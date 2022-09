Ședința în noapte de la Helsinki în care Răzvan Burleanu i-a decis soarta lui Edi Iordănescu. Exclusiv

România a terminat pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor și . Chiar dacă obiectivul naționalei era o clasare pe unul din primele două locuri, Răzvan Burleanu e decis să nu mai umble la banca tehnică și s-a exprimat în favoarea continuării colaborării cu Edi Iordănescu, 44 de ani.

Răzvan Burleanu și oamenii săi de încredere, ședință în noaptea de după Finlanda – România 1-1 cu selecționerul Edi Iordănescu. Acolo s-a decis totul!

Decizia în privința păstrării lui Edi Iordănescu ca selecționer a fost luată de Răzvan Burleanu chiar înainte de ultimul meci, cel cu Bosnia din Giulești. Undeva departe de București, la peste 2000 de kilometri!

Din informațiile FANATIK, președintele FRF și oamenii săi de încredere, în speță Mihai Stoichiță și Gabi Bodescu, au avut o ședință în acest sens la Helsinki. Se întâmpla în . Poate surprinzător, în condițiile în care eram după un meci în urma căruia șansele de a evita ultimul loc au scăzut mult.

La acea întâlnire de analiză în noapte a luat parte și selecționerul Edi Iordănescu. Acesta devenise mai încrezător în potențialul echipei naționale după atitudinea pe care au avut-o tricolorii, în special în repriza secundă a întâlnirii.

Cei din delegația României au dezvăluit pentru site-ul nostru ce s-a întâmplat la Helsinki. Burleanu s-a declarat mulțumit de ce a văzut la joc și la antrenamentele tricolorilor. Șeful FRF le-a spus atunci colaboratorilor, inclusiv selecționerului, că pentru el asta e soluția cu care să atacăm preliminariile EURO 2024: Edi Iordănescu.

„Am văzut cum lucrează Edi, am discutat cu jucătorii, am văzut implicarea tuturor și m-am convins că trebuie să continuăm pe drumul pe care am pornit. Deși aveam ceva dubii în vară, după eșecul cu Muntenegru, acum sunt convins: mergem înainte cu Edi Iordănescu”, le-ar fi transmis Burleanu oamenilor săi de încredere.

Și după 4-1 cu Bosnia, Burleanu a fost văzut cu Edi Iordănescu și Mihai Stoichiță la o discuție despre viitor. „Asta e propunerea mea”

Chiar dacă a existat acea discuție de validare a viitorului, Edi Iordănescu a avut o discuție clară cu jucătorii. Le-a zis că el ia în calcul să rămână la națională dacă vede implicare totală din partea lor și în ultimul meci, cel cu Bosnia, care, practic, aproape că nu mai conta.

Reacția vestiarului a fost mulțumitoare pentru selecționer. La 4-1 cu Bosnia a văzut multe dintre lucrurile pe care le așteaptă de la națională când intră pe teren. Și jucătorii au pus presiune pe Iordănescu, FANATIK dezvăluind , după meci.

Burleanu și Stoichiță au coborât și ei din lojă în vestiar la finalul întâlnirii pentru a felicita jucătorii. Edi Iordănescu nu era acolo. Cei trei au fost văzuți mai târziu, mult după miezul nopții, la o discuție despre viitor.

Chiar marți, a doua zi, după meciul de U19 România – Austria 2-0, Răzvan Burleanu a avut singura ieșire publică, în care a și confirmat, din punctul lui de vedere, continuarea cu Edi Iordănescu ca selecționer al României.

Propunerea mea este de a continua cu Edi Iordănescu. Noi ca administrație avem misiunea de a oferi sprijin. Am încercat cu fiecare selecționer să îl sprijinim. Trebuie să susținem performanțele. Acum 30 de ani trebuia să facem asta. Trebuiau să crească jucătorii în condiții mai bune.

În următoarea ediție a Ligii Națiunilor vom fi în Liga C. Acesta a fost contractul (obiectivul lui Edi Iordănescu – n.r.), care a fost propus tuturor selecționerilor. Cu domnul Boloni nu am ajuns în această situație”, .

FRF face update la contractul selecționerului Edi Iordănescu după terminarea Ligii Națiunilor. Când poate fi anunțată oficial continuarea colaborării

După discuția de luni noaptea, Edi Iordănescu a luat decizia de a-și lua câteva zile libere pentru a le petrece cu familia. Cu atât mai mult cu cât era epuizat, dar și puțin răcit.

Iordănescu a dorit foarte mult, din ce le-a pus și federalilor, să aibă o discuție cu cei apropiați. suportă destul de greu tot ce i se întâmplă public lui Edi de când a preluat funcția de selecționer. Burleanu l-a asigurat însă de susținerea sa.

„Este datoria noastră să contribuim la acest proces de stabilitate. Dacă nu ar fi crezut că poate duce echipa la Campionatul European, nu ar fi fost o propunere. Mi-am dorit ca Edi să reușească. Nu am fi meritat să fim sub Muntenegru. N-am avut nicio discuție cu Edi în care să nu continue. Vorbim de o națională pe care trebuie să o creștem singuri. Trebuie să atingă un potențial și să ajungă la turneul final din 2024”, a mai spus președintele FRF zilele trecute.

Până atunci însă, trebuie făcut un update la contractul selecționerului, în sensul de a se introduce un act adițional după ultimele rezultate. Este vorba despre declararea nulă a acelei clauze prin care colaborarea se întrerupe unilateral la clasarea pe locul 4.

Va fi un contract pe perioada preliminariilor, cu obiectiv calificarea la EURO 2024 din Germania. Anunțul oficial va fi făcut probabil marți, 4 octombrie, iar în week-end-ul următor pentru a-și afla „balaurii” cu care se va bate pentru a duce naționala la un turneu final continental după o absență de 8 ani.