul Antenei 1 după

Show-ul de la ora 17:30 (inițial la ora 17) nu a făcut mulți purici. Audiențele au fosta atât de dezamăgitoare încât postul de televiziune a hotărât să renunțe de tot la ea. Șefii de la Antenă au sperat că Vaida va aduce un suflu nou, că o va ridica de jos, unde o lăsase Mihaela Tatu, dar se pare că formatul care seamănă destul de mult cu Acces direct nu a convins, în cele din urmă, nici cu cântăreața la cârmă.

ADVERTISEMENT

Decizii importante la Antene: Revine Vaida la Acces direct sau rămâne pe bară?

Mirela Vaida, care a dus în spatele ultimele ediții, nu a oferit nicio reacție, contactată fiind de FANATIK, însă noi am aflat și de ce. Se pare că nici prezentatoarea nu știe ce urmează să se întâmple, căci totul se decide imediat după ce ultima emisiune se încheie. Ședința, programată undeva în jurul orei 19:00 va fi una destul de dură, dar necesară, căci producătorii trebuie să își asume eșecul unui format anunțat cu surle și trâmbițe, dar care nu a prins deloc.

Conform informațiilor noastre, se ia în calcul ca Mirela Vaida să revină la , unde l-a lăsat singur pe colegul ei, Adrian Velea. Tot în cadrul ședinței-fulger se va hotărî ce se va întâmpla cu ceilalți membri ai echipei lăsați, aparent, pe drumuri.

ADVERTISEMENT

Cert este că Vaida nu va dispărea de tot din peisajul Antenelor. Vedeta va apărea în continuare, ca gazdă a emisiunii „Petrecem românește”, difuzată în fiecare duminică, la Antena Stars. Mihaela Tatu a vorbit, de curând, despre plecarea ei abruptă de la Antena 1, mărturisind că nu i s-a potrivit deloc genul de producție pe care a trebuit să o stăpânească.

ADVERTISEMENT

Mihaela Tatu, despre plecarea de la stația tv

Tatu a revenit la Oradea, oraș unde s-a mutat în ultimii ani, și își va vedea de acum înainte de proiectele sale personale. „Aș vrea să punem odată pentru totdeauna punct. Am făcut o declarație pe Facebook foarte elegantă, am zis ce am avut de zis și am închis subiectul. 1. Am semnat un contract pentru formatul din primele două săptămâni, după care s-au schimbat, în formatul din următoarele săptămâni, nu ne-am mai înțeles și am plecat. Am plecat împreună!

Nimeni nu a știut nimic, orice aș spune, publicul va gândi ceea ce gândește el acasă. Mie nu-mi plăcea ce făceam, sub nicio formă, cu guguloi în stomac de nu-mi plăcea, ei nu erau mulțumiți. În acele două săptămâni nu am fost eu. Nu pot să fac durere! Nu pot să mă uit la tine și să scociorăsc exact unde te doare mai tare, întrebându-te de două-trei ori același lucru, dar cu alte cuvinte…”, a declarat Mihaela Tatu,