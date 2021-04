Ședință la CGMB. Bugetul Capitalei pe 2021, pe ordinea de zi. USR-PLUS amenință că nu votează proiectul

Bugetul Capitalei pe 2021 se află pe ordinea de zi la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) care va avea loc miercuri, 28 aprilie. Sunt însă probleme mari pentru Nicușor Dan, după ce USR-PLUS a spus că nu votează proiectul.

Marți seară, consilierii generali USR-PLUS au anunțat că nu vor vota bugetul Capitalei în forma promovată de primarul independent.

Foștii colegi de partid ai edilului consideră că veniturile prognozate sunt exagerate și că bugetul nu este unul realist. Aceștia îl acuză pe Nicușor Dan că le-a interzis accesul la informațiile pe care se fundamentează bugetul propus și cer retragerea proiectului.

După zile de dispute și contradicții aprige, Consiliul General al Municipiului Bucureşti se reunește din nou, miercuri, într-o nouă şedinţă, pe ordinea de zi figurând proiectul bugetului Capitalei pe anul 2021.

Potrivit proiectului pus în dezbatere de Nicușor Dan, Primăria Capitalei are pentru acest an un buget estimat de 6,9 miliarde lei, iar cu tot cu instituțiile subordonate, credite și fonduri europene ajunge la 9,5 miliarde.

Pentru zone de investiții, din bugetul local se alocă circa 1,9 miliarde lei, din care 1,2 miliarde lei din fonduri europene și circa 600 milioane lei de la bugetul propriu. Principalele obiective de investiții care primesc bani în acest an sunt: parcarea de la capatul Șoselei Pantelimon – 50,7 milioane lei, Pasaj Doamna Ghica – 39 milioane lei, Prelungirea Ghencea-Domnești – 47 milioane lei.

Proiectul ar putea întâmpina însă mari probleme. Consilierii generali USR-PLUS din CGMB îi cer lui Nicuşor Dan să retragă proiectul de buget și amenință că nu îl votează în forma actuală.

”Am făcut niște promisiuni cu bună-credință bucureștenilor și vrem să ne achităm de ceea ce am promis. De ceea trebuie să spunem că actualul buget nu sprijină realizarea obiectivelor pe care le-am asumat în fața cetățenilor. În bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde.

Am fost surprins să văd prinsă această sumă în buget, pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut cu primarul și cu directorii din primărie sumele avansate au fost în jur de 4,5 – 5 milarde de lei. Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică și am văzut suma de 7 miliarde, am cerut notele de fundamentare, adică explicațiile pe care se bazează aceste sume.

Răspunsul primit de la direcțiile din primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care să explice forma actuală a veniturilor. Avem deci motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realiste.

În afară de 2017, când veniturile bugetate au fost similare cu cele realizate, în ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel puțin 25%. Ne dorim să continuăm cu aceleași exagerări și în acest an? Nu putem să ne mințim că anul acesta, dintr-odată, o să avem o mulțime de bani, dacă în anii trecuți nu s-a întâmplat asta.

Dacă facem așa, din toate cheltuielile planificate pentru sănătate, pentru asistență socială, mediu, sport etc, va trebui să tăiem din bani. Noi vrem să avem un buget realist, în așa fel încât să prioritizăm cheltuielile și ele să fie respectate”, a spus Horia Tomescu, marți seară pe Facebook.

Cum arată proiectul de buget pe 2021 pus în dezbatere de Nicușor Dan

Despre proiectul pe care l-a pus în dezbatere, Nicușor Dan a spus că ”Este un buget care face curățenie în primărie și pregătește construcția Noului București. În ciuda constrângerilor pe care le avem, am reușit să deblocăm investițiile și să planificăm câteva obiective importante pentru Capitală”.

Iată proiectele care ar urma să primească bani în 2021: