Șef la ANCOM cu 7.000 de euro pe lună, Valeriu Zgonea a avut 19 deplasări externe în 20 de luni. Câți bani a cheltuit

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, a efectuat 19 vizite externe în mai puțin de 20 de luni. Fostul președinte al Camerei Deputaților a ajuns la conducerea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în mai 2023, fiind susținut de PSD. La mai puțin de 30 de zile de la preluarea funcției, el a plecat într-o delegație de două zile la Bruxelles, pentru a participa la o masă rotundă.

Valeriu Zgonea, între destinații exotice și ”testul de stres” de la Bruxelles

De profesie inginer de căi ferate, Valeriu Zgonea pentru a conduce instituția din România care are rol de reglementare și supraveghere în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale. ”Stăpânul antenelor și al internetului”, cum a fost denumit de presă, Valeriu Zgonea a ajuns la ANCOM după câțiva ani petrecuți Institutul Național de Cercetare în Informatică (ICI), instituția care gestionează domeniul de internet .ro.

ADVERTISEMENT

Valeriu Zgonea a reușit să demonstreze că reconversia profesională funcționează în România, ținând cont că înainte de 50 de ani nu avea nicio experiență în domeniul comunicațiilor (cu excepția unei comisii parlamentare pentru tehnologia informațiilor și comunicații, în care a fost membru) și a ajuns în doar câțiva ani să conducă o instituție de importanță strategică pentru România.

Chiar și așa, Valeriu Zgonea și-a făcut timp și , Qatar sau Emiratele Arabe Unite, dar și peste ocean, la Washington și New York, unde a participat la Summitul Viitorului, eveniment organizat de ONU. A fost cea mai scumpă deplasare, în care Zgonea a fost însoțit de Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM. Cei doi au cheltuit împreună aproape 50.000 de lei, din care mai mult de jumătate a reprezentat cazarea 13.068,59 lei, fiecare.

ADVERTISEMENT

Cel mai des a mers la Bruxelles, la evenimente organizate de Comisia Europeană, unde în aprilie 2024 a avut un atelier de lucru cu tema ”test de stres sub forma unei simulări”.

Câți bani a cheltuit ANCOM cu plimbările lui Valeriu Zgonea

Zgonea nu a ratat nici prima ediție a Forumului privind sustenabilitatea spațială, eveniment care a avut loc la Geneva, organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.

ADVERTISEMENT

Cea mai aglomerată perioadă a fost în decembrie 2023 – ianuarie 2024, când șeful ANCOM a mers în patru deplasări: Varșovia, Tbilisi, Geneva și Dublin.

ADVERTISEMENT

În total, vizitele externe ale lui Valeriu Zgonea, în perioada iunie 2023 – februarie 2025, au costat ANCOM 138.970,52 de lei.

Unde a fost plecat șeful ANCOM

25-27 iunie 2023, Bruxelles, Belgia: Întâlnirea de tip masă rotundă la nivel înalt privind Regulamentul pentru serviciile digitale DSA, respectiv întâlnirea părților interesate din Actul legislativ privind serviciile digitale: Conturarea viitorului perviciilor digitale, organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 690 de lei, Cazare – 2.960,76 lei, Avion (clasa economic) – 4.272,78 lei, Asigurare – 0

Întâlnirea de tip masă rotundă la nivel înalt privind Regulamentul pentru serviciile digitale DSA, respectiv întâlnirea părților interesate din Actul legislativ privind serviciile digitale: Conturarea viitorului perviciilor digitale, organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 690 de lei, Cazare – 2.960,76 lei, Avion (clasa economic) – 4.272,78 lei, Asigurare – 0 10-12 iulie 2023, Geneva, Elveția: Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Diurnă – 1.036 lei, Cazare – 2.960,76 lei, Avion (economic) – 2.511,95 lei

Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Diurnă – 1.036 lei, Cazare – 2.960,76 lei, Avion (economic) – 2.511,95 lei 04-07 octombrie 2023, Madeira, Portugalia: reuniunea plenară din cadrul Grupului Reglemenatorilor Europeni pentru Comunicații Electronice (BEREC) și din cadrul Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG). Diurnă – 1.114,27 lei, Cazare – 4.476,96 lei, Avion (economic) – 6.680,59 lei, Alte cheltuieli (taxi, tren, schimb valutar, etc) – 198,98 lei

reuniunea plenară din cadrul Grupului Reglemenatorilor Europeni pentru Comunicații Electronice (BEREC) și din cadrul Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG). Diurnă – 1.114,27 lei, Cazare – 4.476,96 lei, Avion (economic) – 6.680,59 lei, Alte cheltuieli (taxi, tren, schimb valutar, etc) – 198,98 lei 13-15 noiembrie 2023, Bruxelles, Belgia: Romanian Digital Day la Parlamentul European. Diurnă – 556,55 lei, Cazare – 2.981,52 lei, Avion (economic) – 3.228,73 lei

Romanian Digital Day la Parlamentul European. Diurnă – 556,55 lei, Cazare – 2.981,52 lei, Avion (economic) – 3.228,73 lei 06-08 decembrie 2023, Varșovia, Polonia: Reuniunea plenară din cadrul Grupului Reglementatorilor pentru Comunicații Europene (BEREC) și din cadrul Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG), precedată de atelierul de lucru cu tema: ”Intrarea în era DSA: când colaborarea dintre autoritățile de reglementare este cheia”. Diurnă – 417,30 lei, Cazare – 2.980,67 lei, Avion (economic) – 2.229,33 lei

Vizite de lucru în Golf cu Prim-Ministrul României

12-14 decembrie 2023, Tbilisi, Georgia: Semnarea Memorandului privind Cooperarea în Domeniul Telecomunicațiilor, Tehnologia Informației și Inovației între Ministerul Economiei și Dezvoltării Sustenabile din georgia și Ministerul Cercetării, Inovației și Digitalizării din România. Diurnă – 552,71 lei, Cazare – 2.947,78 lei, Avion (economic) – 2.545,94 lei, Asigurare – 40 lei

Semnarea Memorandului privind Cooperarea în Domeniul Telecomunicațiilor, Tehnologia Informației și Inovației între Ministerul Economiei și Dezvoltării Sustenabile din georgia și Ministerul Cercetării, Inovației și Digitalizării din România. Diurnă – 552,71 lei, Cazare – 2.947,78 lei, Avion (economic) – 2.545,94 lei, Asigurare – 40 lei 25-26 ianuarie 2024, Geneva, Elveția: Reuniunile Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), eveniment organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Diurnă – 447,83 lei, Cazare – 1.492,77 lei, Avion (economic) – 2.488,25 lei

Reuniunile Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), eveniment organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Diurnă – 447,83 lei, Cazare – 1.492,77 lei, Avion (economic) – 2.488,25 lei 29-31 ianuarie 2024, Dublin, Irlanda: Cea de-a treia întâlnire a grupului privind proto-DSC. Diurnă – 696,63 lei, Cazare – 2.985,54 lei, Avion (economic) – 2.169,06 lei, Alte cheltuieli (taxi, tren, schimb valutar) – 167,19 lei

Cea de-a treia întâlnire a grupului privind proto-DSC. Diurnă – 696,63 lei, Cazare – 2.985,54 lei, Avion (economic) – 2.169,06 lei, Alte cheltuieli (taxi, tren, schimb valutar) – 167,19 lei 18 – 20 februarie 2024, Bruxelles, Belgia: Întâlnirea inaugurală la nivel înalt a Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicat Coordonatelor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 695,66 lei, Cazare – 2.981 lei, Avion (economic) – 2.268,27 lei, Rambursare bilet avion – 2.233,46 lei

Întâlnirea inaugurală la nivel înalt a Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicat Coordonatelor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 695,66 lei, Cazare – 2.981 lei, Avion (economic) – 2.268,27 lei, Rambursare bilet avion – 2.233,46 lei 25-29 februarie 2024, Barcelona, Spania: Congresul Mondial al Comunicațiilor Mobile (MWC) ce include și Programul Ministerial). Diurnă – 1.252,19 lei, Cazare – 5.962,80 lei, Avion (economic) – 3.168,18 lei

Congresul Mondial al Comunicațiilor Mobile (MWC) ce include și Programul Ministerial). Diurnă – 1.252,19 lei, Cazare – 5.962,80 lei, Avion (economic) – 3.168,18 lei 16-19 aprilie 2024, Qatar și Emiratele Arabe Unite: A făcut parte din delegația României care a efectuat vizite de lucru în statele din Golf (condusă de Prim-Ministrul României). Diurnă – 112,66 lei, Cazare – 8.857,09 lei, Avion (economic) – cheltuieli suportate parțial de organizator, Asigurare – 113 lei

Cazarea în SUA pentru Valeriu Zgonea, șeful ANCOM, a costat peste 13.000 de lei

24-26 aprilie 2024, Bruxelles, Belgia: Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale Dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC) / Atelierul de lucru cu tema ”test de stres sub forma unei simulări” și Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de . Diurnă – 557,41 lei, Cazare – 2.968,14 lei, Avion (economic) – 5.302,40 lei, Rambursare bilet avion – 5.233,98 lei

Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale Dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC) / Atelierul de lucru cu tema ”test de stres sub forma unei simulări” și Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de . Diurnă – 557,41 lei, Cazare – 2.968,14 lei, Avion (economic) – 5.302,40 lei, Rambursare bilet avion – 5.233,98 lei 19-20 iunie, Bruxelles, Belgia: Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 278,72 lei, Cazare – 1.493,13 lei, Alte cheltuieli (taxi, tren, schimb valutar) – 124,43 lei, Avion (economic) – 1.796,60 lei, Rambursaare bilet avion – 1768,82 lei

Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 278,72 lei, Cazare – 1.493,13 lei, Alte cheltuieli (taxi, tren, schimb valutar) – 124,43 lei, Avion (economic) – 1.796,60 lei, Rambursaare bilet avion – 1768,82 lei 20-21 iunie 2024, Viena, Austria: Prima reuniune plenară din anul 2024 a Grupului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Serviciilor Poștale (ERGP). Diurnă – 208,04 lei, Cazare – 1.493,13 lei, Alte cheltuieli – 572,37 lei, Avion – 1.657,84 lei

Prima reuniune plenară din anul 2024 a Grupului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Serviciilor Poștale (ERGP). Diurnă – 208,04 lei, Cazare – 1.493,13 lei, Alte cheltuieli – 572,37 lei, Avion – 1.657,84 lei 09-11 septembrie 2024, Geneva, Elveția: Prima ediție a Forumului privind sustenabilitatea spațială (ITU Space Sustainability Forum), eveniment organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Diurnă – 895,61 lei, Cazare – 2.985,36 lei, Avion (economic) – 3.513,31 lei

Prima ediție a Forumului privind sustenabilitatea spațială (ITU Space Sustainability Forum), eveniment organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Diurnă – 895,61 lei, Cazare – 2.985,36 lei, Avion (economic) – 3.513,31 lei 18-26 septembrie 2024, Washington și New York, Statele Unite ale Americii: Zilele de Acțiune ale Summitului Viitorului și Summitul Viitorului (organizate de ONU) și întâlniri de lucru cu Comisia Federală de Comunicații (FCC). Diurnă – 2.987,11 lei, Cazare – 13.086,59 lei, Alte cheltuieli – 777,89 lei, Avion (economic) – 7.933,66 lei

Zgonea nu a vrut să încarce bugetul instituției și a zburat doar cu clasa economică

02-04 octombrie 2024, Budapesta, Ungaria: A 60-a reuniune plenară din cadrul Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicații Electronice (BEREC) și din cadrul Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG). Diurnă – 557,27 lei, Cazare – 2.985,36 lei, Alte cheltuieli – 151,41 lei, Avion (economic) – 1.566,96 lei

A 60-a reuniune plenară din cadrul Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicații Electronice (BEREC) și din cadrul Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG). Diurnă – 557,27 lei, Cazare – 2.985,36 lei, Alte cheltuieli – 151,41 lei, Avion (economic) – 1.566,96 lei 18-20 noiembrie 2024, Bruxelles, Belgia: Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 696,79 lei, Cazare – 2.986,26 lei, Avion (economic) – 2.486,75 lei, Rambursare bilet avion – 2.488,11 lei

Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC), eveniment organizat de Comisia Europeană. Diurnă – 696,79 lei, Cazare – 2.986,26 lei, Avion (economic) – 2.486,75 lei, Rambursare bilet avion – 2.488,11 lei 17-20 februarie 2025, Bruxelles, Belgia: Întâlnirea Comitetului European pentru Servicii Digitale dedicată Coordonatorilor serviciilor digitale (DSC). Diurnă – 846,72 lei, Cazare – 4.536 lei, Alte cheltuieli – 550,78 lei, Avion (economic) – 5.166,32 lei

Cum justifică fostul șef al Camerei Deputaților numărul mare de vizite externe: tehnologie cuantică, aplicații spațiale

Potrivit unui răspuns la o interpelare parlamentară a deputatului Dan Tănasă, Valeriu Zgonea a înșirat o serie de rezultate obținute la evenimentele externe la care a participat. El spune că a promovat ”proiectele și acțiunile de importanță majoră pentru ANCOM”, care au consolidat poziția României în contextul parteneriatelor strategice.

De asemenea, Zgonea se laudă cu ”menținerea vizibilității și prestigiului ANCOM și, implicit, a României, la nivelul organizațiilor internaționale de profil”.

Nu în ultimul rând, Valeriu Zgonea spune că a avut ocazia ”să participe la dezbateri cu privire la noile tehnologii, cum ar fi: big data, inteligența artificială, tehnologii autonome, tehnologie cuantică, biotehnologii, tehnologii de propulsie, tehnologii hipersonice și aplicații spațiale”.

Zgonea spune că a obținut specializări în diplomație cibernetică

Valeriu Zgonea are 58 de ani și până în 1990 a lucrat ca muncitor la Construcții Feroviare SA, Craiova și Incetrans București. Ulterior, el a absolvit Institutul Național de Construcții București, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și a promovat ca inginer la Compania Națională CFR SA. Aici a rămas până în 2000, când a obținut primul mandat de deputat.

Zgonea a stat în Parlamentul României până în 2016 (patru mandate), iar din 2018 până în 2023 și-a desfășurat activitatea în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (ICI București). La data de 11 mai 2023, el a fost numit președinte ANCOM, cu un mandat de șase ani.

Potrivit CV-ului de pe site-ul instituției (din care a eliminat experiența de la Căi Ferate), Zgonea a obținut ”diverse specialități în diplomație cibernetică și infrastructuri în domeniul digitalizării, la instituții precum: European Security and Defence College, King’s College și George Marshall European Center for Security Studies and NESA”.

Și soția lui Valeriu Zgonea a lucrat tot la ANCOM

Valeriu Zgonea a fost cercetat și trimis în judecată pentru trafic de influență, fiind achitat definitiv în 2022, după ce pe fond primise o condamnare de trei ani de închisoare.

În 2024, Valeriu Zgonea a câștigat doar din salariul de la ANCOM suma de 415.697 lei (aproximativ 34.600 de lei pe lună). Soția lui, .