Șef din PSD, acuzații dure la adresa Guvernului Bolojan: „Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări”

Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că blochează dezvoltarea Moldovei prin măsurile din Pachetul II de reforme fiscale. Liderul social-democrat susține că aceste schimbări nu aduc eficiență, ci provoacă „haos administrativ” îngreunând activitatea administrațiilor locale.

Șef din PSD, acuzații dure la adresa Guvernului Bolojan

„În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul vine cu restricții și schimbări care paralizează activitatea administrațiilor. Pachetul II nu aduce eficiență, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realialitățile din teren, care lovește direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, susține liderul Bogdan Cojocaru, potrivit unei postări pe Facebook a PSD Iași.

Criticile vin în contextul în care finanțate din fonduri europene, inclusiv A8 și A7. Cojocaru avertizează că aceste proiecte sunt esențiale pentru conectarea Moldovei cu restul țării și că fără ele regiunea Nord-Est va rămâne subdezooltată.

„A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașiul și Molova să fie din nou lăsate la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale”, mai explică liderul PSD Iași.

Măsurile din pachetul numărul doi de reforme nu sunt pe placul social-democraților

Liderul PSD Iași face apel la Guvern să renunțe la „experimente administrative” și la decizii părtinitoare. El a spus clar că Moldova are nevoie de investiții consistente, de un calendar clar de implementare și de respect din partea autorităților centrale, nu de restricții care frânează dezvoltarea. „Moldova are nevoie de investiții reale, de un calendar ferm și de respect din partea Guvernului. Nu cerem favoruri, ci dreptul firesc la dezvoltare”, a încheiat social-democratul.

un alt lider PSD a ieșit public cu critici dure la adresa Guvernului Bolojan. Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a acuzat Executivul că lovește direct în dezvoltarea locală prin tăierea finanțării pentru programul „Anghel Saligny”.

În opinia sa, decizia de a susține doar proiectele aflate într-un stadiu avansat și de a amâna restul pe termen nedeterminat înseamnă blocarea a mii de investiții în localități mici și mijlocii. Fifor a avertizat că măsura pune în pericol proiecte deja începute, multe dintre ele legate de apă, canalizare, drumuri, alimentare cu gaz și infrastructură școlară.