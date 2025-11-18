„Seducătoare și singură!” Mesajul direct al uneia dintre cele mai râvnite jucătoare de tenis din lume

ADVERTISEMENT

Paula Badosa, în vârstă de 28 de ani, a făcut senzație în presa mondenă datorită relației sale mediatizate cu jucătorul grec Tsitsipas (27 ani), alături de care a trait o poveste de dragoste din mai 2023. Acum ea s-a declarat „sexy și singură” confirmând despărțirea de acesta.

Paula Badosa e seducătoare și singură, după despărțirea de Tsitsipas

Cei doi au fost etichetați mult timp drept cel mai puternic cuplu al tenisului, perechea lor fiind numită „Tsitsidosa”, după ce au fost fotografiați împreună, vizibil îndrăgostiți, de-a lungul anilor. Ei s-au despărțit imediat după Wimbledon, în această vară, turneu în care ambii jucători au suferit înfrângeri în primul tur.

ADVERTISEMENT

Vestea a venit după ce și-au dat unfollow unul celuilalt și au șters o serie de fotografii de pe rețelele sociale. A apărut cu un banner pe care scria „sexy și singură”. Ea a distribuit o serie de fotografii în care se bucură de vacanța la Dubai cu prietenele ei,

Badosa a oferit și o fotografie uimitoare în bikini, în timp ce se bucura de un cocktail pe plajă. Postarea ei a început cu o fotografie în care poza în fața unui tort de aniversare, cu mesajul: „Mai în vârstă, mai înțeleaptă și mai sexy ca niciodată”.

ADVERTISEMENT

Tot ea a comentat: „Capitolul 28, să începem! Inima plină… Mulțumesc celor care au făcut acest moment atât de special. Vă iubesc”.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea s-a confruntat cu probleme psihice

Badosa are 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram și își încântă adesea fanii cu fotografii în bikini și alte fotografii glamour care îi arată stilul de viață luxos, departe de tenis. Cu toate acestea, săptămâna trecută a făcut o referire la luptele sale mentale, după ce s-a confruntat cu o accidentare la spate, care i-a pus capăt sezonului în septembrie.

„Uneori, viața ne zguduie atât de tare încât credem că nu vom mai putea să ne ridicăm. Trecem prin momente în care sufletul se frânge în tăcere, în care îndoielile cântăresc mai mult decât speranța și în care zgomotul interior nu lasă nimic să se audă. Dar tocmai acolo, în acel vid, începe ceva sacru: reîntâlnirea cu tine însuși”, a scris Badosa.

ADVERTISEMENT

„Vindecarea nu înseamnă să uiți sau să te prefaci că nu te-a durut. Vindecarea înseamnă să te privești cu compasiune, să-ți recunoști rănile și să înțelegi că tot ce ai trăit a fost o parte necesară a călătoriei.

Înseamnă să descoperi că pacea nu se află în ceea ce ai sau în cei care te însoțesc, ci în simplul fapt că poți respira calm cu tine însuți”, a spus jucătoarea iberică născută la New York.

Paula a apărut în costum de baie alături de Sabalenka

Înainte de a-și sărbători ziua de naștere, Badosa a fost protagonista unor fotografii incitante pe rețelele sociale. Cele două au fost surprinse dansând lasciv, în ținute sexy.

Apoi, Paula a stârnit imaginația fanilor alături de liderul Mondial WTA, Aryna Sabalenka. Au dansat în costume de baie, la un hotel de lux din Dubai. Apoi au luat o cină de lux, descrisă astfel, într-un mesaj cu niște inimioare: „La o întâlnire cu cineva special. (…). Întâlnirea ei preferată”.